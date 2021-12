"Rozhýbaný" Košický samosprávny kraj 1.0

Bol rok 2017 keď sa pán Trnka za veľmi zvláštnych okolností dostal na post župana v KSK. Zvláštnych preto, lebo medzi ním a jeho rivalom nebol rozdiel ani tisíc hlasov. Toto bol na dlhé obdobie asi najväčší rozruch okolo vyššie spomínaného pána, ktorý sa riadi heslom „kto nič nerobí, nič nepokazí“. Až prišiel druhý covidový rok a na úrad župana sa začali sypať kauzy. Jedného pekného dňa do budovy KSK nabehla, za posledné obdobie, veľmi známa jednotka NAKA, ktorá, ako sa spieva v jednej piesni: „NAKA na kameni kameň neostane...“, ale o tomto inokedy. Najviac za posledné dni a týždne otriasla svetom Košíc a Košického kraja kauza známa ako “teplomery“. Pán župan podľa medializovaných udalostí kupoval obludne predražené teplomery, ktoré merajú teplotu pri vstupe do viacerých budov, ktoré spadajú pod správu KSK. Teda vyjadrenie “merajú" je asi veľmi silné slovo, keďže jediné čo robia je to, že sa buď rozsvietia na zeleno a Vaša teplota nie je vysoká, alebo na červeno a v tom prípade teplomer zaregistroval zvýšenú teplotu. Veď ale všetko v pohode, takýto teplomer je väčšinou pri vstupe resp. vo vstupnej hale budovy, kde sedí vrátnik poprípade nejaký ochrankár, ktorý ak Vás teplomer rozpozná ako “červeného“ tak Vás nepustí do budovy, ale Vás pošle domov.

OMYL!

V budove kde sedí sám pán župan je takýto teplomer umiestnený vo vedľajšej miestnosti mimo hlavných schodov, takže či sa odmeriate, alebo nie je na Vás, a určite aj na tom či máte čas si odbehnúť do vedľajšej miestnosti. Toto všetko by ešte nebolo nič protiprávne alebo nelegálne, samozrejme je to hulvátske a amatérske, ale na to sme si asi všetci v našej politike za nejaký posledný čas už aj celkom zvykli. Čo však nie je len drzé a nemorálne je samotné zaobstarávanie týchto teplomerov. Spôsob obstarávania, ktorý by županovi závideli asi aj v Rumunsku poprípade niekde v krajinách 3.sveta. Takéto typy teplomerov okrem nášho Košického samosprávneho kraja nakúpili aj župani v Nitre a Banskej Bystrici, len o trošilinku lacnejšie. Trošilinku? No teda pravdu povediac trošilinku O DOSŤ lacnejšie. Kým naša župa nakupovala teplomer za takmer 900€, čo mimochodom prekvapilo aj samotného výrobcu týchto zariadení, v Nitre a Banskej Bystrici nakupovali za cca 400€. Myslím, že rozdiel je viac ako citeľný najmä preto, že nešlo o nákup jedného teplomeru, ale o 205 kusov spomínanej meracej techniky. Znova by sme si vedeli predstaviť a povedať si: Á však čo, dal zarobiť kamošovi s ktorým obaja síce tvrdia, že sa nestretávajú, no vzápätí z jedného z nich vypadne, že sa stretli a nie len raz. No to, čo pán Trnka dokázal urobiť po medializovaní tohto neprimerane predraženého nákupu, by si už nedovolili ani lídri vyššie spomínaných krajín 3.sveta, bez urážky. Pán župan vo svojom presvedčení o svojej bezchybnosti kontaktoval priamo výrobcu týchto teplomerov, a ako človek bez chrbtovej kosti ho nabádal aby pri ďalšej komunikácii s novinármi opravil svoje pôvodné vyjadrenia za účelom očistenia svojho mena. Samozrejme, keď som na začiatku písal o pánovi županovi, že nič nerobí tak som mu krivdil, pretože aj napriek svojim minimálnym pracovným výsledkom o nich každý deň informuje na Facebooku. Preto sa ani nečudujem, že aj túto kauzu vysvetľoval, ako inak, cez sociálnu sieť. Znova neprimerane na jeho pomery, pretože takmer 3 dni nebol aktívny, až prišiel na svetlo sveta siahodlhý status, kde označil článok a rozhovor s pánom výrobcom ako HOAX a kde jeho jedinou obranou bolo očierňovanie výrobcu teplomerov. Čo však pán Trnka nečakal, bolo prekvapivé správanie pána výrobcu, ktorý odmietol stať sa Trnkovým spojencom a dal mu jasne najavo, že si od neho nenechá skákať po hlave. Pán výrobca opätovne oslovil médiá, ktorým poskytol emailovú komunikáciu s pánom Trnkom, kde mu kázal ako má odpovedať a reagovať a ako má sám opraviť svoje tvrdenia podľa vôle pána župana. Myslíte si, že už ďalej tento volený funkcionár nemôže zájsť? Znova OMYL! Pán Trnka sa vôbec nehanbil vyvolávať 100 krát pánovi výrobcovi na jeho osobný telefón, čím ho nepochybne otravoval a rušil.

Tak dámy a páni, predpokladám, že si na túto kauzu a v prvom rade na osobu pána Trnku spravíte svoj vlastný názor a pochopíte kto je tento človek. To však určite nie je všetko a pozývam Vás na druhý diel z tzv. série “rozhýbaný“ Košický samosprávny kraj podľa Trnku 2.0.