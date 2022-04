Polárne expedície - časť 34. - Arktída - Film „Proti ľadu" vznikol podľa skutočných udalostí z rokov 1906 - 1912

„Against the Ice" - „Proti ľadu" - je názov historického filmu, ktorý sa odohráva začiatkom 20. storočia v Grónsku. Ide o dramatický príbeh dvoch členov Expedície Alabama, ktorí boli odhodlaní položiť svoj život za záchranu významých dokumentov. Film pochádza z produkcie Netflixu, režíroval ho Peter Flinth a scenár napísali Nikolaj Coster-Waldau a Joe Derrick. Predlohou bola kniha Ejnara Mikkelsena – „Two against the ice“ - „Dvaja proti ľadu". V hlavných úlohách sa predstavili Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole, Charles Dance a Heida Reed. Natáčanie prebiehalo na Islande a v Grónsku. Film mal premiéru dňa 15. februára 2022 na 72. medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a používatelia služby Netflix majú možnosť si ho pozrieť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V nasledovnom rozprávaní si priblížime príbehy oboch expedícií, ktoré boli podkladom pre filmový príbeh.

1. Expedícia na lodi Danmark 1906 - 1908

Ciele expedície

Dvojročnú expedíciu na lodi Danmark/Expedícia Danmark naplánoval, zorganizoval a viedol dánsky etnológ a polárny bádateľ Ludvig Mylius-Erichsen. Hlavným cieľom dánskej expedície bolo zmapovať posledné neznáme časti severovýchodného pobrežia Grónska, v oblasti medzi Mysom Bridgman, v blízkosti najvýchodnejšieho geografického prieskumu Roberta Pearyho na severe a Mysom Bismarck, najsevernejším bodom, ktorý bol zmapovaný na východnej strane Grónska (dosiahol ho nemecký polárnik Carl Koldewey). Prvé kartografické záznamy Grónska pochádzajú zo začiatku 18. storočia, ale ťažko dostupné severné časti neboli ešte ani začiatkom 20. storočia zmapované. Ďalším cieľom expedície bolo tiež zhromaždiť vedecké informácie o nepreskúmanej oblasti, vrátane poznatkov o živote a migrácii domorodých Inuitov. Tretím cieľom expedície bolo overiť tvrdenie Roberta Pearyho, že takzvaný „Pearyho kanál“, rozdeľuje sever Grónska na dve časti. Tento cieľ mal predovšetkým politický význam. Ak by sa existencia kanálu potvrdila, USA by si mohli nárokovať severnú časť Grónska.

Poloha predpokladaného Pearyho kanála na severe Grónska (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Peary_Channel_(Greenland)#/media/File:Peary_Land_map_1903.jpg)

Plánom expedície bolo plaviť sa loďou čo najďalej na sever, nájsť bezpečné miesto na zakotvenie lode, zriadiť základňu s meteorologickou stanicou a potom zorganizovať pešie výpravy s pomocou psích záprahov po pobrežnom ľade smerom na sever, až po Mys Bridgman. Po preskúmaní posledného nezmapovaného pobrežia Grónska, čo by sa podľa Myliusa-Erichsena mohlo uskutočniť za rok, sa expedícia mala presunúť na juh, aby ďalej preskúmala fjord Kaiser Franz Joseph. Ak to čas dovolí, členovia expedície by sa tiež mohli pokúsiť o prechod Grónskom cez vnútrozemský ľad z východu smerom na západ. Niet pochýb, že to boli veľmi ambiciózne ciele.

Ludvig Mylius-Erichsen na palube lode Danmark v roku 1907 (zdroj: https://timespacewarps.wordpress.com/tag/greenland/#jp-carousel-29545)

Plavba do Grónska a príprava na pešie výpravy

Dňa 24. júna 1906 expedícia vyplávala na palube lode Danmark z Kodane do východného Grónska. V auguste 1906 sa plavila pozdĺž pobrežia v blízkosti Mysu Bismarck, až sa dostala na chránené miesto, kde si založila svoju hlavnú základňu, Danmarkshavn.

