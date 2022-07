Polárne expedície - časť 43. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 1/3 - Stefanssonova výprava, 1913

George Hubert Wilkins sa narodil vo vnútrozemí Južnej Austrálie dňa 31. októbra 1888, ako najmladšie z troch detí škótsko-waleských rodičov. Od detstva pracoval na farme svojho otca. Keď dovŕšil pätnásť rokov, dopoludnia trávil zamestnaním v strojníckej dielni a popoludní sa venoval štúdiu strojného inžinierstva na univerzite v Adelaide v odbore banský elektroinžinier. Po večeroch navyše študoval na miestnom konzervatóriu hudbu, pre ktorú mal veľkú vášeň. Wilkins bol mimoriadne pracovitý, všestranne nadaný a všetci si mysleli, že ho čaká skvelá kariéra strojného inžniera. Keď v roku 1905 Wilkins po prvýkrát uvidel hraný film, tak sa nadchol, že zanechal štúdium a prijal miesto premietača v kine v Sydney. Počas roku, ktorý v tejto práci strávil, sa naučil všetko, čo bolo v jeho silách, o fotografovaní a natáčaní filmov.

V roku 1908 dostal Wilkins pracovnú ponuku z Anglicka a začal pracovať ako reportér novín pre Daily Chronicle of London a súčasne sa zamestnal ako kameraman pre spoločnosť Gaumont, poprednú produkčnú firmu na výrobu spravodajských týždenníkov pre kinosály. Nasledujúce tri roky strávil Wilkins natáčaním filmov na Britských ostrovoch, v Európe, Alžírsku, Írsku, Kanade a v USA. Fotografoval aj revolúciu v roku 1909 v Španielsku, ako aj vojenské manévre pred prvou svetovou vojnou. Počas tohto obdobia sa stretol s anglickým pilotom Claude Grahame-Whiteom, ktorý vzbudil jeho záujem o lietanie. Wilkins absolvoval niekoľko hodín lietania, ktoré spojil s natáčaním filmov z lietadla, ale pilotnú licenciu sa mu nepodarilo získať.

Portrét Georgea Huberta Wilkinsa z obdobia 1. svetovej vojny

Začiatkom roku 1913 Wilkinsa vyslali do Trinidadu, aby natočil dokumentárny film pre britského výrobcu čokolády Cadbury. Keď dokončil túto prácu a bol na ceste do Anglicka, počas plavby dostal z londýnskej kancelárie svojho zamestnávateľa krátky telegram.

Ako sa Wilkins dostal do Arktídy

Vilhjalmur Stefansson, americký občan kanadského pôvodu, sa koncom roka 1912 vrátil zo štvorročného prieskumu arktického pobrežia, ktorý ho nadchol a túžil v ňom pokračovať. Krátko po svojom návrate sa Stefansson stretol s kanadským predsedom vlády a presvedčil ho, aby vláda sponzorovala veľkú expedíciu, s cieľom preskúmať a vykonať vedecké štúdie v centrálnej a západnej Arktíde. Navrhovanú expedíciu Stefansson nazval: Kanadská arktická expedícia 1913–1916 a skutočne sa mu nielenže podarilo získať od vlády finančné prostriedky na jej uskutočnenie, ale aj poverenie na velenie expedície.

Vilhjalmur Stefansson (zdroj: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/vilhjalmur-stefansson)

Akonáhle získal sponzorstvo kanadskej vlády, Stefansson začal hľadať vhodný vedecký personál, ako aj profesionálneho fotografa, ktorý by expedíciu zdokumentoval. Stefansson totiž potreboval ilustračné obrázky pre médiá, prednášky a knihy, ktoré plánoval napísať. Za týmto účelom uzavrel zmluvu so spoločnosťou Gaumont, ktorá sa zaviazala expedícii dodať kvalitného fotografa.

Dňa 16. apríla 1913 sa Wilkins nachádzal na palube parníka, smerujúceho do Londýna, keď nečakane dostal telegram. Stálo v ňom: „Máte záujem o účasť na dôležitej arktickej expedícii, v dĺžke trvania dva alebo tri roky? Výborné podmienky a vynikajúca príležitosť. Čakáme na okamžitú odpoveď.“ Bol to telegram od jeho zamestnávateľa. Wilkins vedel, že sa Ernest Shackleton nedávno sa vrátil z Antarktídy a že plánoval novú expedíciu. Páčila sa mu myšlienka sprevádzať Shackletona do Antarktídy, a tak ponuku prijal. Netušil, že nepocestuje so Shackletonom a ani to, že sa jedná o cestu do do Arktídy a nie do Antarktídy. Keď na to prišiel, už bolo neskoro.

