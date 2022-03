Reprezentujte si Slovensko, ale za svoje!

Ešte pred mesiacom Slovensko žilo zimnými olympijskými hrami. Národ najskôr potešila Petra Vlhová (od ktorej sa to, ruku na srdce, trochu čakalo) a nadšenie umocnili hokejisti (od ktorých sa to akosi, bez ohľadu na reálne prognózy, čaká vždy). Za Slovensko sa však bojuje aj na iných, menej viditeľných frontoch. Jedným z nich sú vedecké a umelecké súťaže pre žiakov a študentov, z ktorých mnohé majú aj medzinárodné kolá a Slovensko na nich dosahuje vzácne úspechy.

Zabezpečenie reprezentácie Slovenska má na základe zmluvy, tzv. kontraktu na starosti organizácia Ministerstva školstva Iuventa. Jedna z úloh, ktorou je poverená, má názov „Zabezpečenie medzinárodných súťaží“ a jej úlohou je zabezpečiť „vycestovanie delegácií“ na definované zahraničné akcie. Za týmto účelom dostáva viac ako 90.000,- €. Diskusiu o tom, na základe čoho (a koho) sa akcie do zoznamu dostávajú si nechám na iný blog, zatiaľ stačí povedať, že tam sú aj mnohé renomované akcie s veľkou medzinárodnou účasťou a tradíciou trvajúcou desiatky rokov.

Už roky ma svrbí ceruzka vždy, keď od Iuventy dostanem pre učiteľov sprevádzajúcich žiakov a študentov návrh „Dohody o plnení úloh“, ako to Iuventa kulantne nazýva. Táto dohoda je skutočne „výhodná“ pre obe strany. Učiteľ sa zaviaže:

· Aktívne sa zúčastniť podujatia

· Odoslať podklady na vyúčtovanie cesty do troch dní poštou prvej triedy na vlastné náklady (že zákon ustanovuje dní desať Iuventu príliš netrápi)

· Spracovať správu z pracovnej cesty

· Zodpovedať za zverených študentov.

Potiaľto úplne v poriadku, vyzerá to ako klasická pracovná cesta. Lenže učiteľ nie je zamestnancom Iuventy, musí si v škole zobrať dovolenku alebo náhradné voľno, prípadne mu neprítomnosť rovno strhnú z platu. Očakávalo by sa, že Iuventa uhradí minimálne tieto priame náklady, nehovoriac o nejakej odmene za prácu nepochybne nad rámec bežného učenia – zdanie však klame. Jediné, k čomu sa Iuventa zaviaže, je uhradiť priame cestovné náklady.

Zhrňme si to teda – učiteľ zoberie žiakov, často z iných škôl a kútov republiky, zodpovedá za nich napriek tomu, že počas súťaže k nim často vôbec nemá prístup (aby im neprezradil informácie z pripravovaných úloh), strávi svoju dovolenku na pracovnej ceste, spracuje správu a Iuventa mu za to láskavo preplatí jeho priame náklady.

Až potiaľto smutná, ale zavedená prax. Ale doba je zlá, tak prečo nepritiahnuť skrutky. Prestavte si, že idete na súťaž do Rakúska, dvesto kilometrov. Autom za dve hodinky, vlakom dvojnásobok. Študentov máte aj z východu, súťaž začína podvečer rozlosovaním. A tak sa zrodí plán – dvaja učitelia zoberú svoje autá. Jeden pôjde skôr s časťou tímu na rozlosovanie, druhý počká na zvyšok delegácie a príde večer. Patrilo by sa im však dať aspoň na benzín, nie? Aj tak to bude podstatne lacnejšie ako cesta vlakom či objednaným mikrobusom.

Čuduj sa svete, Iuventa neodmieta, ale prichádza s ponukou, ktorá vyráža dych. Za jedno auto a jednu cestu, 204 km, 9,24 €. Nikoho nezaujíma, že v aute budú traja alebo štyria ľudia, že sa ide do zahraničia, že učitelia na seba berú veľkú zodpovednosť a riziko v prípade nehody, poškodenia auta a podobne.

Jeden si povie, že možno v tom nie sme sami. Možno Iuventa takto „platí“ cesty všetkým, bez ohľadu na absurdnosť a nezákonnosť postupu. Nasleduje teda infožiadosť, ktorej Iuventa korektne vyhovie. Z nej sa dozvedáme, že v roku 2021 uhradila náklady za 33 ciest vlastným autom – čo nie až tak málo. Len v dvoch prípadoch použila postup, pri ktorom uhradila náklady podľa ceny vnútroštátneho vlakového lístka (čo je mimochodom spôsob, ktorý sa nedá použiť pri ceste do zahraničia). Zvyšných 31 ciest bolo hradených klasicky – náklady na benzín a amortizáciu auta. Výdavky vzbudzujú otázniky, raz stála cesta z Košíc do Bratislavy cez 200 €, raz len niečo cez 100, aj so zastávkou v Pezinku. Každopádne, za spiatočnú cestu z Košíc do Liptovskej osady (čo je 202 km jedným smerom) uhradila Iuventa cez 110 €, pri cenách benzínu z minulého leta. Teraz veľkoryso za rovnako dlhú cestu do zahraničia ponúka necelých 20 €.

Časť zoznamu pracovných ciest vlastnými autami z roku 2021. Pri väčšine ciest nebol použitý postup podľa §7 ods. 10 zákona o cestovných náhradách, skoro vždy bol teda preplatený benzín a amortizácia. (zdroj: Iuventa, poskytnuté podľa ZSI.)

Rovní a rovnejší? Vyložíme karty na stôl. Výsledok je očakávaný – autá Iuventa nepovolí, na výber zostali len vlak a komerčne zabezpečený mikrobus. Že to bude stáť nepochybne viac ako reálne náklady na cestu dvoma autami nikoho netrápi, z cudzieho krv netečie. Nevraviac o logistických komplikáciách pre celú delegáciu.

PS: Pred pár dňami prebehlo celoštátne kolo Olympiády mladých vedcov (IJSO). Domáci experiment odovzdalo viac ako 125 žiakov, internetového testovania sa zúčastnilo viac ako 240. Z nich vyberieme šesťčlenný reprezentačný výber na celosvetovú súťaž. Akciu finančne podporilo Ministerstvo školstva a štyri ústavy SAV. Iuventa sa obmedzila na metodickú podporu.