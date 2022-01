Polárne expedície - časť 26. - Heroické dobývanie Antarktídy - Ernest Shackleton - Expedícia Nimrod (1908 - 1910)

Začiatkom 20. storočia už síce boli objavené niektoré pobrežné oblasti Antarktídy, avšak vnútrozemie antarktického kontinentu bolo prakticky neznáme. Snaha byť prvým, kto ho preskúma a dosiahne južný pól, bola v tej dobe jednou z najväčších a najnebezpečnejších prieskumných výziev. Pri objavovaní Antarktídy sa musel polárny bádateľ popasovať nielen s extrémnym počasím s nízkymi teplotami a prudkým vetrom, ale predovšetkým so snehom a ľadom. Ľad mal všetky podoby, aké si človek mohol predstaviť. Bol pevný a tvrdý ako skala, ale pod tlakom sa aj najpevnejší ľad lámal a vytváral priepasti široké aj niekoľko metrov. Inde sa ľadové kryhy zdvihli až do niekoľko metrov vysokého hrebeňa, ktorý človek zdolával len s obrovskými ťažkosťami. Ľad je v Antarktíde najčastejšie skrytý pod vrstvou snehu. Sneh môže tvoriť tvrdú a pevnú škrupinu, alebo je sypký a dokonale prekrýva nebezpečné a hlboké praskliny. Cesta sypkým snehom je mimoriadne namáhavá, vyčerpávajúca a plná prekvapení, nezriedka sa musí človek brodiť v snehu hlbokom až po pás, alebo náhle spadne do prekrytej praskliny. Toto všetko čakalo na polárnych prieskumníkov, ktorí sa rozhodi vydať naprieč antarktickým kontinentom.

Antarktická náhorná plošina je najchladnejším miestom na svete. V roku 2018 tam namerali -98°C (zdroj: https://owlconnected.com/archives/coldest-known-place)

Detstvo a mladosť

Ernest Shackleton sa narodil 15. februára 1874 v meste Kilkea, v írskom grófstve Kildare. Jeho otec Henry sa pokúsil vstúpiť do armády, ale nevyhovujúci zdravotný stav mu v tom zabránil. Namiesto toho sa usadil na vidieku a stal sa farmárom. Rodina Shackletonovcov bola anglického pôvodu, na čo nezabúdala, hoci sa jej predkovia presťahovali do Írska už pred viac ako poldruha storočím. Ernest bol najstarším synom spomedzi desiatich súrodencov.

V roku 1880, keď mal Ernest šesť rokov, sa jeho otec Henry vzdal života farmára, predal svoju pôdu, aby mohol študovať medicínu na Trinity College v Dubline a presťahoval sa so svojou rodinou do mesta. O štyri roky neskôr ukončil štúdium a rodina sa presídlila z Írska do Sydenhamu na predmestí Londýna. Dôvodom bola jednako vhodná klientela pre lekársku prax, ktorú si Ernestov otec otvoril, ale ďalším faktorom boli politické nepokoje v Írsku a prenasledovanie Angličanov.

Od raného detstva bol Ernest náruživým čitateľom, čo vyvolalo jeho vášeň pre dobrodružstvo. Do veku jedenástich rokov ho vyučovala guvernantka, nasledujúce dva roky strávil v prípravnej škole, aby mohol v trinástich rokoch nastúpiť na Dulwich College. Mladý Shackleton však na prekvapenie rodičov nevykazoval uspokojivé študijné výsledky, preto štúdium neukončil a vo veku 16 rokov ho otec prihlásil do Britského kráľovského námorníctva.

Počas nasledujúcich štyroch rokov na mori sa Shackleton naučil námorníckemu remeslu, navštívil odľahlé kúty zeme a nadviazal známosti s rozmanitými ľuďmi z každej oblasti života. V auguste 1894 zložil skúšku na druhého dôstojníka a prijal miesto na obchodnom parníku Welsh Shire Line. O dva roky neskôr získal hodnosť prvého dôstojníka a v roku 1898 obdržal certifikát veliteľa, čím sa kvalifikoval na velenie britskej lodi kdekoľvek na svete.