Dňa 1. júna 1913 pricestoval Wilkins do Vancouveru a preplavil sa do prístavného mesta Victoria v Kanadskej prvincii Britská Columbia, kde stretol prvého člena Kanadskej arktickej expedície, ktorým bol expedičný lekár a chirurg Dr. Alistair Forbes Mackay. Bol to drsný chlap, ktorý holdoval whisky a bol jedným z hrdinov Shackletonovej Expedície Nimrod. Mackay zaviedol Wilkinsa na expedičnú loď Karluk, na ktorej prebiehali prípravy na plavbu do Arktídy.

Wilkinsa stav lode nenadchol. Namiesto upravenej a pohodlnej plachetnice poháňanej moderným dieselovým motorom, bola Karluk stará opotrebovaná brigantína s parným strojom a štvorcovými plachtami, ktorá silne páchla veľrybím tukom. Mala malé, špinavé kajuty, v ktorých sa hemžili šváby. Špinavý a zanedbaný interiér bol v súlade so zvyškom lode.

Po prehliadke lode sa Wilkins ubytoval v hoteli St. James v meste Victoria, kde sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní stretol s ostatnými vedeckými členmi expedície, ako aj so Stefanssonom.

Keď mu predstavili posádku lode Karluk, Wilkins bol priam zhrozený. Bola to rôznorodá skupina mužov s pestrou, zjavne nie bezúhonnou minulosťou. Kapitánom lode bol Christian Theodore Pedersen, Kalifornčan s rozsiahlymi skúsenosťami s plavbami veľrybárskych lodí v západnej Arktíde. Na Stefanssonovu žiadosť, niekoľko mesiacov pred plánovaným vyplávaním expedície, kapitán preskúmal ponuku lodí na plavbu do Arktídy a vybral práve Karluk, ako najvhodnejšiu loď pre expedíciu. Zakúpil loď za 10 tisíc USD a dal ju opraviť.

Stav lode Karluk sa však Stefanssonovi nepozdával a po výmene názorov, kapitán Pedersen z expedície odstúpil. Jeho náhradníkom sa stal kapitán Robert Bartlett, ktorý v minulosti navigoval Pearyho loď Roosevelt na jej viacerých expedičných plavbách vo východnej Arktíde. Počas nasledujúcich dvoch týždňov, väčšina členov expedície triedila a prevážala zásoby a expedičné vybavenie z prístavného skladu na palubu lode Karluk.

Plavba expedičnej lode Karluk na sever

Loď Karluk vyplávala z prístavu Esquimalt do Nome dňa 17. júna 1913. Ešte pred začiatkom expedície Stefansson zariadil, aby bol na Aljaške zakúpený malý škuner pomenovaný Alaska, ktorý bol určený pre južnú časť expedície. Južná časť expedície mala sledovať a skúmať kanadské pobrežie, kým severná mala hľadať Crocker land – neznámu zem na sever od Kanadského arktického pobrežia. Stefansson sa rozhodol použiť Karluk pre severnú časť expedície, ktorej sám velil. Po doplávaní do Nome sa zistilo, že objednali príliš veľa expedičného materiálu a aj keď mali dve lode, stále chýbal nákladný priestor. Preto bola expedičná flotila dvoch lodí rozšírená o ďalšiu loď, ktorou bol škuner Mary Sachs, ktorý viedol jeho bývalý majiteľ kapitán Peter Bernard. Loď Mary Sachs mala slúžiť ako zásobovacia loď a sprevádzať Karluk na severnej časti expedície.

Pobrežie ešte neobjavenej pevniny Crocker Land, videli z diaľky nezávisle od seba Robert Peary a Frederick Cook. Predpokladalo, že sa jedná o rozsiahle územie, ktoré by si radi nárokovali všetky krajiny, ktoré investovali do polárneho prieskumu. (zdroj: https://www.mentalfloss.com/article/500566/legendary-arctic-island-didn%E2%80%99t-exist)

Dňa 27. júla Karluk a Mary Sachs vytiahli kotvy z prístavu v Nome a nabrali kurz na sever. Počas silnej búrky, ktorá sa rozpútala v Čukotskom mori, sa lode rozdelili a až do konca expedície nenadviazali kontakt.