Loď Danmark opúšťa prístav v Kodani v roku 1906 a vydáva sa na expedičnú plavbu do Grónska (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki)

Kapitánom lode bol poručík Alf Trolle z dánskeho námorníctva. Medzi členov expedície patril veľmi početný personál prevažne dánskych vedcov, medzi nimi lekár Johannes Lindhard. Posádka bola doplnená domorodými obyvateľmi zo Západného Grónska, ktorí sa nalodili na Islande a na Faerských ostrovoch, spolu so stovkou ťažných psov. Medzi vedcami bol aj nemecký geofyzik Alfred Wegener. Dánsky námorný dôstojník Georg Carl Amdrup mal na starosti písanie oficiálnej histórie expedície.

Členovia Expedície Danmark na palube lode v roku 1906 (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki)

Podporné výpravy na saniach smerom na sever sa začali na jeseň 1906, s cieľom uložiť sklady potravín pozdĺž trasy, ktorou sa dve prieskumné a kartografické výpravy mal vydať na jar nasledujúceho roku.

Prieskumná výprava k Mysu Bridgman

Koncom marca 1907 vyrazila zo základne Danmarkshavn výprava s desiatimi saňami pod vedením Myliusa-Eriksena a zamierila na sever. Pohybovala sa prevažne po pobrežnom ľade. Pozdĺž zálivu Jokel, kde sa ľadovec vnára do mora a vytvára presakujúci a nestabilný ľad, bolo cestovanie mimoriadne nebezpečné a náročné. Sane sa počas jazdy po ostrých hranách ľadových krýh často poškodzovali a museli sa neustále opravovať. Drsné ľadové podmienky pokračovali aj pozdĺž ostrova Hovgaard ďalej na sever. Na ľadovci Mallemuk pobrežný ľad ustúpil a členovia výpravy sa ocitli pri úseku otvorenej vody. Z tohto miesta sa prvá podporná skupina s dvoma saňami vrátila do základne Danmarkshavn.

Loď Danmark zakotvená pri grónskom pobreží, obrázok z roku 1907 (zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Danmark_1907.jpg)

Osem psích záprahov obišlo kritický úsek a pokračovalo smerom na sever. Cestou nachádzali pozostatky starých Inuitských obydlí, ale žiadnych žijúcich Inuitov. O niekoľko dní neskôr, pri Amdrup Lande, sa druhá podporná časť s dvoma psími záprahmi vrátila na juh a rozdelila sa. Počas cesty naspäť do základného tábora v Danmarkshavne, jedna časť s Gustavom Thostrupom a Alfredom Wegenerom mapovala pobrežie, zatiaľ čo sa druhá časť s Henningom Bistrupom a Carlom Johanom Ringom zaoberala mapovaním pobrežných ostrovov.

V ceste na sever pokračovalo zvyšných šesť psích záprahov. Koncom apríla obišli severovýchodnú časť Grónska a začali postupovať na severozápad. Krátko nato sa rozdelili do dvoch tímov po troch psích záprahoch. Hlavný tím - Ludvig Mylius-Erichsen, Niels Peter Høeg Hagen a Jørgen Brønlund pokračovali smerom na západ cez Fjord Independence. Zatiaľ druhý tím — Johan Peter Koch, Aage Bertelsen a Tobias Gabrielsen — postupoval na severozápad cez morský ľad smerom k Mysu Bridgman, aby zmapovali zvyšné neprebádané pobrežné časti grónskeho pobrežia.

