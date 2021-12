Hore hlovu, bedač! Aj v Hlohovci pri Váhu

Nie, nebojte sa, dnes nebudem písať o filme, a už vôbec nie o politike, veď toho súženia a trápenia, ktoré zažívame, je viac ako dosť. Chcem písať o hrdosti.

Malý národ, je často zaťažený pocitom krivdy z dejinných udalostí, ktoré sa odohrali nedávno, ale aj v dobách minulých. Lamentácie nad útlakom, ktorý Slováci zažili, skuhranie nad našou malosťou… Nariekame nad maďarizáciou, čechoslovakizmom, nacizmom či komunizmom. A nálada v spoločnosti dnes? Sľúbil som - žiadna politika! Pocit hanby, sebaľútosti či zlyhania je ako závoz, v ktorom sa neustále motáme dopredu - dozadu, až ho “vyjazdíme” do takej hĺbky, že z neho nevidíme svet a život okolo nás…

Sebavedomie a úspech sú základom hrdosti, ktorú človek pociťuje nielen v dôsledku zdarov vlastných, ale aj z vedomia úspešnosati iných - naších príbuzných, spoluobčanov, rodákov. A pritom, napríklad, aj pred pár dňami prebehla tlačou správa, že na Slovensku vzniká jeden z najvýkonnejších superpočítačov na svete! Častejšie sa však stáva, že podobné informácie nepovšimnuto zaniknú vo virvare iných udalostí.





V Los Angeles sme pristávali v noci. Komfortný TriStar urobil mohutný oblúk, naklonil sa, pohľad z okienka mi vyrazil dych! V prvom momente som si myslel, že je to akási projekcia či ilúzia: kam som až dovidel, všade sa rozprestierala nekonečná sieť rozžiarených svetiel. Niečo neskutočné! Celá aglomerácia kultúrneho a ekonomického centra má viac ako 12 miliónov obyvateľov, ktorý žijú v 88 mestách: Los Angeles, Long Beach, Santa Ana, Holywood, Inglewood... A práve tu, južne od centra Los Angeles otvorili v roku 2020 ultramoderný SoFi Stadium.



Do histórie vstúpil ako najdrahší na svete - stál 4,7 miliardy eur. Pre lepšiu predstavu: za túto sumu by bolo možné postaviť 50 národných futbalových štadiónov na Tehelnom poli! Svojou cenou za sebou zanechal aj štadión Allegiant a MetLife Stadium v New Yorku.





Najpozoruhodnejšou časťou tejto stavby pre 100 000 divákov je jeho prekrytie. Jedinečne tvarovaný akoby sklenený baldachýn pokrývajúci nielen ihriskovú plochu, ale aj všetko okolo neho. Vánok z blízkeho Tichého oceánu a otvárateľné časti strechy z ETFE (kreatívna a ľahká alternatíva skla), dokážu znížiť teplotu na štadióne až o desať stupňov. Nosnou kostrou priehľadnej strechy, cez ktorú môžu diváci sledovať nízko letiace lietadlá z blízkeho medzinárodného letiska LAX, je unikátna dvojitá lanová konštrukcia - najväčšia na svete. Celý systém má hmotnosť 1 459 ton. Laná priemeru 120 mm a nosnosti 500 ton dosahujú dĺžku 27 kilometrov.





Čo má toto najväčšie zábavné zariadenie na svete spoločné s mojou hrdosťou?





Na výstavbe strechy mala svoj podiel aj skupina siedmich Slovákov, ktorý pracovali pod vedením nemeckých inžinierov. Vďaka ich skúsenosti s tvorbou lanových konštrukcií i prácou vo výškach, riadili činnosť viacerých skupín pracovníkov z USA. Konštrukciu zhotovili na zemi a postupne ju





pomocou hydrauliky zodvihli do výšky 50 metrov. Obe vrstvy, oddelené stĺpmi, po napnutí, vytvorili žiadaný šošovkovitý konkávny tvar strechy.





Čo je však pre mňa úplne najdôležitejšie: na laná nosného zložitého systému zakriveného dizajnu strechy štadióna bolo použitých 650 ton profilového (zetkového) drôtu, ktorý bol vyrobený v Hlohovci, v spoločnosti Bekaert, na oddelení Prefa zlaňovňa. V Hlohovci, pri Váhu.





Supermoderný, najväčší, najdrahší na svete… A pritom sa o tejto výnimočnosti sa u nás doma, až tak veľmi nevie. Informácie sa objavili iba v zahraničnej tlači a televízii, v jednom našom denníku a informačnom bulletíne spomenutej spoločnosti.

Napriek tomu, že máme rôzne názory, postoje, úsilie a úspech ľudí, ktorí žijú a tvoria tu doma, či pôsobia v zahraniči - študenti, umelci, vedci, univerzitný profesori, či obyčajní robotníci - nás môže svojim spôsobom spojiť a vzbudiť v nás zdravé vlastenectvo, hrdosť a pýchu na túto našu krajinu.