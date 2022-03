Veď prečo by to Rusko chcelo? To nemá logiku. Jediní kto to chce je USA a vojnoví štváči Naď a Čaputová. Potom sa to stalo. A po Róbertovi Ficovi sa zľahla zem. Veď áno. Nie je ľahké dnes tvrdiť jedno a zajtra úplne niečo iné. Ale na druhej strane, kto túto techniku ovláda lepšie ako práve predseda Smeru. Po týždňovej pauze to začalo.

V čase keď už týždeň Rusko bombardovalo Ukrajinu, Róbert Fico zvolal tlačovku a samozrejme nezačal priznaním, že sa mýlil. Naopak. Začal jeho osvedčenou taktikou, najlepšia obrana je útok. „ Sme svedkami neuveriteľnej jednofarebnej propagandy.“ Narážal na to, že podľa neho začala cenzúra schválením zákona, ktorý umožní obmedziť weby, ktoré podľa neho šíria „ iný názor.“ Áno, tie weby, ktoré šíria najhrubšiu ruskú propagandu. ( včera 14.3. boli obvinení dvaja občania SR podozriví zo spolupráce s GRU ).

Vojna na Ukrajine prebieha už tretí týždeň. Každý deň Rusko bombarduje najväčšie ukrajinské mestá a zomierajú aj civilisti včetne detí. Zhrňme si, čo za tento čas tvrdí o tomto konflikte Róbert Fico:

„Toto je konflikt s ktorým nič nemáme, je to vojna mocností, Smer je proti posielaniu zbraní Ukrajine, sme proti sankciám pretože nefungujú.“

Celá Európa sa zhodne na tvrdých sankciách a nutnosti zníženia závislosti na ruskej rope a plyne, ale Róbert Fico pohrozí, že „ by to bola ekonomická vražda na slovenskom obyvateľstve.“

Kladiem si otázku, ako by postupoval ruský agent, ktorý by mal úlohu za každých okolností obhajovať záujmy Ruska? Čo by robil keby jeho úlohou bolo sabotovať jednotu EU v otázkach sankcií, vojenskej pomoci Ukrajine, prípadne keby mal za úlohu vykresliť vojnu ako konflikt dvoch strán (mocností) kde ani jedna nie je bez viny? Ako by vyzerala tlačovka ruského agenta, ktorý by mal vplyv na politiku a spoločnosť napríklad na Slovensku?

Každý si môže odpovedať sám.

Aká je reakcia koalície?

Len pár dní vojny stačilo na to, aby sa výrazne zmenila verejná mienka v SR na dôležitosť posilnenia obrany silami NATO na východnej hranici a že za vojnu môže Rusko a nie USA. Čakal by som, že po tlačovkách Smeru, ktoré v zásade razia rovnakú líniu ako pred vojnou plus postoj, že vojensky pomáhať Ukrajine je chyba, prevezme koalícia iniciatívu a v kompletnej zostave rázne odsúdi takéto hanebné konanie. No nedočkal som sa.

Roky počúvam, aký je ten Fico šikovný a silný politik. Nie je to skôr tak, že jeho oponenti sú slabí? Smer mesiace organizuje tlačovky, v médiách vystupujú jeho predstavitelia hlavne Fico a Blaha, kde nonstop spochybňujú hrozby zo strany Ruska, defacto preberajú propagandu z Kremľa, dokonca aktívne vystupujú proti vojenskej pomoci Ukrajine ( nech sa radšej vzdajú ) a sú proti posilneniu hranice obranným systémom Patriot. Toto sa deje opakovane a slovenská vláda na to nereaguje.

Kedy keď nie teraz bol ten správny čas ukázať prstom na toho, kto tu klame, šíri ruskú propagandu a zastáva záujmy cudzieho štátu?

Autor: Norbert Kaník