Plánovaná trasa expedície Danmark na zmapovanie severovýchodnej časti Grónska medzi mysom Bismarck a Bridgman (zdroj: Wikipedia)

Tragický koniec hlavného tímu

Mylius-Erichsen vošiel so svojimi dvoma druhmi do neznámeho fjordu bez toho, aby mal istotu, kam vedie. Cestoval na juhozápad až po koniec fjordu, kde si uvedomil, že to nie je Fjord Independence a vrátil sa späť. Ústie fjordu dosiahol tím Myliusa-Erichsena až koncom mája. Keď sa stretli s Kochovým tímom na myse Rigsdagen, ten už bol na ceste späť z Mysu Bridgman. Mylius-Erichsen si uvedomil, že vstupom do neprebádaného fjordu stratili drahocenný čas a minul veľké množstvo zásob.

Obaja vedúci tímov - Koch a Mylius-Erichsen zvažovali situáciu. Sezóna sa blížila ku koncu a uviaznuť v nehostinnej oblasti počas polárnej zimy bez adekvátneho vybavenia a zásob bolo životu nebezpečné. Sprvoti Mylius-Erichsen súhlasil, že sa vráti s Kochom na loď, ale potom mu nedalo, aby nepreskúmal Fjord Independence a rozhodol sa urobiť ešte jeden pokus.

Koch po dohode s Myliusom-Erichsenom pokračoval v ceste do hlavného tábora, kým Mylius-Erichsen sa vydal na západ po južnej strane Fjordu Independence. Dňa 1. júna 1907 dosiahol ľadovec Academy na konci Fjordu Independence, čím overil, že Peary Channel neexistuje.

Na spiatočnej ceste výprava preskúmala Ford Danmarks a Fjord Hagens. Náhle oteplenie ich však prekvapilo. Keď 12. júna dosiahli západnú stranu Fjordu Danmark, našli spiatočnú cestu cez ľad prerušenú otvorenou vodou. Táto skutočnosť ich zdržala prinajmenšom na niekoľko dní a zásoby jedla sa stenčovali. Aby si doplnili zásoby, rozhodli sa pre lov, ale úlovok bol slabý. Brønlund zhrnul ich zúfalú situáciu: „Žiadne jedlo, odrezaná cesta naspäť a od lode nás delí niekoľko stoviek kilometrov. Naše vyhliadky sú skutočne veľmi slabé.“

Členité pobrežie severovýchodného Grónska s fordami Independence, Danmarks a Hagens (zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

V situácii, v ktorej sa ocitli, im zostávali dve možnosti: čakať, kým more zamrzne, alebo postupovať cez grónske vnútrozemie. Vyčerpaní muži sa dňa 19. októbra 1907, keď videli slnko poslednýkrát, rozhodli pre druhú možnosť a začali výstup cez pobrežné skaly do vnútrozemia. Postup po klzkom ľade bol veľmi nebezpečný a pomalý. Ako prvý zomrel v oblasti Fjordu Nioghalvfjerd vyčerpaním Høeg Hagen, krátko nato zahynul Mylius-Erichsen.

Jørgen Brønlund dosiahol Lambert Land a dlho kráčal osamotený smerom k lodi. Do základného tábore však nedošiel. Počas pátracej výpravy v polovici marca 1908 našiel jeho telo Johan Peter Koch. Brønlund mal pri sebe svoj denník a Hagenove kartografické náčrty. Pochovali ho na Kap Bergendahl na juhovýchode Lambert Landu, ktorý bol od základného tábora vzdialený 240 kilometrov vzdušnou čiarou.

Na mieste, kde táborila Expedícia Danmark je dnes meteorologická stanica (zdroj: http://wikimapia.org/10075371/Danmarkshavn#/photo/1315458)

Návrat Expedície Danmark

Keď sa potvrdila smrť vedúceho expedície Myliusa-Erichsena, kapitán Alf Trolle formálne prevzal velenie nad expedíciou. Loď Danmark odplávala na svoje nové miesto do Fjordu Kaiser Franz Joseph.

V apríli 1908 bol vyslaný prieskumný tím do Fjordu Ardencaple, ktorý dovtedy ešte nebol zmapovaný. Členovia expedície preskúmali aj okolité ostrovy, ľadovce a pobrežie. Hoci sa nenašli žiadni žijúci Inuiti, expedícia objavila množstvo dôkazov o ich opustených obydliach. Objavili sklady na mäso a nástroje, a to pozdĺž celého východného pobrežia až po Fjord Danmark na ďalekom severe.

