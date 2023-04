Energetické certifikáty. Prečo platíme aspoň 3x viac?

Porovnávam právny aj trhový systém ohľadom energetických certifikátov a to čo je na Slovensku je s Britániou, kde túto profesiu 7 rokov vykonávam neporovnateľné.

Oba systémy sú pritom založené na rovnakej smernici EÚ. Z Bruselu nič nové neprišlo a systém funguje ďalej podľa pôvodných pravidiel bez ohľadu na Brexit, dokonca neviem či nebujenie viac v Spojenom kráľovstve.

Je nemysliteľné aby vám v Spojenom kráľovstve, ale aj väčšine krajín EÚ(direktíva je z roku 2006, novelizuje sa kontinuálne) vystavili Energetický Certifikát Budovy bez návštevy budovy. Inšpektor(anglicky Energy assessor) musí prijsť a zaznamenať. Ku každému údaju(hrúbka izolácie, typ a hrúbka múrov, to isté okná, typ vykurovacieho systému od typu boilera cez radiátory až po centrálny termostat a programátor(na nastavenie, že sa vám kúrenie zapne hodinu pred príchodom z práce) atď.) musíte mať foto. Tá fotografická dokumentácia má isté meta-data. Tie určujú kým, kedy a kde boli dáta zozbierané. Ak vám pošle fotky klient, tak ako viete, že boiler si necvakol u kamaráta, ktorý si tam práve dal najnovší model, kde svieti AAA+?

Dobre, vám je to jedno, inšpektor dostanete zaplatené, barák sa predá/prenajme/prevedie a ste z obliga. Lenže po správnosti sa časť NÁHODNE vybraných certifikátov berie na audit a ak sa nájdu nezrovnalosti, tak máte 5 dní na opravu(za pandémie sa to navýšilo na 10). Ak nie, certifikát sa RUŠÍ. V SR? Ako fyzická osoba zaplatíte pokutu DO(opakujem DO) 2.000 EUR, právnická 3.000 a idete ďalej.

Vyžaduje sa od inšpektorov vysokoškolské vzdelanie II.stupňa. Nepochybný lobbing Slovenskej Komory Stavebných Inžinierov. Ako je možné, že podľa zákona v SR sa musí budova znovu zamerať bez ohľadu na originálny projekt, ale môže ju zamerať nie architekt, nie stavebný inžinier, ale laik? Obaja moji rodičia sú architekti, ale v tomto prípade vy ako inšpektor nevytvárate nový projekt budovy v plnom zmysle slova. To sa robí len pri stavebnom povolení a kolaudácii. Však to je úplné šialensvo. To je ako keď som včera videl v správach reportáž, že či má partia špeciálne oprávnenie na riadne vykopanie hrobovej jamy a či prešli školením!

CENA. Keď som uvidel tieto ceny na Slovensku (169eur BEZ a 249eur s návštevou), tak keď som to preposlal kolegovi v UK, tak mi poslal viac a podobných smajlíkov ako objednávateľ Kuciakovej vraždy. Totiž byt robievame za 40-50 libier. Dom za 50-80 libier. Z toho ešte platíme daň a 8 libier za uloženie do registra, každoročne našu vlastnú registráciu a povinné priebežné vzdelávanie.