Po vypuknutí búrskej vojny v roku 1899 sa Shackleton dal najať na vojenskú loď Tintagel Castle, kde sa v marci 1900 stretol s vojenským poručíkom Cedricom Longstaffom, ktorého otec Llewellyn W. Longstaff bol hlavným finančným sponzorom Scottovej Národnej antarktickej expedície. Shackleton využil túto známosť na získanie miesta na Expedícii Discovery, na ktorej pôsobil ako tretí dôstojník. Tým sa skončila Shackletonova kariéra v obchodnom námorníctve a začal život polárneho prieskumníka a bádateľa.

Ernest Shackleton sa už raz pokúsil dosiahnuť južný pól so Scottovou Expedíciou Discovery v roku 1902. Pri tej príležitosti sa dostal až do vzdialenosti 480 míľ od južného geografického pólu, čo bol v tom čase rekord. Avšak pre zlý zdravotný stav účastníkov sa výprava predčasne vrátila na základňu. Následne sa Shackleton pohádal so Scottom a musel sa vrátiť do Británie. Odvtedy začal Shackleton plánovať novú, svoju vlastnú expedíciu a veril, že dosiahne južný pól ako prvý človek na svete. Expedícia, ktorá dostala názov podľa lode Nimrod, bola druhou Shackletonovou antarktickou expedíciou a súčasne prvou, ktorej velil. Jej hlavným cieľom bolo dosiahnuť južný geografický pól. Popri tom expedícia plánovala vyslať výpravu aj na južný magnetický pól.

Portrét Ernesta Shackletona z čias mladosti (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Financovanie Expedície Nimrod

Krátko po návrate zo Scottovej expedície začal Shackleton usilovne pracovať na získavaní finančnej podpory pre svoju expedíciu. Začiatkom júla 1907 si zabezpečil prvú finančnú pomoc od vplyvného podnikateľa Williama Beardmoreho. V polovici júla oslovil filantropického grófa z Iveagh, známeho ako Edward Guinness, predstaviteľa anglicko-írskej pivovarníckej rodiny, ktorý poskytol príspevok vo výške 2.000 £. Za predpokladu, že Shackleton nájde ďalších podporovateľov, Guiness prisľúbil ďalšie financovanie vo výške 6.000 £. Shackleton to dokázal, a získal finančné prostriedky od viacerých darcov, vrátane 2.000 £ od Sira Philipa Brocklehursta, ktorý zaplatil túto sumu, aby si zabezpečil miesto na expedícii.

Dar na poslednú chvíľu vo výške 4.000 £ od Shackletonovho bratranca Williama Bella umožnil uskutočniť expedíciu, hoci ešte stále chýbali prostriedky. Zbieranie financií pokračovalo po tom, čo Shackleton odcestoval do Austrálie, kde spustil kampaň na podporu evojej expedície. Získal ďalších 5.000 £ ako grant od austrálskej vlády a vláda Nového Zélandu poskytla dar vo výške 1.000 £. S týmito prostriedkami a ďalšími menšími pôžičkami a darmi sa spolu vyzbieralo 30.000 libier, hoci na konci expedície celkové náklady podľa Shackletonovho odhadu predstavovali okolo 50.000 £.

Shackleton očakával, že zo svojej knihy o expedícii a z prednášok zarobí veľké sumy. Dúfal tiež, že bude profitovať z predaja špeciálnych poštových známok s pečiatkou pošty v Antarktíde, ktorú tam Shackleton, menovaný dočasným poštárom novozélandskej vlády, zamýšľal zriadiť. Ako sa ukázalo neskôr, žiadny z týchto projektov nepriniesol očakávaný zisk.

Posádka lode Nimrod

Shackleton dúfal, že naverbuje kvalitnú a skúsenú posádku z predchádzajúcej Scottovej expedície. Avšak vďaka zneprietelenému Scottovi sa bývalí kolegovia z Expedície Discovery museli zaviazať, že ponuku od Shackletona neprijmú. Jedinými, ktorí porušili tento záväzok, boli dvaja poddôstojníci - Frank Wild a Ernest Joyce. Zvyšok posádky nemal predchádzajúcu skúsenosť s plavbou v polárnych moriach.