Po dosiahnutí Point Hope, kde loď Karluk na krátko zakotvila, Stefansson najal dvoch mladých miestnych Inuitov, Jimmyho Ascetchaka a Jerryho Pyuraka, ako poľovníkov a psovodov. Po vyplávaní z Point Hope dňa 4. augusta, loď Karluk uviazla v ľade, ktorý ju unášal na severovýchod, ale netrvalo to dlho a podarilo sa jej z ľadu sa uvoľniť. O dva dni neskôr zakotvili pri Cape Smyth/Utqiagvik, čo bola posledná zastávka pred opustením civilizovanej časti Arktídy. Odtiaľto poslal Wilkins všetky filmy, ktoré nafotil alebo natočil, na adresu centrály spoločnosti Gaumont v Londýne.

Členovia Kanadskej arktickej expedície pred vyplávaním lode Karluk z Nome, 27.7.1913. (zdroj: https://edition.cnn.com/2013/07/09/americas/gallery/arctic-expedition/index.html)

Krátko po opustení Cape Smyth loď Karluk oboplávala Point Barrow a o niekoľko dní narazila na najhoršie ľadové podmienky, aké západná Arktída za posledné roky zažila. Loď uviazla v ľade, ktorý ju unášal sprvoti na severovýchod, potom sa unášanie zmenilo na severozápadné a za celý ten čas sa loď vzďaľovala od pevniny.

Loď Karluk nebola na unášanie v ľade pripravená. Čoskoro sa minul olej na osvetlenie a nastal nedostatok niektorých potravín. Väčšina z posádky Karluku uprednostnila tulene a kačice pred konzervovaným jedlom, preto trávili veľa času ich lovom. Tulenie mäso spestrovalo ich každodenný jedálniček, ale po čase začala posádka šomrať a dožadovala sa zmeny.

V polovici septembra preto Stefansson rozhodol, že vyšle šesťčlennú loveckú výpravu na pevninu, aby priniesla pre členov expedície mäso z karibu. Lovecká výprava pozostávala z veliteľa Stefanssona, jeho sekretára McConnella a členov - fotografa Wilkinsa, antrolopóga Jennessa, a Inuitských lovcov Jimmyho a Jerryho.

Loď Karluk, uviaznutá v ľade (zdroj: https://edition.cnn.com/2013/07/09/americas/gallery/arctic-expedition/index.html)

Lovecká výprava (20. septembra –12. októbra 1913)

Loď Karluk bola v čase odchodu loveckej výpravy vzdialená od ústia aljašskej rieky Colville asi 30 kilometrov. Stefansson spoznal loviská karibu v okolí rieky Colville počas svojej predchádzajúcej expedície s počítal s výdatným úlovkm. Ako bolo známe, karibu prechádzajú touto riekou počas jarnej a jesennej migrácie, a preto sa očakávalo, že lovecká výprava bude úspešná.

Zloženie loveckej výpravy bolo pozoruhodné. Jedine Stefansson a aljašskí Inuiti Jimmy a Jerry boli zvyknutí na arktické poveternostné podmienky. Poznali karibu a mali skúsenosti s cestovaním po Arktíde na saniach so psím záprahom. Z ostatných účastníkov sa fotograf Wilkins ukázal ako najprispôsobivejší a navyše mal skúsenosti so zbraňami, ako aj s outdoorovým kempovaním zo svojho detstva v Austrálii. Mladý etnológ Jenness, hoci bol schopný strelec a prejavil ochotu zapojiť sa do táborového života, bol malý, neduživý a nešportový vedec, ktorý väčšinu svojho života strávil v kancelárii pri vedeckej práci.

Stefanssonovým zámerom na vyslanie Jennessa, bolo využiť jeho kvalifikáciu na štúdium Inuitov, ktorých počas lovu určite stretnú. Sektretár McConnell, pôvodne najatý kvôli jeho zručnosti v stenografickom písaní a strojopise, dychtil predviesť svoje zručnosti s puškou. Stefansson ho považoval za vhodného člena výpravy, ktorý zvláda nové a zvláštne situácie. Ako sa ukázalo neskôr, McConnell bol náladový, neflexibilný a málo spolupracujúci.

Počas nasledujúceho rána Wilkins natočil odchod výpravy na lov a so sebou si vzal len svoj fotoaparát Kodak a niekoľko kotúčov filmu. Filmovú kameru, zvyšné fotoaparáty, kamery a veľké množstvo vyvolaných a nevyvolaných filmov, nechal na lodi.

