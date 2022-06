Putin čaká na americkú pomoc, a ak nie možno použije nukleárne zbrane

Tento článok bude prezentovať niekoľko zaujímavých faktov a názorov o ruskej agresii na Ukrajine, ale nie nevyhnutne ako jeden logický článok.

Rusko a Čína

Krátko po ruskom útoku niektorí na západe dúfali, že Čína ukáže svoju „ľudskú tvár“ a pridá sa ku zvyšku sveta tak, že aspoň odsúdi Rusko. Na druhej strane - mnohí sa báli, že Čína nielenže podporí Rusko, ale Rusku ešte aj umožní vyhnúť sa sankciám, údajne v to veril aj Putin. A ďalšia, najmenšia skupina si myslela, že súdruh Xi využije ruskú vojnu na to, aby napadol Taiwan. Kým sa Západ bude zaoberať Ruskom, Čína konečne dostane naspäť svoju bývalú provinciu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pravda je niekde medzi. Čína neodsudzuje ani neschvaľuje ruskú agresiu, a nabáda k ukončeniu vojny. Ale nevyzerá to, že sa pripravuje napadnúť Taiwan. To je oficiálne. Neoficiálne, súdruh Xi, dnešný čínsky cisár, je vraj veľmi nespokojný s mafiánom Putinom, ktorý mu údajne nedal vedieť dopredu, že ide napadnúť Ukrajinu a sťažil súdruhovi Xi situáciu tým, že vojna spôsobila veľký nárast základných životných nákladov - od benzínu po chlieb alebo ryžu. V Číne, ako aj všade inde vo svete.

To všetko pred zjazdom Komunistickej strany v jeseni, keď chcel súdruh prezentovať domácu ekonomický situáciu ako výkladnú skriňu svojho vedenia a prečo si zaslúži byť novým čínskym cisárom doživotne. To bude ťažké... keď ceny všetkých základných podložiek idú hore pre všetkých. Súdruh Xi to dal najavo Putinovi, keď Čína údajne odmietla špecifické ruské požiadavky na pomoc pri obchádzaní sankcií.

Čína teda ostane ruským spojencom, lebo nikoho iného nemá - tak isto ako Rusko. Ale podpora bude najmä slovná, skombinovaná so zvýšeným odberom ropy a plynu, s veľkou zľavou na cene.

Ruská armáda

Ruská armáda je neschopná. To už vieme. Ale podľa jedného amerického experta nie kompletne neschopná, ako si myslime a údajne má na Ukrajine aj plán. Okrem toho imbecilného plánu, ktorý vymyslel Putin. Podľa neho je ruská armáda schopná použiť len delá a rozmlátiť všetko na kúsky. To potvrdili aj Ukrajinci - že dnes je ruská taktika sústrediť sa na malé územie a ostreľovať ho kanónmi, dokým to nezrovnajú so zemou. Môžeme to nazvať Dvornikovova doktrína, podľa ruského generála, ktorý ju použil v Čečensku a Sýrii. A teraz aj na Ukrajine.

Kľúč k tejto taktike je prísun munície. A najspoľahlivejší prísun sa javí byť po koľajniciach. Takže pokiaľ môže ruská armáda ostať pri koľajniciach, tak je schopná húfnicami pozabíjať všetko naokolo v rozmedzí niekoľkých kilometrov - a teda “poraziť ukrajinskú obranu”. Preto, keby sa Ukrajincom podarilo získať lietadlá alebo rakety, ktoré by boli schopné precízne zničiť železnice, boli by schopní Rusov nielen zastaviť, ale možno ich aj zatlačiť naspäť do ruskej stepi.

Rusi o Putinovi

Mnoho Rusov, ktorí žijú mimo Ruska, napísalo články do všelijakých západných publikácii - od Guardian, Atlantic, Washington Post, Economist atď. O tom, čo si myslia o vojne a ako ďalej.

Názor veľkej väčšiny bol, že sa hanbia za to, že sú Rusi a že ďalej je pre Rusko jediná cesta výmena Putinovho režimu. Len jeden ruský investor (zabudol som meno), žijúci v Kalifornii vravel, že najdôležitejšie je nerozšíriť vojnu v Ukrajine na svetový konflikt. To bol aj názor väčšiny západných expertov, dokým nevideli, že Ukrajina je celkom schopná brániť sa a s dostatočnou podporou možno Rusko aj poraziť.

Všetci ostatní - ako bývalý ruský minister zahraničia Andrej Kozyrev, bývalý najbohatší ruský oligarcha Chodorkovskyj, disident Kara-Murza, šachový majster sveta Kasparov a mnoho ďalších jednoznačne povedalo, že Putinov režim nemôže pokračovať ďalej. Niektorí si myslia a dúfajú, že zmena príde vnútorne, z Ruska. Iní tomu neveria a myslia si, že na zmenu režimu v Moskve je najlepšiou šancou západný tlak na Rusko a podpora Ukrajiny.

