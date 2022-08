Rusko, z komunizmu do fašizmu v rozpätí 30 rokov, alebo Putin ako maličký führer

Rusko je dnes fašistická krajina. Väčšina Rusov tento fakt nikdy nepochopí a zvyšku to bude trvať desaťročia, kým prijmú tento pohľad na ruskú politickú situáciu v roku 2022.

Tento článok som začal písať pred mesiacmi, ale nemohol som ho dokončiť. Pretože i keď som si bol istý, že sa vo svojom hodnotení Ruska ako neofašistického štátu nemýlim, nenašiel som na to inde na internete dosť podpory. Ale pred pár týždňami veľmi vplyvný britský magazín Economist publikoval článok , v ktorom ide autor do detailov o tom, ako sa Rusko stalo fašistickou krajinou par excellence. Autor tiež spomína dvoch ruských politikov, ktorí predpovedali, že Rusko sa mení na fašistickú krajinu. Jeden bol Gajdar - už v roku 2007 (donedávna slúžil vo vláde Putina, ale na protest krátko po napadnutí Ukrajiny odišiel z Ruska) a druhý v roku 2014 Nemcov (obvinený ruským fašistickým režimom zo zrady a zavraždený na príkaz Putina o rok neskôr).

Rusi ktorí to nepochopia, budú vravieť, že Rusko porazilo fašistické Nemecko a teda nemôžu byť fašistická krajina. To je, ako keby ak niekto bol raz obeťou nejakej doktríny, ten človek už je zaočkovaný a nikdy nemôže byť jej prenášateľom. Problém je, že dnes už väčšina ľudí, ktorí sa zaoberajú politikou a rozumejú, že Sovietsky zväz a nacistické Nemecko neboli nepriatelia, ale blízki spojenci. Dokým Nemecko (zákerne) nenapadlo Sovietsky zväz. Preto je pre Rusko skok ku fašizmu - skôr maličký krôčik, než otočka o 180 stupňov, ako si to Rusi myslia.

V akom zmysle je Rusko fašistická krajina? Nie sú fašisti ako hitlerovské Nemecko, na to nie sú Rusi dosť inteligentní, alebo pracovití alebo disciplinovaní. Rus je Rus a nikdy nebude ako Nemec. To neplatí len o priemernom Rusovi na ulici Moskvy, presne to isté platí aj o ruskom cárovi, alebo dnes skôr malinkému führerovi Putinovi. Putin nie je Hitler, tak isto ako Rusi nie sú Nemci.

Ruský fašizmus je ako ruský čaj - nejaká svojská napodobenina originálu, ale väčšinou vo vlastnom štýle, s vlastnými prvkami. A to je dobre. Lebo keby bol rusky fašizmus na úrovni nemeckého, už by sme boli v tretej svetovej vojne. To neznamená, že sa do tretej svetovej vojny nedostaneme - nakoniec neschopnosť môže spôsobiť toľko isto zla ako schopnosť, a niekedy viac.

Fašizmus študujú experti na svetových univerzitách už 100 rokov, ale stále nie je jednoduché dať definíciu tohoto fenoména, čo to je a ako to rozpoznáme. To je preto, že fašizmus je fundamentálne primitívny, emocionálny a antiintelektuálny. Presný opak toho, čo sú profesori, ktorí ho študujú. Fašizmus je založený na nostalgii za starými časmi, ktoré síce nikdy neexistovali, tak ako ich fašisti ospevujú, ale existujú v mysliach fašistov - toto sa nazýva „fašistický mýtus“. Minimálna definícia je asi takáto:

Národ alebo ľud je centrálna téma fašistickej mytológie, všetko je „údajne“ v národe

A národ musí byť vedený lídrom, ale nie hocijakým. Líder je stelesnenie národa, otec, matka, ochranca, bojovník, veliteľ, skratka poloboh. Líder má vždy pravdu - aj keď ju nemá, a čo urobí, je vždy len dobré pre národ - aj keď nie je. Líder nikdy a za žiadnych okolnosti nemôže priznať chybu, lebo to je koniec lídra a aj fašizmu.

Ideálna doba pre národ bola niekedy v minulosti, keď bol národ silný a všetci sa ho báli. Strach je ďalší základný motív fašizmu - ak má fašizmus vôbec nejaký cieľ, tak to je vyvolanie strachu u nepriateľa, kde je nepriateľ každý, kto nie je člen národa - ale aj u vlastného národa, aby sa neodvážil odporovať fašizmu.

Najhoršia doba pre národ je dnes a preto je návrat do minulosti nutný.

Dnešnú zlú situáciu spôsobili cudzie mocnosti a ich domáci agenti (zradcovia), ktorí chcú zničiť národ.

Jediné, ako sa dá vysporiadať s týmito nepriateľmi ľudu, je použitie násilia, ktoré vedie a riadi führer. Preto násilie nielenže je nevyhnutné, ale je aj žiadané a morálne.

Aby sa celá táto absurdná násilnícka dogma skrášlila a zakryla sa jej skutočná podstata, tak ju treba zestetizovať - to je okrášliť zvonku a tak ju urobiť prijateľnejšou pre masy teda „národ“.