Loď Danmark opustila Grónsko dňa 21. júla 1908 a v Kodani zakotvila o mesiac neskôr.

Napriek tomu, že úspech expedície bol poznačený tragickým koncom troch popredných členov expedície: Ludvig Mylius-Erichsen zomrel ako 37 ročný, Niels Peter Høeg Hagen a Jørgen Brønlund zomreli vo veku 30 rokov, Expedícia Danmark bola úspešná. Dosiahla svoje hlavné kartografické a vedecké ciele a podarilo sa jej preskúmať rozsiahly región na severovýchodnom pobreží Grónska, nakresliť presné mapy predtým neprebádaných pobreží a fjordov, pomenovať početné geografické prvky, ako aj zhromaždiť množstvo vedeckých údajov. Účastníci expedície zverejnili viac ako 51 vedeckých správ. Mnohí z nich zostali verní práci v rovnakej oblasti a v nasledujúcich desaťročiach sa do Grónska vrátili.

Čo sa však nenašlo, bol denník z výpravy vo Fjorde Independence, ktorý mal dať odpoveď na otázku, či existuje Pearyho kanál, ktorým by bol sever Grónska rozdelený na dve časti.

2. Expedícia na lodi Alabama 1909 – 1912

Ejnar Mikkelsen (1880 - 1971) bol dánsky polárnik a spisovateľ. Na more odišiel vo veku 14 rokov. K odchodu na more ho inšpirovali dobrodružné príbehy o polárnom prieskume. Keď mal 16 rokov, prešiel vzdialenosť 515 km zo Štokholmu do Göteborgu, aby sa stretol so Salomonom Andréem, pretože túžil s ním preletieť balónom ponad severný pól. Našťastie pre Mikkelsena, Andrée ho odmietol.

V roku 1900 ho však Georg Carl Amdrup prijal ako člena expedície do východného Grónska, kde sa jeho túžba po polárnom dobrodružstve začala napĺňať. V priebehu nasledujúcich rokov podnikol ďalšie expedície do Arktídy a utvrdil sa v tom, že sa chce naplno venovať polárnemu prieskumu.

Mikkelsenova najvýznamnejšia expedícia sa však konala na lodi Alabama a smerovala do severovýchodného Grónska, s cieľom nájsť hľadal mapy a denníky, ktoré tam pod vedením Ludwiga Myliusa-Erichsena v roku 1907 zanechala Expedícia Danmark.

Loď Alabama kotví pri grónskom pobreží v roku 1909 (zdroj: https://www.wikiwand.com/en/Ejnar_Mikkelsen)

Už samotná plavba lode Alabama do Grónska bola poznačená nepríjemnosťami. Prvou z nich bolo neznáme ochorenie, ktorému podľahla väčšina psov. Expedícia ich preto musela nahradiť a zastavila sa vo východogrónskom meste Angmagssalik (teraz Tasiilaq), aby si od Inuitov kúpili nové ťažné psy. Navyše, mechanik expedície Aagaard ochorel a nebol schopný ďalšej plavby. Bolo to v situácii, keď motor lode nutne potreboval opravu. Našťastie, kapitán neďalekej lode Islands Falk dostal od dánskej admirality povolenie požičať Mikkelsenovi jedného zo svojich pomocných mechanikov, aby vykonal opravu a stal sa členom posádky lode Alabama na jej ďalšej plavbe.

Na výpomoc sa dobrovoľne prihlásil Iver P. Iversen, nadšený mladý inžinier bez skúseností s Arktídou. Odkedy sa o Mikkelsenovej expedícii dozvedel z novín, sníval o tom, že sa k nej pripojí. Po dobrých 24 hodinách majstrovania sa z podpalubia Alabamy vynoril ušpinený nový mechanik s úsmevom od ucha po ucho. "Nuž, kapitán," povedal, "len vydajte povel a motor sa spustí!"