Rusko a Amerika

Amerika je dnes socio-ekonomicky veľmi podobná Rusku, len je omnoho bohatšia, mám o tom iný článok. A počas Trumpa sa to zdalo veľmi jasné. Lebo Trumpova (a republikánska) vízia nie je „urobiť Ameriku znovu veľkolepou“, ich cieľ je v skutočnosti „urobiť Ameriku ako Rusko“. Trump viedol svoju lúzu, aby sa stali najväčší obdivovatelia Ruska, žijúci mimo Ruska. Tričká s heslami „Radšej budem Rus ako demokrat“, boli na Trumpových fašistických zjazdoch bežné. Ako sa USA podobá Rusku?

· Rusko je neofašistická krajina

· Amerika ašpiruje byť neofašistickou krajinou

· Rusko ekonomický ovláda Putin a oligarchia

· Ameriku ekonomicky ovláda oligarchia

· Rusku politicky vládne cár Putin

· Amerike chce vládnuť ašpirujúci kráľ Trump s rodinou

· V Rusku vyhrá voľby ten, koho nominuje Putin a na 100% financuje oligarchia

· V Amerike voľby vyhrá ten, koho financuje oligarchia na 90%

· V Rusku cár Putin kontroluje súdnictvo

· V Amerika Trump nepriamo kontroluje Najvyšší súd (66%) cez troch sudcov, ktorých dosadil osobne a troch ďalších republikánov, ktorí sú mu veľmi priaznivo naklonení

· Rusko je krajina s filozofiou jednoty štátu a cirkvi založenej na nadradenosti bielej ruskej rasy, ktorá krvavo potláča etnické a sociálne menšiny

· Amerika chce byť krajina jednoty štátu a cirkvi a bielej nadradenosti a utláčať etnické a sociálne menšiny

Lenže Trump prehral a nie je prezident. To oslabilo jeho vplyv na republikánsku stranu, ktorá sa po ruskom útoku vrátila ku svojej starej historickej pozícii voči Rusku, ktorá existovala 100 rokov pred Trumpom. A to, že Rusko je hlavný nepriateľ Ameriky.

Trump, samozrejme, nezmenil svoj názor na Rusko a o Putinovi ako vzore pre Ameriku a pre seba osobne. Pár dní po napadnutí Ukrajiny Trump v interview chválil Putina ako génia. A ruský trumpovský génius Putin to vie a čaká, kedy sa Trump dostane znovu k moci. A ak nie on, aspoň jeho ľudia, republikáni.

Odbočím na chvíľu. Jeden z Trumpových poradcov prezradil, že keď Trumpovi povedali, že Putin môže dať hockoho zavraždiť - čo aj pravidelne robí, preto je masový vrah - tak Trump nemohol pochopiť, prečo to aj on nemôže v Amerike robiť podobne. Trump by chcel byť tiež masový vrah.

Trump nie je len obdivovateľ Putina, Trump je Putinov osobný vazal. Presne tak, ako všetci ruskí oligarchovia. Tak sa aj tvári a každý to vidí. To vieme, lebo po siedmich bankrotoch bola Deutsche Bank jediná banka na svete, ktorá bola Trumpovi ochotná požičať peniaze. Zďaleka najskorumpovanejšia veľká banka na svete, ktorú nemecké kriminalistické orgány vyšetrujú a pokutujú už 20 rokov, ak nie viac.

Ale pôžičky do hodnoty 2 až 3 miliárd dolárov (počas 10 rokov), ktoré dala Deutsche Bank Trumpovi, museli byť garantované niečím alebo niekým, lebo Trump skoro nič nemal. Dnes vieme, že tie garancie prišli od ruskej banky Gazprombank , ktorú kontroluje Putin. Ak ruská banka stiahne garancie, Trump zbankrotuje po ôsmy raz vo svojom živote, a teraz už natrvalo. To robí Trumpa Putinovým osobným vazalom.

Kritická otázka vždy bola: prečo Putin nenapadol Ukrajinu, pokiaľ bol Trump prezidentom? Keby to urobil, je takmer isté, že americká odpoveď by bola minimálna. Lebo Trump a republikáni by urobili všetko pre to, aby Putina ochránili (pretože je ich vzor a vlastní Trumpa).

Dostali sme odpoveď. Podľa jedného z hlavných poradcov Trumpa - kým bol prezident, Johna Boltona Putin čakal, lebo si myslel, že Trump vyhrá voľby a že prinúti Ameriku vystúpiť z NATO. Čím dá Putinovi zelenú, aby si robil, čo chce a aby napádal koho chce - vrátane Ukrajiny. Pretože NATO bez Ameriky je len politické združenie bez armády.