Shackletonovým zástupcom sa stal Jameson Boyd Adams, poručík Kráľovskej námornej zálohy, ktorému sa zároveň ušla aj zodpovednosť expedičného meteorológa. Kapitánom lode Nimrod bol ďalší dôstojník námornej zálohy, Rupert England. Dvadsaťtriročný John King Davis, ktorý neskôr získal povesť ako "Antarktický kapitán", bol na poslednú chvíľu vymenovaný za hlavného dôstojníka. Dôstojník obchodného námorníctva Aeneas Mackintosh bol pôvodne druhým dôstojníkom, no neskôr sa musel vrátiť, pričom ho vo funkcii druhého dôstojníka nahradil Arthur Edward Harbord. Ďalšími členmi pobrežnej skupiny boli dvaja chirurgovia, Alistair Mackay a Eric Marshall. V expedícii pôsobil aj Bernard Day, hlavný mechanik pre údržbu privezeného automobilu a odborník na spaľovacie motory a už spomínaný mecenáš Sir Philip Brocklehurst, ktorý bol prijatý ako asistent geológa.

Na palube sa nachádzal aj malý vedecký tím, ktorý pozostával zo 41-ročného biológa Jamesa Murraya a 21-ročného geológa Raymonda Priestleyho, budúceho zakladateľa výskumného ústavu Scott Polar Research Institute. Dva dôležité prírastky do vedeckého tímu pribudli v Austrálii. Prvým z nich bol Edgeworth David, profesor geológie na univerzite v Sydney, ktorý sa stal hlavným vedeckým dôstojníkom, ktorý priviedol so sebou svojho žiaka Douglasa Mawsona, mineralóga na univerzite v Adelaide. Obaja mali pôvodne v úmysle plaviť sa do Antarktídy a následne sa s loďou Nimrod vrátiť na Nový Zéland, ale Shackleton ich presvedčil, aby sa stali plnohodnotnými členmi expedície. David bol nápomocný pri zabezpečení grantu austrálskej vlády vo výške 5.000 £.

Posádka lode Nimrod na palube expedičnej lode. (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Loď Nimrod

Nimrod bol štyridsaťročný drevený trojsťažník, pôvodne určený na lov tuleňov, s výtlakom 334 hrubých registrových ton, ktorú Shackleton kúpil za 5.000 £. Loď dorazila do Londýna v júni 1907 z Newfoundlandu a Shackleton bol šokovaný, v akom stave sa nachádzala. Bola veľmi zanedbaná, schátraná a silne páchla tulením olejom. Prehliadka ukázala, že potrebuje viaceré opravy, medzi inými aj zatmeliť niekoľké kritické miesta, osadiť nové sťažne a pridať parný stroj na pohon lodnej skrutky. Po opravách, inovačných úpravách a vyčistení bol Shackleton mimoriadne prekvapený výsledkom a hrdý na svoju malú, ale robustnú loď.

Expedičná loď Nimrod kotví pri brehu Antarktídy (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Shackletonovo ohlásenie z februára 1907, že má v úmysle umiestniť svoju expedíciu do chatky, ktorú vybudoval Scott v roku 1901, sa stretlo s odmietnutím. V liste Shackletonovi si Scott nárokoval teritoriálne práva na celú oblasť McMurdo Sound. Svoje nároky neskôr zvýšil aj na časť Rossovho mora. Pri vyjednávaní Scott naliehal na uznanie demarkačnej línie na 170° západnej dĺžky — všetko na západ od tejto čiary, vrátane zálivu McMurdo Sound, ostrova Ross Island a Viktóriinej Zeme, malo pripadnúť Scottovi.

Shackleton pod časovým tlakom dňa 17. mája podpísal deklaráciu, v ktorej uviedol, že prenecháva Scottovi právo na základňu McMurdo a že sa bude snažiť zakotviť a vybudovať vlastnú základňu ďalej na východ, buď pri zátoke Barrier Inlet, ktorú objavili počas predchádzajúcej expedície, alebo pri pobreží Zeme kráľa Edwarda VII. Príprave na expedíciu už nič nestálo v ceste.

Expedícia Nimrod - posúvanie možností

Po oficiálnej návšteve kráľa Edwarda VII a kráľovnej Alexandry na palube lode, dňa 11. augusta 1907 vyplávala loď Nimrod z Londýna. Shackleton však na palube lode nebol, pretože spolu s niekoľkými členmi expedície odplával rýchlym parníkom do Austrálie, aby zabezpečil dodatočné financovanie. Na Nimrod sa nalodil až na Novom Zélande, mesiac po jej zakotvení. Vyplávanie do Antarktídy bolo naplánované na Nový rok 1908. Kvôli šetreniu paliva sa Shackleton dohodol s vládou Nového Zélandu, že najatý parník Koonya odtiahne Nimrod až k antarktickému kruhu. Predstavovalo to vzdialenosť približne 1.400 námorných míľ (2.600 km). Náklady čiastočne uhradila vláda a čiastočne spoločnosť Union Steam Ship Company, ako svoj príspevok na expedíciu.