Aby mohol fašizmus uspieť, musí potlačiť racionálne myslenie u svojich podporovateľov, pretože fašizmus nie je o myšlienkach, ale je presný opak. Veda a filozofia nám vravia, že človek je „racionálne zviera“. Keď fašizmus zoberie racionalitu z „racionálneho zvieraťa“, čo zostane, je len „zviera“.

Potom nečudo, že fašisti sa správajú ako zvery, to je prosto nevyhnutné. Fašizmus im potlačil rozum a ľudskosť a tak páchajú zverstvá - nemeckí fašisti v druhej svetovej vojne, Rusi dnes na Ukrajine, predtým v Sýrii, Čečensku. Nemecké zverstva sú dobre známe, ruské nie až tak:

Napadnutie samostatnej krajiny Ukrajiny bez príčiny („causus belli“)

Bombardovanie a ostreľovanie civilného obyvateľstva raketami, vrátane škôl, nemocníc a kostolov

Vraždenie a mučenie civilného obyvateľstva vrátane masového znásilňovania detí, žien, chlapov, odrezávania hláv živým a mŕtvym

Mučenie a vraždenie vojnových zajatcov vrátane kastrovania, odrezávania hláv atď.

Systematické ničenie a likvidovanie všetkého živého a neživého, čo je v ceste ruskej zverskej armády

Systematické deportácie lokálneho obyvateľstva do Ruska

Všetko, čo píšem hore, nie sú moje výmysly, ale je alebo bude to dokumentované ukrajinským štátom a poslané to Haagu s menami, dátumami, evidenciou, aby mohli byť ruskí vojnoví zločinci stíhaní.

Dnešný počet je takmer 30 tisíc vojnových zločinov spáchaných Rusmi. Ak zoberieme, že Rusko začalo vojnu so zhruba s 200-tisícovou armádou, tak to je jeden vojnový zločin na niečo vyše 6 vojakov. Odhadom aspoň takéto iste množstvo vojnových zločinov alebo nebolo objavených, alebo sa nevyšetrovali, alebo vyšetrovatelia nemajú dosť ľudí, aby ich vyšetrovali, alebo pre mnoho iných príčin. Takže realisticky môžeme číslo jeden zločin na 6 vojakov zdvojnásobiť na dva zločiny na 6 vojakov, čo je teda jeden zločin na troch vojakov. Ak 33 percent armády pácha vojnové zločiny, to nie je náhoda, ale vojenská taktika ruskej armády. Inými slovami - ruská armáda je vedená správať sa zversky, čo je znovu len logické.

Rusko je historicky násilnícky, chudobný štát, kde bola väčšina národa utláčaná (fyzicky, ekonomicky, sociálne, mentálne, kultúrne) vlastnou aristokraciou počas celej histórie Ruska - ako som písal inde. Preto bolo pre führera Putina ťažké nájsť v histórii niečo, na čo by obyčajný Rus mohol byť hrdý a čo Putinom nebolo ešte skorumpované do špiku kosti. Nakoniec niečo našiel - pravoslávnu cirkev.

Tak sa ruská pravoslávna cirkev stala centrom ruského fašistického mýtu. Absurdita tejto situácie sa nedá dosť silno zdôrazniť. Pretože cirkev sa stala stredobodom ruského mýtu, tým sa stala aj stredobodom korupcie, ktorú fašizmus šíri všade okolo seba. Tak dnes ruská pravoslávna cirkev na čele s hlavným patriarchom Kirillom (pápež pravoslávnych), entuziasticky podporuje ruskú agresiu a zverstvá voči Ukrajine. Ale to nie je koniec ruskej fašistickej absurdity, pretože do ruskej pravoslávnej cirkvi patrí aj Ukrajina. Takže ruská cirkev podporuje ruskú fašistickú vládu v útoku a vraždení svojich vlastných cirkevníkov v Ukrajine.

Fašizmus je fanaticky anti-intelektuálny. Vzdelaní alebo rozumní ľudia sú automaticky alebo podozriví zo zrady, alebo priamo zatknutí a uväznení, alebo rovno zavraždení. Fašizmus nemá manifest, kde definuje svoje základné princípy, ako má kapitalizmus (Adam Smith), alebo komunizmus (Lenin/Marx/Engels). Hitlerov „Mein Kampf“ sa všeobecne považuje za fašistický manifest, ale je to skôr zbierka osobných esejí Hitlera špecificky viazaná na situáciu Nemecka po prvej svetovej vojne. Tam nie sú nejaké logické alebo aspoň quasi racionálne princípy, nápady, myšlienky, ktoré vyšli z historickej analýzy a vytvárajú nejakú koherentnú politickú filozofiu, ktorá by sa dala aplikovať univerzálne. Všetko je špecifické k Nemecku po prvej svetovej vojne. Samozrejme, fašisti sú na to príliš sprostí, aby si to uvedomili.