Lodi Alabama sa podarilo úspešne vyplávať a pokračovala v plavbe do severovýchodného Grónska. Koncom leta zakotvila na bezpečnom mieste pri ostrove Shannon, kde členovia expedície strávili zimu. Odtiaľ Mikkelsen naplánoval cestu na saniach na miesto Brønlundovho posledného odpočinku, na Lambert Land, ktoré ležalo asi 550 kilometrov na sever.

Prvá výprava

Traja muži - Mikkelsen, Jørgensen a Iversen vyrazili z lode Alabama so saňami a psími záprahmi dňa 26. septembra 1909 a opatrne postupovali po pobrežnom ľade. „Ľad bol často taký tenký, že sme cez neho videli plávať narvaly a to nebolo veľmi príjemné,“ spomínal Mikkelsen. Podarilo sa im dostať do bývalého tábora Expedície Danmark – „Danmarkshavn“, kde sa štyri dni zotavovali. Po krátkom oddychu postupovali ďalej, smerom k Lambert Land. Počas cesty dva psy zomreli na vyčerpanie a blížila sa polárna zima. Dňa 25. októbra 1909 muži zazreli slnko v tom roku posledný raz.

Keď došli do Lambert Land, Mikkelsen bol prvý, kto si všimol jamu, v ktorej bolo zakopané Brønlundovo telo. Odhrnuli sneh a objavili niekoľko náčrtov, avšak nie tie, ktoré sa týkali Pearyho kanála. Brønlunda riadne pochovali a pokračovali v pátraní po telách jeho druhov. Žiaľ, ani po niekoľkých dňoch hľadania telá Myliusa-Erichsena a Høega-Hagena nenašli. Mikkelsenovi zostávala nádej, že zvyšné dokumenty mohol Mylius-Erichsen schovať po ceste medzi Fjordom Danmark a Lambert Land. Na ďalšie pátranie bolo však príliš neskoro a museli sa vrátiť k lodi.

Nakoľko sa zásoby míňali a hrozilo že sa počasie počas polárnej zimy výrazne zhorší, museli sa k lodi dostať skôr, než ich kondíciu zoslabí hlad alebo sa prejavia rozsiahle omrzliny. Psy boli také hladné, že sa začali navzájom zabíjať a požierať a päť Jørgensenových prstov na nohách omrzlo natoľko, že ich museli ešte počas spiatočnej cesty k lodi amputovať.

Jørgensenov stav po operácii bol zlý a bol odkázaný na svojich druhov, ktorí ho museli ťahať a saniach. Mikkelsen ešte počas spiatočnej cesty na loď naplánoval jarnú výpravu do Fjordu Danmark, aby našiel všetky správy a dokumenty, ktoré Mylius-Erichsen pravdepodobne uložil do kamenných mohýl pozdĺž svojej trasy. Za Jørgensena však potreboval náhradu. Skôr, ako sa všetci traja vrátili na loď, Iversen sa opäť dobrovoľne prihlásil, že ho bude sprevádzať. Mikkelsen jeho ponuku vďačne prijal.

"Nemôže to byť oveľa horšia cesta ako tá, ktorej koniec už máme na dohľad," poznamenal Iversen. Nemohol tušiť, že to, čo ich čaká bude oveľa, oveľa horšie.

Trojici polárnikov sa podarilo vrátiť sa na ostrov Shannon, kde ich druhovia privítali a postarali sa o nich. Cez zimu sa všetci traja zotavili a Jørgensenov stav sa výrazne zlepšil.

Mapa prvej Mikkelsenovej výpravy z ostrova Shannon po Lambert Land (zdroj: Wikipedia)

Druhá výprava

Na jar 1910 sa všetci, okrem Jørgensena a Carla Ungera, ktorí zostali na lodi, vydali na výpravu po stopách Myliusa-Erichsena, smerom k Fjordu Danmark. Dňa 10. apríla 1910 sa Mikkelsen a Iversen oddelili od zvyšku výpravy a pokračovali ďalej na sever. Podporná časť sa vrátila naspäť k lodi Alabama.