Na Novom Zélande boli doplnené čerstvé zásoby. Tesne pred vyplávaním bolo z dodávky mongolských poníkov vybraných desať, ktoré boli v najlepšej kondícii a tie umiestnili do úzkych stajní, vybudovaných na palube lode. Poníky, ktoré boli zvyknuté na tuhú zimu, mali počas výpravy k pólu ťahať sane s nákladom proviantu. Ako zálohu, pre prípad, že by poníky zlyhali, mala expedícia na palube aj ťažné psy. Okrem toho sa na ťahanie saní plánovalo, po prvýkrát v histórii dobývania Antarktídy, experimentálne použiť automobil na dieselový pohon. Špeciálne upravený osobný automobil s výkonom 15 HP značky Arrol-Johnston mal upravený výfuk, ktorý zohrieval palivové potrubie a používal novovyvinutý nemrznúci olej. Automechanik so sebou priviezol nielen dielňu na opravu auta, ale aj spústu náhradných dielov. Lodné zásoby vrátane nákladu uhlia a veľkého množstva krmiva pre poníky a psy tvorili obrovskú záťaž pre loď, ktorá bola nielen plne naložená, ale značne preťažená.

Prvý automobil na antarktickom kontinente Arrol-Johnston s mechanikom Bernardom Dayom bol použitý na budovanie potravinových depozitov pre výpravu na južný magnetický pól. (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Presne podľa plánu na Nový rok 1908 vytiahol parník Kooney naloženú loď Nimrod z prístavu v Lytteltone. Slávnostné vyplávanie bolo sprevádzané nadšeným davom a eskortou niekoľkých sprievodných lodí. Keď sa obe lode dostali na otvorené more a osameli, nabrali kurz na juh. Dňa 14. januára 1908, na dohľad od prvých ľadovcov, bolo vlečné lano odpojené a parník Koonya sa vrátil do Lytteltonu. Loď Nimrod pokračovala na juh smerom k Veľkej bariére/Rossovmu ľadovému šelfu a smerovala do zátoky Barrier Inlet, ktorý objavila pred šiestimi rokmi Expedícia Discovery.

Nadšený dav sprevádza vyplávanie lode Nimrod z novozélandského prístavu v Lytteltone. (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Rossov ľadový šelf bol spozorovaný 23. januára, ale spomínaná zátoka tam už nebola. Okraj bariéry sa v priebehu rokov výrazne zmenil a časť, v ktorej bola zátoka Barrier Inlet sa odlomila a vytvorila široký záliv, ktorý Shackleton nazval Záliv veľrýb, podľa veľkého počtu veľrýb, ktoré sa tam vyskytovali. Shackleton nebol pripravený riskovať prezimovanie na nechránenom povrchu bariéry, ktorý by sa mohol navyše aj odtrhnúť a rozpadnúť, a preto otočil loď smerom k Zemi kráľa Edwarda VII. Po opakovaných snahách priblížiť sa k tomuto pobrežiu to vzdali, pretože pri pobreží sa nachádzali početné kusy ľadu a hrozilo, že loď by mohla uviaznuť medzi kryhami. V tejto situácii bolo jedinou Shackletonovou možnosťou (okrem zrieknutia sa cieľov expedície), porušiť záväzok Scottovi, ktorý podpísal a dňa 25. januára nariadil, aby loď zamierila do zálivu McMurdo Sound.

Poloha ostrova Ross Island v zálive McMurdo Sound pri Veľkej ľadovej bariére a antarktickej pevnine. Kliknutím na obrázok je možné mapu zväčšiť. (zdroj: https://www.atlasofplaces.com/cartography/ross-island/)

Založenie základne

Po príchode do zálivu McMurdo Sound dňa 29. januára 1908 bolo more niekoľko míľ od pobrežia zablokované súvislým zamrznutým ľadovým poľom. Shackleton sa rozhodol počkať zopár dní v nádeji, že sa ľady prelomia. Počas tohto čakania utrpel druhý dôstojník Aeneas Mackintosh nehodu, ktorá viedla k strate jeho pravého oka. Po chrurgickom zákroku bol nútený opustiť svoje miesto v expedícii a vrátiť sa s loďou Nimrod na Nový Zéland. Po zotavení sa v nasledujúcej sezóne k expedícii opäť pripojil.

