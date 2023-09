„Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské

Bumm. Jau, to bolí!

Nie, že by sme v predčasných volebných časoch neboli pripravení na všetko možné i nemožné, ale jarmočné rošambo medzi súmračnou družinou exministra vnútra a vantájmovým antimafiánom, zato mnohým z nás odpálilo dekel. Bolo len otázkou času, kedy si Matovič nabehne do jedného dobre miereného, otcovského popapuli, ale to, aby nám tu najobyčajnejšieho človeka pacifikovala akási smerácka chamraď, je priveľa aj pre milovníkov okrajových žánrov. Lebo Igorko JE bez debaty cvok, s toxickým egom a nesmierne otravnými móresmi, ale nie je to žiadny bezcharakterný zločinec. O tom ani nehovoriac, že krv nevinných ľudí na svojich rukách nikdy nemal. Maximálne tak vlastnú, pod nosom. Preto nie je vôbec jedno kto tu koho fackuje, s milostivým požehnaním - a v mene - šéfa šéfov.

Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!

Nie, nie, nie. Výzva k tejto abnormálnej nebeskej aktivite, ktorej adresátom je patrónka Slovenska, nie je žiadna prča. Pravda je krutá: ide o ďalší z intelektuálnych výplodov nášho po stáročia stráženého, z generácie na generáciu prenášaného, starostlivo pestovaného sprostonárodného duchovna. Vyzerá to tak, že na Slovensku to ani osudom ťažko skúšaná Panna Mária nemá ľahké. Armáda kléroboľševických analfabetov jej dáva poriadne zabrať. Komu inému by len mohlo napadnúť nabádať úbohú sväticu k absolvovaniu ďalšej bolestivej obety, v poradí už ôsmej a pravdepodobne najbolestivejšej zo všetkých doterajších?! To či ide o rúhanie alebo sadizmus, nechávam na posúdenie povolanejším. Faktom ale je, že predmetný apel nemenovanej dobrej duše sa objavil medzi živými FB četmi tlačovej besedy Smeru SSD, ktorá bola výnimočná o.i. už aj tým, že sa týkala čurillovcov, Čaputovej a Sorosa. Že, kde je tu súvislosť? Nuž, „pán“ Fico práve v ten deň slávil svoje, v zdraví a na slobode dožité, päťdesiate deviate narodeniny, ktoré by, celkom logicky, mali byť o rok už pekné okrúhle! Teda, na jednej strane okrúhle, na druhej hranaté ako fras.

Keď menšinový sv. Juraj bojuje s liberálnym drakom

Bojovým umeniam prišiel na chuť aj bývalý Matovičov tlmočník, dnes už skrytá tvár Aliancie, Ďerď Ďimeši džunijor. Tento sympaťák z Kirájhelmecu, syn Ďerďa Ďimešiho seniora, bývalého príslušníka s bohatou politickou kariérou a krycím menom Július, sa z ničoho nič objavil vo večernej relácii orbánovskej štátnej televízie, kde, s prepáčením, dokonale zapadol do daného kontextu. Už v prvej spontánnej odpovedi na prvú spontánnu moderátorskú otázku vychrlil zo seba všetko to, čo sa od neho v danej chvíli čakalo, žiadalo. Že totiž, ako bude on sám a s ním aj celá Aliancia, v prípade volebného úspechu rúbať, rezať, harcovať s čertom diablom prehnitého západu, ako tu oni na felvidéku, chlapsky a národnostne vytrú dlážku s vykorisťovateľmi (EÚ), agresormi (USA, NATO) a ideologicky neprispôsobivými živlami (liberáli, demokrati). To, že by nič nedarovali ani sorosovým mimovládkam a multikulti supermarketom, to dá rozum. Iste, znie to z Ďerďových úst dosť nahovno, ale nezabúdajme, že židov, tóthov, teplých, migrantov a cigáňov ešte celkom elegantne obišiel. Veď, koniec koncov, prečo nie, mnohí sú už dávno v rodine a – ruku na srdce – ani sv. Juraj z Kapadócie nebol až taký kóšer gádžo, ako by sa to na prvý, konzervatívny, pohľad mohlo zdať.



Marošovo veľké, generálne rozhodnutie

Veľkou neznámou týchto dní už nie je len to, ako dopadnú voľby, kedy Rusko konečne prehrá vojnu s Ukrajinou a či mimozemské civilizácie sú vôbec schopné fungovať v režime off line, ale aj záhadný obsah avizovaného Marošovho rozhodnutia, ku ktorému dospel len nedávno a prezradí nám ho v dohľadnom čase. Áno, ide o rozhodnutie presne toho Maroša, generálneho Maroša, so žolíkom 363 v rukáve, o malého, nervózneho típka s bodavými dioptriami a fixnou ideou, že práve on je pánom sveta aj s priľahlým služobným parkoviskom. Čo o veci zatiaľ vieme je len to, že ide o čosi zdrvujúce. Niečo, o čom, s výnimkou jeho najbližšej rodiny, príbuzných, úzkeho vedenia Smeru, Hlasu, SNS, Sme rodina, SIS, veľvyslanectva Ruskej federácie a Michala Gučíka nikto nemá ani len bledú šajnu. Ale! Vylučovacou metódou som sa dopracoval k odhaleniu utajovanej skutočnosti. Maroš chce byť maharadžom. Prvým, naslovovzatým a skutočne slovenským panovníkom. Že prečo si to myslím? Kandidatúru na prezidenta SR a zmenu pohlavia som po kratšej úvahe vylúčil. Toto bola tretia možnosť.