Čím ďalej postupovali na sever, tým bolo počasie chladnejšie a vietor silnejší. Potraviny sa míňali a nenachádzali žiadne miesto, ktoré by mohlo skrývať hľadané písomnosti. Aj keď sa im cestou podarilo uloviť pižmoňa, takmer neustále ich prenasledoval hlad. Popri tom bojovali s omrzlinami, komplikovaným terénom a náhlymi stretnutiami s polárnymi medveďmi. Až konečne 22. mája 1910 zbadali na pobreží mohylu, kamenný kopček postavený ľudskou rukou. Vnútri bol v plechovom puzdre uložený list, ktorý napísal Mylius-Erichsen dňa 12. septembra 1907. Písal v ňom, že všetci traja účastníci výpravy sú v dobrom zdravotnom stave a nachádzajú sa na spiatočnej ceste na svoju loď. Okrem listu však nenašli v mohyle žiadne denníky, alebo expedičné záznamy. Iversen a Mikkelsen pokračovali pozdĺž pobrežia ďalšie štyri dni, kým nenarazili na miesto, ktoré bolo evidentne letným táborom výpravy Myliusa-Erichsena. V kamennej mohyle pri tábore konečne našli to, čo hľadali. Boli tam expedičné denníky a list z 8. augusta 1907. "Dosiahli sme Peary's Cape Glacier a zistili sme, že Peary Channel neexistuje. Navy Cliff je spojený s grónskou pevninou," podpísaný Mylius-Erichsen.

S týmto písomným potvrdením a dôkazmi o tom, že Grónsko je jedna pevnina, ktorú nepredeľuje žiadny kanál, sa Iversen a Mikkelsen vydali naspäť k ostrovu Shannon. Mali pocit dobre vykonanej práce a vedeli že dôkazy, ktoré našli, pomôžu Dánsku získať celé Grónsko.

Jedlo, jedlo a ešte raz jedlo!

Na spiatočnej ceste sa u Mikkelsena prejavili príznaky skorbutu. Mal veľké bolesti v kĺboch, otvorené rany na nohách, uvoľňovali sa mu zuby a krvácali mu ďasná. Bol tak slabý, že ho Iversen musel uložiť na sane. Uľavilo sa mu, až keď zjedol asi tucet krátko povarených čajok a ich vnútorností. Tento pokrm im obom dodával potrebný vitamín C a Mikkelsenov stav sa zlepšil. Avšak v zúfalom nedostatku jedla, boli nútení zjesť aj svojich psov, pretože nedokázali pre nich zaobstarať potravu. Sane museli ťahať sami.

Keď prišli do tábora Danmarkshavn dňa 18. septembra 1910, zabalili denníky a listy Myliusa-Erichsena do košele a uložili ich do skalnej mohyly, aby bez záťaže mohli cestovať rýchlejšie. V tábore našli zvyšky potravín Expedície Danmark, od čokolády a kaše až po dusené mäso, sušienky a sardinky. Ich oddych trval takmer mesiac. Keď sa zotavili, pobalili najnutnejšie veci a začiatkom októbra sa vydali na cestu k lodi Alabama, ktorá bola vzdialená len zopár dní cesty.

Pevné priateľstvo

Pred rozdelením výpravy v apríli 1910 dal Mikkelsen svojej posádke prísny rozkaz, aby loď Alabama odplávala späť do Grónska najneskôr 15. augusta, bez ohľadu na to, či sa s Iversenom vrátia.