Dňa 3. februára sa Shackleton rozhodol, že nebude ďalej čakať, kým ľad uvoľní záliv, ale založí svoju základňu na najbližšom možnom mieste pristátia, na myse Cape Royds, ktorý sa nachádzal na vzdialenejšej strane ostrova Ross Island, priamo pod sopkou Mount Bird. Neskoro večer bola loď zakotvená a vybrali vhodné miesto pre postavenie prefabrikovanej chatky na ubytovanie pobrežnej skupiny, ktorá mala v nej prezimovať a začiatkom polárneho leta sa vydať na dve výpravy, jednu na južný magnetický pól, a druhú na geografický pól. Umiestnenie Shackletonovej základne bolo vzdialené od Scottovej chaty na myse Hut Point vzdušnou čiarou 37 km.

Mapka ostrova Ross Island, s umiestnením základne Expedície Nimrod na myse Cape Royds pri porovnaní so základňou Expedície Discovery na myse Hut Point. (zdroj: Wikipedia)

Nasledujúce dni boli využité na vylodenie a uloženie nákladu. Počas tejto práce došlo k potýčke medzi kapitánom Rupertom Englandom, ktorý z bezpečnostných dôvodov často prerušoval vykladanie privezeného materiálu. Shackleton s tým nesúhlasil a s kapitánom sa pohádal. Po vyložení nákladu dňa 22. februára loď Nimrod odplávala na sever na Nový Zéland. Lodný inžinier niesol tajný list od Shackletona novozélandskému agentovi expedície, v ktorom žiadal prepustiť Englanda a najať náhradného kapitána, ktorý by sa na Cape Royds v budúcom roku vrátil. Okamžite po príchode pobrežnej skupiny sa začali meteorologické merania a pozorovania v novopostavenej meteorologickej a magnetickej stanici, ako aj biologický prieskum morskej vody cez praskliny v ľade.

Základňa Shackletonovej Expedície Nimrod postavená na myse Cape Royds počas výstavby (zdroj: https://nzaht.org/conserve/explorer-bases/shackletons-hut/)

Výstup na Mount Erebus

Krátko nato, ako loď Nimrod odplávala, sa ľad medzi Veľkou bariérou a ostrovom Ross Island, kde bol postavený príbytok pobrežnej skupiny, rozlámal, odplavil a otvorené more odrezalo prístup expedície k antarktickej pevnine. Tým bola znemožnená preprava potravín na kontinent, ako aj plánované budovanie potravinových depozitov. V tejto situácii sa Shackleton rozhodol pre náhradný program a rozhodol vykonať výstup na sopku Mount Erebus. Na túto sopku, vysokú 3.790 m (niektoré pramene uvádzajú 4.023 m), dovtedy ešte nikto nevystúpil. Prieskum úpätia z roku 1904 už síce vykonala Expedícia Discovery, ale nedostala sa vyššie ako do výšky 910 m. Vrcholovú skupinu výpravy v roku 1908 tvorili Edgeworth David, Douglas Mawson a Alistair Mackay, za výdatnej pomoci podpornej skupiny: Eric Marshall, Jameson Boyd Adams a sir Philip Brocklehurst. Výstup sa začal 5. marca 1908. Prvé štyri dni obidve skupiny postupovali smerom k vrcholu spoločne. V nasledujúci deň ich zadržala snehová búrka, ale napriek tomu už 9. marca pokračovali vo výstupe a čoskoro obidve skuiny dosiahli vrchol ​​hlavného krátera. Výstupu na vrchol sa nezúčastnil jedine Brocklehurst, ktorý mal značne omrznuté nohy. Na vrchole piati polárnici uskutočnili niekoľko meteorologických meraní a odobrali vzorky hornín. Výprava sa vrátila do základne na Cape Royds 11. marca.

