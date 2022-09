Rusko na hranici historickej porážky

Toto je čas keď „dekády sa dejú za pár týždňov“ ako vravel Lenin.

Rusko prehralo vojnu s Ukrajinou - ako som už niekoľkokrát tvrdil , to bolo jasné od začiatku. Po prvej ukrajinskej ofenzíve, pri ktorej Rusi utekajú ako vystrašené zajace v poli, už tomu aj Putinovi riťolízači v Moskve začínajú rozumieť.

A - nie prekvapivo - začínajú sa pýtať, kto je zodpovedný za toto historické ruské poníženie ktoré sa ešte len začína. Samozrejme, riťolízači sú príliš sprostí na to, aby im ťuklo do ich vygumovaných mozgov, že ak entuziasticky podporovali svojho malého führera, oni sú tak isto zodpovední. Turecké hranice sú údajne stále otvorené a to je pre nich najlepšia možnosť. Turci ich vešať nebudú, ale eventuálne ich možno vrátia Matke Rusi, aby s nimi robila poriadky podľa osobných zásluh.

Ukrajina dnes dáva Rusku výprask na vojnovom poli, ako som očakával. Rusko sa asi stiahne so svojim chvostom medzi nohami, jediná otázka je, koľko z toho chvosta ostane. A to Rusi budú radi, ak im len z chvosta ubudne. Je celkom možné, že Ukrajinci im odstrelia celú riť, takže sa naveky budú posierať.

Nečudo, Putin zrazu objavil demokraciu. Dal inštrukcie do všetkých ruských mediálnych kanálov, že treba priznať „problémy na fronte“ a najmä nájsť vinníkov. Putinov problém je v tom, že on neoperuje v demokracii. Ak sa v demokracii urobia chyby, tak sa hľadajú príčiny. V demokracii sa obyčajne nehľadajú vinníci, pretože demokracia znamená, že celá spoločnosť je do určitej miery zodpovedná. Vo fašistickom štáte ako je Rusko je zodpovedný len jeden jediný človek - a to je führer. Navyše to znamená - keďže führer sa nemôže mýliť - že zodpovedný je nielen führer osobne, ale aj celý fašistický systém, ktorý ho podporuje. Führer a systém sú jedno a to isté. Preto bude pre ruských fašistov od Medvedeva cez Lavrova až po členov Dumy vrátane všetkých štátnych a pološtátnych médií nemožné vyvliecť sa z tohto postavenia tvrdením, že oni s tým nemajú nič spoločné. Tak či tak, to je téma pre celý ruský národ, aby sa s tým zaoberal.

Pre zvyšok sveta je úplne jasné, kto zlyhal. A zlyhal kompletne - Vladimír Putin. To bola jeho osobná vojna, ktorú kompletne prehral. Neexistuje, jeden jediný maličký fakt, na ktorý by mohol poukázať a povedať, že to Rusku pomohlo. Len minulý týždeň tvrdil vo svojom typickom Putinovom štýle vo Vladivostoku že všetko je v poriadku. On všetko vie a všetkému rozumie, Rusko sa vždy môže obrátiť na Myanmar, Indonéziu možno Malajziu, určite Laos, Vietnam a Severnú Kóreu, ktorá sa ukazuje ako veľký spojenec, lebo už predala Rusku milióny kusov munície. Načo Rusko potrebuje Európu? Rusko je vlastne Ázijský štát čo je presne to čo väčšina Európanov si myslí. Ibaže ruská história nie je nič iné ako história o tom ako sa Rusko snaží stať európsky štát. A keď konečne Európa je ochotná pripustiť Rusko ku stolu ako časť Európy, vyšinutý Putin napadne vedľajší európsky štát. A za toho Boha nemôže pochopiť že prečo mu to Európania zazlievajú. On si berie len to čo mu patrí, čo je na tom zlé?

Do Ruska prichádza účtovnícky čas, ide sa bilancovať. Putin to môže oddialiť tým, že vyhlási mobilizáciu. Ale on, tak isto ako aj ja vieme, že to bude jeho definitívny koniec. Pretože ruský národ sa naučil tolerovať všetko, vrátane toho, aby mali mafiánsku vládu vedenú Putinom. Čo som si istý, že nebudú tolerovať, je poslať svojich synov do vojny, ktorá nemá žiaden zmysel - okrem ukojenia Putinových krvilačných snov. Ak si chce Putin poslať svojich neplnoletých bastardov, aby zaňho bojovali a Kabajeva s tým súhlasí, to je fajn. Ale neexistuje ani jedna maličká príčina, prečo by to mali urobiť ruské matere. Ruské matere jednoducho ukončia Putinovu víziu v uliciach, ak ku tomu dôjde.

Putinova rusko - ukrajinská katastrofa sa dá zhrnúť krátko takto:

· Vojna ukázala Putinovu doslova mentálnu vyšinutosť, všetky jeho odhady sa ukázali byť kompletne nepravdivé. To spochybňuje Putinove mentálne schopnosti vôbec viesť ruský štát, nehovoriac o jeho riadiacich schopnostiach. V krátkosti - Putin ukázal to, čím vždy bol - imbecil ktorý svoje mentálne neschopnosti zakrýva hrubým násilím vrátane vrážd.

· Vojna ukázala že ruský štát nie je schopný realisticky ohodnotiť celkovú situáciu v susednej krajine a u seba, nehovoriac o politickej situácii. To znamená že to je štát ktorý čaká na smrť. A smrť je pred dverami.

· Vojna ukázala neschopnosť ruskej armády, a teda ruského štátu, nikto sa neteší viac ako generáli z NATO v Bruseli.

· Vojna zväčšila NATO o Fínsko a Švédsko. Ani len Putinov osobný priateľ, turecký Erdogan mu nemohol pomôcť a zablokovať vstup týchto krajín do NATO lebo pochopil že takýmto správaním len odpudí spojencov primárne Ameriku ktorá ho zbrojí proti Kurdom (ktorých Amerika má tiež podporovať, ale to to je interný americký problém)

· Vojna ukázala neschopnosť ruských zbraní, všetky krajiny tretieho sveta začnú rozmýšľať, či má význam kupovať síce lacné, ale boja neschopné ruské zbrane.

· Putinova vojna zdevastovala ruskú ekonomiku. Keď jeho osobná ekonomická quasi - ministerka (Tatárka) chcela na protest odísť, tak ju Putin osobne donútil, aby ostala (určite ju vydieral), lebo západní ekonómovia a investori jej dôverovali (nie všetci Rusi sú zlí, ani tí, ktorí pracujú pre Putina)

Uvidíme, je možné, že ďalších 10 - 30 dní rozhodne o osude Ruska na ďalších 50 alebo viac rokov alebo Putin prežije na pár extra mesiacov alebo rokov.