Slepí kresťanskí bojovníci

starajúci sa do našich intímnych sfér, kričiaci, ako im štát bráni v ich právach, keď počas pandémie museli vysielať omše online, sú dnes v prípade zneužívajúceho "duchovného" na Orave záhadne ticho. Kde sú títo falošní predstavitelia ochrany práva na život, keď ho majú chrániť. Sú ticho s hlavou v piesku. Pardón, vlastne nie. Majú plamenné reči proti dúhovej vlajke. Tomu zlu pre všetkých tých pravých a neoblomných.

Podmienečný rozsudok, ktorý dostal tento "duchovný z Oravy" je výsmechom spravodlivosti. Za tak hanebný čin, je podmienka jednoducho hanbou. Za húlenie trávy vám hrozí totiž basa, natvrdo!

Nie je to hon na všetkých veriacich a túto politicky aktívnu skupinku by sme ani tak nemali označovať. Nie sú toho hodní. Ide o poukázanie na neschopnosť vysporiadať sa s farizejmi v kresťanských kruhoch, ktorí zneužívajú vlajku kresťanstva. Vedú vojnu, ktorá neexistuje. A to všetko len pre politické body.

Dúhové vlajky, páry rovnakého pohlavia a ani plánované rodičovstvo vašu vieru neohrozia, tobôž život. Viera je intímna, osobná sila vo vnútri každého z nás. Nenechajme si ju otráviť.

Veriť sa dá aj bez cirkvi. No cirkev bez viery je prázdna.