Jedna skupina účastníkov výpravy, ktorá sa vybrala na výpravu na vrchol sopky Mount Erebus, ktorý sa týči v pozadí. (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Zima 1908

Základňu expedície tvorila chata, postavená z prefabrikovanej konštrukcie s rozmermi 10 m x 5,8 m. Koncom februára bola pripravená na používanie a nasťahovanie. Príbytok bol rozdelený na niekoľko prevažne dvojposteľových kójí. Popri nich sa v domčeku nachádzal kuchynský kút, tmavá komora, sklad a laboratórium. Poníky boli umiestnené v stajniach postavených na najchránenejšej strane chatrče, zatiaľ čo psie búdy boli umiestnené blízko vstupnej verandy. Shackleton na rozdiel od Scotta nerobil medzi účastníkmi expedície spoločenské rozdiely, všetci žili, pracovali jedli a spali spolu. Morálka členov expedície bola preto vysoká. Brocklehurst zaznamenal do svojho denníka: „Shackleton mal schopnosť dať najavo každému členovi expedície, že je pre ňu cenný“.

V nasledujúcich mesiacoch polárnej zimy Frank Wild a Ernest Joyce využili čas a vytlačili okolo 30 kópií expedičnej knihy Aurora Australis, ktoré boli zviazané do zvyšných obalových materiálov. Najdôležitejšou zimnou prácou však bola príprava na dve hlavné výpravy nasledujúcej sezóny, ktorými bolo dosiahnutie južného geografického pólu a južného magnetického pólu.

Shackleton so sebou priviezol psie záprahy a poníky na ťahanie saní, ako aj motorové vozidlo, špeciálne prispôsobené na antarktické podmienky. Avšak poníkom sa nedarilo a boli v zlom stave. Jeden z nich sa zranil a museli ho ešte byť počas plavby zastreliť, druhý zahynul krátko po príchode do Antarktídy.

Záprahové psy na palube expedičnej lode Nimrod, ktoré napokon neboli použité na žiadnu z výprav. (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Výprava k južnému magnetickému pólu

Keď more opäť zamrzlo a ostrov sa spojil s pevninou, nadišiel čas na naplnenie hlavných cieľov expedície. Prvá polárna výprava vedená Edgeworthom Davidom (v tom čase mal 50 rokov!) s členmi Alistairom Mackayom a Douglasom Mawsonom, sa vydala na peší pochod smerom k južnému magnetickému pólu, čo bola cesta smerom na sever od ostrova, kde táborili, dlhá 630 míľ jedným smerm. Táto výprava nemala vôbec žiadne skúsenosti s prieskumom Antarktídy a nemala k dispozícii pomoc psov ani poníkov. Na expedíciu však zobrala motorové auto a použila ho na zriadenie prvých dvoch depozitov potravín, prvý bol vzdialený 10 míľ od základne a druhý a 15 míľ od prvého. Je iróniou, že počas výpravy, ktorú sa im podarilo podniknúť, sa automobilu neustále prehrieval motor a muži museli čakať v tuhom mraze, kým motor opäť vychladol, aby mohli pokračovať v jazde. Našťastie, v antarktických podmienkach proces chladnutia motora zjavne netrval dlho a prestávky boli krátke. Po vybudovaní druhého depozitu sa dňa 25. septembra 1908 auto vrátilo na základňu a trojčlenná výprava sa vydala na cestu k pólu peši. Jej členovia zakrátko zistili, že množstvo potravín odhadli zle. Od začiatku novembra sa museli uspokojiť s veľmi skromnými prídelmi. Počas expedície získavali skúsenosti s prechodom cez ľadové trhliny a do konca expedície každý z mužov niekoľkokrát spadol do všadeprítomných prasklín. Výpravu sťažovala aj snežná slepota a omrzliny. Avšak napriek všetkým problémom, sa výprave dňa 15. januára 1909 podarilo dosiahnuť južný magnetický pól. Traja polárnici sa odfotografovali pri vztýčenej vlajke, krátko si oddýchli a vydali na cestu naspäť k základni.

Budovanie potravinového depozitu pre výpravu na južný magnetický pól. (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Na spiatočnej ceste museli z nedostatku potravín zvýšiť tempo, aby sa včas dostali k najbližšiemu vybudovanému potravinovému depu, čo znamenalo, že museli prejsť 17 míľ denne. Táto cesta im trvala od 17. januára do 5. februára. V posledný deň sa výprava nachádzala vo vzdialensti jednej míle od potravinového skladu, keď začuli loď Nimrod signalizovať výstrelom. To ich povzbudilo a ešte v ten deň sedeli na palube lode a vychutnávali si čaj, riadne jedlo a mohli sa prvýkrát od septembra okúpať. David sa kriticky vyjadril, že keby mali so sebou psov, mohli prejsť celkovú trasu 1.260 míľ za polovičný čas.