Dvaja na smrť vyčerpaní cestovatelia si vrúcne priali, aby posádka neposlúchla tieto rozkazy a čakala na nich. Boli už na ostrove Shannon, keď z diaľky spozorovali sťažeň svojej lode, osvetlený mesiacom a nesmierne sa potešili. Keď sa však priblížili, zistili, že sťažeň je oddelený od zvyšku lode, ktorá v skutočnosti bola už len vrakom – väčšina jej dreva bola použitá na stavbu chatrče. Kým boli Mikkelsen a Iversen na výprave, víchrica poškodila loď Alabama natoľko, že sa začala potápať. Posádka zachránila z vraku lode čo sa dalo a vybudovala jednoduchú chatrč. Koncom júla ich našla nórska loď, ktorá poskytla o nich správu. Dňa 11. augusta 1910 priplával nórsky škuner, aby ich vyzdvihol a odviezol do civilizácie.

Ejnar Mikkelsen na začiatku expedície Alabama a po dvoch rokoch na ostrove Shannon (zdroj: https://gruposaedal.com/inside-ejnar-mikkelsens-epic-tale-of-survival-in-the-arctic/)

Mikkelsenovi a Iversenovi nezostávalo nič iné, len sa ubytovať v príbytku, ktorý im ich druhovia aj so zásobami zanechali. Na ostrove prežili dva roky, až do 19. júla 1912, keď ich konečne zachránili nórski lovci tuleňov. Počas ich nedobrovoľného pobytu sa odvážili z ostrova odísť len raz, aby vyzdvihli písomnosti, zanechané v tábore Danmarkshavn.

Chartč, ktorú postavili členovia Expedície Alabama zo zvyškov stroskotanej lode. (zdroj: https://timespacewarps.wordpress.com/tag/greenland/#jp-carousel-29543)

Po návrate do Dánska boli prijatí ako hrdinovia, so slávou a uznaním. Mikkelsen sa naďalej zúčastňoval plavieb do Grónska. V roku 1924 pomohol Inuitom osídliť dedinu vo východnom Grónsku, teraz nazývanú Ittoqqortoormiit a o osem rokov neskôr viedol vedecký prieskum juhovýchodného Grónska. Od roku 1934 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1950, Mikkelsen pracoval ako generálny inšpektor v oblasti východného Grónska, pričom sa zameriaval na zakladanie nových inuitských osád v celom regióne.

Ejnar Mikkelsen vľavo a Iver Iversen boli po príchode do Kodane v roku 1912 privítaní ako hrdinovia. (zdroj: https://spikytv.com/)

Záver

V deň jeho 90. narodenín v roku 1970, udelila dánska vláda Ejnarovi Mikkelsenovi národné ocenenie. Zomrel len o niekoľko týždňov neskôr, dňa 1. mája 1971. Bola po ňom pomenovaná dánska vyhliadková loď, ako aj pohorie v Grónsku. Prežil naplnený život a stal sa polárnym bádateľom, čím si naplnil svoj detský sen.

O Iversenových aktivitách po roku 1912 sa vie len málo. V knihe „Two Against the Ice“ sa Mikkelsen zmieňuje o rozhovore s ním, ktorý sa uskutočnil viac ako 40 rokov po ich spoločnej expedícii, takže možno bezpečne tvrdiť, že si Iversen užil niekoľko desaťročí výdatnej stravy a suchého oblečenia.

Medzi filmovou verziou príbehu Mikkelsena a Iversena sú viaceré rozdiely, ale film si zachoval hlavnú myšlienku a podstatu priebehu Expedície Alabama. Vrelo doporučujem si pozrieť film a urobiť si o ňom vlastný názor.

Zdroje:

Inside Ejnar Mikkelsen's Epic Tale Of Survival In The Arctic (allthatsinteresting.com)

Denmark expedition - Wikipedia

Against the Ice - Wikipedia

The Danmark Expedition 1906–1908 | Environment & Society Portal (environmentandsociety.org)

Ejnar Mikkelsen | Danish explorer and author | Britannica

Against the Ice vs. the True Story of Ejnar Mikkelsen and Iver Iversen (historyvshollywood.com)

The Harrowing Arctic Survival Story Behind Netflix's Against the Ice (mentalfloss.com)