Fašizmus nemá ani cieľ, nechce zlepšiť život svojho „ľudu“, nesnaží sa aby ľud bol lepšie vzdelaný, alebo bohatší, alebo zdravší, alebo aby trebárs viac cestoval. Nemecký fašizmus bol odlišný, ale to bol národný socializmus (nacizmus) viac ako fašizmus. Ale fašizmus má agendu. Agenda je sťažovať sa na krivdy, ktoré sa národu urobili. Pre führera Putina sa krivdy začínajú rokom 1991, keď sa Sovietsky zväz rozpadol. Putinovi, imbecilovi ušlo, že Sovietsky zväz sa nerozpadol, pretože západ ho rozvrátil znútra alebo zvonku. Sovietsky zväz sa rozpadol, lebo to bol posledný veľký koloniálny štát, kde si kolónie povedali, že im bude lepšie vo vlastných krajinách, ako v ruskom impériu. To bol prirodzený proces, ktorý sa predtým stal Anglicku, Francúzsku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku atď. Znovu Putinova neschopnosť porozumieť a prijať historický vývoj, ako som už vravel mnoho krát predtým.

Ak fašisti chcú, aby ich ľud niečo bol, tak to je, aby bol nadovšetko sprostý. Sprostý ľud (portugalský fašizmus je najlepší príklad, kde veľké percento ľudí nevedelo písať a čítať a ja som jedného stretol osobne) sa ovláda najlepšie, a sprostým je tiež ľahko natĺcť do hláv, že oni sú najmúdrejší a najlepší. Najmúdrejší grécky filozof Sokrates, otec západnej civilizácie, tvrdil, že on je najmúdrejší, lebo vie že nič nevie. Ľudia a národy, ktoré si myslia, že sú najmúdrejší, sú bez výnimky tí najprostejší.

Fašizmus nie je nič iné ako ľudská verzia základného zvieracieho pudu - vyčleniť si svoj klan a biť sa o svoje teritórium so všetkými ostatnými mimo klanu na život a na smrť. Aj vlčia svorka je presne takto organizovaná. Alfa vlk rozhoduje, kto patrí do svorky a kto nie a svorka nadovšetko bráni svoje teritórium. Alfa vlk ruskej svorky je, samozrejme, masový vrah, vojnový zločinec a mafián Putin, ktorý si myslí, že Ukrajina nie je skutočná svorka, ale časť jeho svorky, a nemá právo na svoje vlastné teritórium. Preto je ich najlepšie všetkých povraždiť a zobrať si ich teritórium.

Aby sa fašisti odlíšili od ríše zvierat, tak niečo pridajú ku svojim zverským inštinktom svorky. A to niečo je estetika. Ako Walter Benjamin v roku 1940 zbadal u nemeckého fašizmu, fašizmus má svoju estetiku. A to je logické - ak zoberieš človeku myseľ, racionálnosť, tie emócie čo ostanú, treba ovplyvňovať a organizovať v prospech národa nejako, a to je esteticky (pretože estetika je o emóciách). V prípade Nemecka fašistická estetika bola na vysokej úrovni a veľmi efektívna - od hákového kríža, po farebné kombinácie vojenských mundúrov, výzdoby pri oslavách a pochodoch, choreografované masové cvičenia až po svetoznáme propagandistické filmy Leni Riefenstahlovej.

A akú estetiku má ruský fašizmus? Ako vo všetkom, falošná imitácia nemeckej estetiky. Rusi si neboli ani len schopní vytvoriť svoj vlastný fašistický symbol. Namiesto toho zobrali písmeno „Z“ zo západnej latinky ktoré sa podobá na nemecký hákový kríž. Toto je ďalšia ukážka ruskej primitívnosti, ale tiež len pokračovanie toho, čo Rusko robí tisíc rokov. Rusi ukradnú zo západnej kultúry, ekonómie, vedy, umenia niečo, použijú to na vlastné účely a potom vyhlásia západ a zapadnú dekadencii za úhlavných nepriateľov Ruska.

Putin sa tvári ako maličký führer, ale oblieka sa ako Don Juan na francúzskej Riviére, ktorého hlavná misia je každý večer nájsť ďalšiu bohatšiu paničku, ktorá ho môže vydržiavať. Moja rada by bola, že keď chceš viesť matičku Rus proti západu, neobliekaj sa ako taliansky gigolo, obleč sa ako ruský mužík, tak osláviš hrdinskú minulosť Ruska.

Na záver - história, ako sa končia fašistické režimy, je jasná. Sú len dve možnosti - fašistický režim je alebo kompletne porazený vojensky, ideologicky, ekonomicky - ako fašistické Nemecko, alebo sa fašizmus prosto rozpadne, keď líder zomrie. Pretože fašistické hnutie odumrelo dávno predtým a jedine armáda ho držala pri moci - vid Španielsko a generalissimo Franco. Preto všetci, ktorí vravia, že nejaká dohoda s Putinom je možná, nerozumejú histórii. Putin si spálil mosty naspäť, dohoda už nie je možná. Jedine kompletná vojenská, politická a ekonomická porážka Ruska alebo smrť Putina spôsobí kolaps ruského fašizmu. Vtedy môže nastúpiť nový režim, ktorý sa môže rozhodnúť, že dohoda s Ukrajinou a svetom je v záujme Ruska.