Členovia výpravy na južný magnetický pól po dosiahnutí cieľa - Alistair Mackay, profesor Edgeworth David a Douglas Mawson (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Výprava k južnému geografickému pólu

Druhú a súčasne hlavnú polárnu výpravu Expedície Nimrod viedol samotný Shackleton a jej členmi boli Frank Wild, Eric Marshall a Jameson Adams. Štvorčlenná výprava vyrazila v jeden pekný deň 29. októbra 1908.

Príprava saní na výpravu k južnému geografickému pólu. (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Na svojej ceste použili na ťahanie saní štyri poníky, no ako sa ukázalo, tie postupne slabli, strácali silu a spôsobovali spomalenie postupu výpravy. Navyše Adams utrpel úraz, keď ho jeden poník kopol pod kolenom. Najslabšieho poníka boli nútení dňa 21. novembra zastreliť, časť mäsa zjedli a zvyšok deponovali. Veľkým problémom bol výstup na Antarktickú náhornú plošinu/plató, pretože museli prekonať Transantarktické pohorie. Rozhodli sa pre výstup po povrchu ľadovca, pomenovaného podľa mecenáša expedície - ľadovec Beardmore. Dňa 26. novembra minuli predchádzajúci najvzdialenejší južný bod, ktorý dosiahla výprava Roberta Scotta (výpravy sa zúčastnil aj Shackleton) v roku 1902. Krátko nato boli zastrelené aj zvyšné poníky, čím muži získali možnosť vytvoriť dobre zásobené potravinové depo a zvýšiť prídely jedla o kukuricu, pôvodne určenú ako krmivo pre poníky.

Vianoce oslavovali starostlivo odloženými pochúťkami - slivkovým pudingom, brandy, cigarami a lyžicou mentolového krému. Dňa 27. decembra ukončili výstup ľadovcom Beardmore a dostali sa na Antarktickú náhornú plošinu vo výške 3.100 m, kde ich privítal silný vietor, ktorý dul proti nim. Bolo to po prvýkrát, keď človek prekročil Transantarktické pohorie a vystúpil na antarktické plató. Štyria polárnici mali pred sebou nekonečnú, oslepujúco bielu planinu, silný vietor, ktorý dul oproti nim, vzduch s nízkym obsahom kyslíka a pre sebou pochod dlhý niekoľko stoviek kilometrov. Muži trpeli námahou pri ťahaní ťažkých saní, nedostatkom potravín a omrzlinami. Shackleton si bol vedomý zhoršujúcej sa situácie. Vedel, že vzhľadom na ich skromné potravinové prídely a celkovú fyzickú kondíciu, im na výpravu zostával len obmedzený čas. Smerom na juh bojovali so snehovými búrkami, niekedy museli kvôli silnému vetru zostať celý deň v spacích vakoch. Po veľkej útrape dňa 9. januára 1909 dosiahli svoj najvzdialenejší južný bod 88°23' južnej zemepisnej šírky, vzdialený len 180 km od južného geografického pólu. Na tomto mieste vztýčili vlajku, pofotili sa a ešte v ten deň sa vydali na spiatočnú cestu.

Najjužnejší bod, ktorý dosiahla dňa 9. januára 1909 Shackletonova výprava na ceste k južnému zemepisnému pólu. (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Na ceste späť stále dul silný vietor, proti ktorému dovtedy bojovali, avšak tentokrát fúkal od chrbta. S využitím plachty sa na saniach, ktoré nebolo treba ťahať, ale sa ľahko kĺzali po ľade, podarilo dosiahnuť postupovú rýchlosť až 49 míľ denne. Muži dokázali nájsť deponované jedlo v skladoch, ktoré si vybudovali cestou na pól, vrátane mäsa z poníkov, a tak boli na rozdiel od predchádzajúcich týždňov dobre kŕmení a relatívne zdraví. Keď dosiahli základňu, na ich veľké prekvapenie bola prázdna. Bol v nej ale odkaz, v ktorom sa písalo, že loď Nimrod priplávala a kotví v jej blízkosti. S pomocou magnetickej stanice vyslali signál na privolanie lode, ktorá čoskoro priplávala a prichýlila členov výpravy na svoju palubu. Shackleton s druhmi počas výpravy na južný geografický pól prešli 2.700 km. Po vyzdvihnutí členov výpravy loď odplávala na Nový Zéland.