Toto sa po výhre Bidena kompletne obrátilo. Biden osobne povedal Putinovi, že môže očakávať veľmi drastické sankcie od Ameriky - čo sa aj stalo. Putin to ignoroval, lebo je imbecil. On si myslel, že rozumie americkej politike lepšie ako sami Američania a že Amerika mu nanajvýš pohrozí prstom, i keď na tróne už nesedí jeho vazal Trump, ale nepriateľ Biden.

V Amerike je teraz populána teória, že Putin chce so svojou neslávnou armádou len vydržať do novembra, keď sú v Amerike voľby do kongresu a senátu. Očakáva sa, že Republikáni dosiahnu väčšinu aj v kongrese, aj v senáte (pretože voliči sú kompletne zblbnutí domácou fašistickou propagandou).

Potom rozkáže Putin vazalovi Trumpovi, aby osobne prikázal svojim republikánskym riťolízačom v kongrese a senáte zastaviť podporu Ukrajiny. Putin si myslí, že sa mu to podarí a že Amerika odvolá väčšinu sankcií, ale najmä že prestane finančne a vojensky podporovať Ukrajinu. A bez toho nebude Ukrajina schopná poraziť Rusko. Naopak, Rusko si bude môcť ukradnúť viac Ukrajiny.

'Toto je pomoc, ktorú Putin očakáva od Ameriky.

Rusko a nukleárne zbrane

Dnes je realistické rozmýšľať nad tým čo sa stane, ak Putin použije nukleárne zbrane - ako sa vyhráža. Osobne si myslím, ako som povedal inde, že Putin sa príliš bojí o svoj mafiánsky život, aby použil nukleárne zbrane. Ale Putin je pomätený a nemôžeme sa spoliehať na to, že bude rozmýšľať racionálne. Nakoniec aj CIA tvrdí, že je pravdepodobné, že Putin použije nukleárne zbrane, ak sa bude cítiť osobne ohrozený.

Časopis Atlantic uverejnil dlhý a veľmi zaujímavý článok o tom, čo by mal svet a špecificky USA robiť, ak Putin použije nukleárnu zbraň. Autor hovoril so všetkými možnými bývalými a terajšími expertmi v Amerike. Amerika sa pripravuje aj na túto možnosť.

V skratke - americkí experti si myslia, že ak Putin použije nukleárnu zbraň alebo zbrane na Ukrajine, pravdepodobne to bude „len“ taktická nukleárna bomba, ktorej dosah je obmedzený na určitý menší priestor. Inými slovami - nebude to veľká nukleárna hlavica, ktorá môže zničiť mestá, ale len maličká bombička, ktorá vygumuje pár štvorcových kilometrov Ukrajiny so všetkým čo tam je.

Otázka v článku je, čo by USA malo robiť. Americké spravodajské služby pravdepodobne budú vedieť dopredu, že Rusko sa pripravuje použiť nukleárnu zbraň. Lebo to bude trvať hodiny - ak nie dni - kým Rusi urobia všetky prípravy (to sa vie od ruského experta, ktorý žije na západe). A podľa toho, ako poznáme ruskú armádu, dni sú o mnoho pravdepodobnejšie.

Mala by sa Amerika snažiť prekaziť takýto ruský útok? Experti radia, že nie. Amerika by mala Putina varovať, publikovať verejne, čo vie o prípravách na takýto útok v Rusku. Tak, ako to urobila pred ruským útokom na Ukrajinu, aby bol svet pripravený. Podľa mňa je isté, že Putin bude ignorovať akékoľvek varovanie.

Kritická otázka je čo potom?

Tu sú dve možnosti: alebo Rusku odpovedať obmedzeným útokom nukleárnymi zbraňami na ruské ciele mimo Ruska, alebo im drvivo odpovedať konvenčnými zbraňami. To znamená rakety, letectvo, precízne bombardovanie atď. V obidvoch prípadoch je vysoká šanca, že to bude viesť k tretej svetovej vojne. Experti si myslia, že šanca je podstatne menšia, ak USA a NATO neodpovedia nukleárnymi zbraňami.

Ja som skeptický. Ak NATO napadne ruskú armádu drvivým útokom, ktorý ak aj nebude nukleárny, myslím si, že to bude chvíľa, keď Putin kompletne stratí rozum a zaserie sa od strachu a potom rozkáže plný nukleárny útok na krajiny NATO. Potom vie len Pán Boh čo sa stane...

Dúfam, že ku tomu nedôjde, ale je to viac a viac možné.