Expedícia Nimrod zakotvila na Novom Zélande dňa 23. marca 1909. Shackleton kamžite odoslal rozsiahlu správu denníku London Daily Mail, s ktorým mal exkluzívnu zmluvu. Za dosiahnuté výsledky sa mu dostalo uznanie od väčšiny známych polárnych bádateľov, vrátane Fridtjofa Nansena a Roalda Amundsena. Scottova reakcia na Shackletonov úspech bola veľmi rezervovaná. Bývalý prezident Kráľovskej geografickej spoločnosti sir Clements Markham dokonca vyjadril svoju nedôveru voči Shackletonovej dosiahnutej zemepisnej šírke. Ale verejnosť prijala úspech expedície bez výhrad a keď sa 14. júna Shackleton sa vrátil do Londýna, privítal ho nadšený dav ľudí.

Mapa s vyznačením polárnych výprav počas Expedície Nimrod. Zelená trasa predstavuje výpravu k južnému magnetickému pólu, červená k južnému zemepisnému pólu. Modrá čiarkovaná čiara je trasa lode Nimrod z roku 1908. (zdroj: Wikimedia Commons)

Záver

Čo sa týka nameranej najjužnejšej zemepisnej šírky výpravy, dôvodom pochybností o jej presnosti bolo to, že po 3. januári boli zaznamenané údaje neúmerné predchádzajúcemu postupu. Preto boli všetky polohy kontrolne prepočítané podľa smeru, priemernej rýchlosti postupu a uplynutého času. Tieto výpočty dospeli k dosiahnutej zemepisnej šírke len 87° 22'. Shackletonova tabuľka prejdených vzdialeností ukazuje, že počas posledných troch dní postupu smerom na juh by museli prekonť vyše 74 km na to, aby 6. januára dosiahli 88°7'. V tabuľke z 9. januára 1909 vyplýva, že skupina prešla 30 km jedným smerom, aby sa dostala na najvzdialenejší juh, a následne v ten istý deň prešla rovnakú vzdialenosť späť do tábora. Táto vzdialenosť prekonaná za jeden deň ďaleko prevyšovala prejdenú vzdialenosť za jeden deň v ktorejkoľvek inej fáze cesty. Shackleton vysvetlil, že 9. januára podali výnimočný výkon preto, lebo neboli zaťažení ťahaním nákladu. Každý zo štyroch mužov expedície nezávisle potvrdil dosiahnutú zemepisnú šírku a žiadny z nich neuviedol ďalší dôvod na pochybnosti.

Originál mapy zo Shackletonovej Expedície Nimrod (zdroj: https://www.coolantarctica.com)

Kráľ Edward VII. vymenoval Shackletona za veliteľa Kráľovského viktoriánskeho rádu a neskôr mu udelil rytiersky titul. Kráľovská geografická spoločnosť mu odovzdala zlatú medailu, úmyselne menšiu, než tú, ktorú dostal kapitán Scott. Hoci bol Shackleton v očiach verejnosti hrdinom, výsledky expedície mu nepriniesli očakávaný finančný zisk. Časť nákladov na expedíciu Shackleton pokryl pôžičkami a pred osobným bankrotom ho zachránila iba oneskorená vládna dotácia vo výške 20.000 £.

Niekoľko väčšinou nedotknutých debničiek whisky a brandy, ktoré zostali na Cape Royds v roku 1909, bolo privezených na Nový Zéland a v roku 2010 boli podrobené analýze. Výsledok analýzy priniesol starú stratenú receptúru na výrobu značkových alkoholických nápojov zo začiatku 20. storočia. Výnos z predaja tejto receptúry bol pripísaný na konto nadácie New Zealand Antarctic Heritage Trust, ktorá sa venuje udržiavaniu a obnove antarktických pamiatok.

Originál bedničky so zmrazenou whisky zo základne Expedície Nimrod na Cape Royds. (zdroj: http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2010/08/Whisky-crate-Cape-Royds.jpg)

Obnovená základňa Shackletonovej expedície na myse Cape Royds je dnes prístupná verejnosti. (zdroj: Pinterest)

Najvzdialenejší južný rekord Expedície Nimrod bol pokorený už o necelé tri roky neskôr. Ako k tomu prišlo, si porozprávame v nasledujúcom blogu.