Lovecká výprava opúšťa loď Karluk (zdroj: https://edition.cnn.com/2013/07/09/americas/gallery/arctic-expedition/index.html)

Keď sa Wilkins pripojil k Stefanssonovej loveckej výprave, konečne sa mohla vydať na cestu ľadom. Mala dvoje starých saní, naložených zásobami pre šesť ľudí na dvanásť dní. Viezli jedlo, dva stany, zbrane, strelivo a ďalšie potrebné predmety na prežitie v Arktíde. Každé sane ťahalo päť psov. Stefansson sa spoliehal na psy, ktoré inuitívne viedli sane k najbližšiemu pobrežiu.

McConnell varí obed. V čase, keď lovecká výprava opustila loď Karluk, mal 22 rokov. (zdroj: https://edition.cnn.com/2013/07/09/americas/gallery/arctic-expedition/index.html)

Wilkins mal oblečenú koženú košeľu s kožušinou smerom do vnútra. Na nej mal oblečenú druhú kožušinovú košeľu, ktorá mala pre zmenu kožušinu zvonka. Na nich mal oblečený modrý kabát z denimu. Na nohách mal tri páry ponožiek a obuté čižmy z tulenej kože, vystlané povrazovou priadzou. Jeho odev dopĺňali textilné nohavice. Kapucňu svojho džínsového kabátu mal pretiahnutú cez hlavu a slúžila ako čiapka.

Poľovnícka výprava putovala na juh nepretržite sedem hodín, zastavili sa len pri prechode cez hromady nakopeného ľadu. Nakoniec, bez toho, aby mali zem v dohľade, utáborili sa na rovnom morskom ľade, vzdialenom asi päť míľ od lode a postavili si dva stany. Stefanssonov stan Burberry v tvare vigvamu, bol podopretý siedmimi bambusovými tyčami spojenými v špici stanu. Spal v ňom s obidvoma Inuitmi. Wilkins, Jenness a McConnell mali zvonovitý stan, ktorý bol vyrobený z bavlny a mal otvor na streche pre komín piecky. Tá slúžila na varenie aj vykurovanie. Podopretý bol jediným stredovým stĺpom. Večera pozostávala z konzervovaného hoväzieho mäsa, zmiešaného s tvrdým chlebom.

Pred uložením na spánok si na sneh v stane rozprestreli ovčie kožušiny vlnou nadol, na ne položili kože karibu srsťou nahor. Na tieto dve vrstvy kože uložili spacie vaky. Topánky s ponožkami uložili medzi ovčiu kožu a kožu karibu a slúžili ako súčasť vankúša, aby noci nezmrzli. Potom si vyzliekli nohavice, vkĺzli do spacieho vaku a potom si vyzliekli kabát. Kompletné vrchné oblečenie vložili do vakov, aby do rána nezmrzlo. Po uložení do spacieho vaku, museli uzavrieť jeho otvor, aby sa dovnútra nedostal studený vzduch.

Nasledujúce ráno Stefansson naučil troch nováčikov zapriahať psy. Sprvoti im to nešlo, ale Wilkins sa to rýchlo naučil. Neskôr v ten deň zbadali z vrcholu ľadového hrebeňa zem. Bola to prvá zem, ktorú videli v priebehu posledných týždňov. Vybrali sa k nej a došli na ostrov Thetis, ktorý tvorí najzápadnejšiu časť pásu piesočnatých ostrovov, známych ako Jonesove ostrovy, ktoré ležia asi päť kilometrov od aljašského pobrežia blízko ústia rieky Colville.

Keď dorazili na ostrov, Stefansson sa šiel poobzerať po okolí, a poveril Wilkinsa, aby pripravil večeru. Naplaveného dreva bolo na ostrove dostatok, vďaka čomu Wilkins čoskoro rozložil oheň a pripravil kašu z ovsených vločiek, smaženej slaniny a varenej ryže.

Po návrate Stefansson oznámil, že videl početné stopy líšok a jednu čerstvú medvediu stopu. Okrem toho videl stopy saní, ktoré mali namierené na západ k Point Hope. Ako sa neskôr zistilo, boli to stopy Jamesa Allena, známeho aljašského veľrybára a jeho siedmich domorodých spoločníkov, ktorí boli na ceste z parnej veľrybárskej lode Belvedere, ktorá zamrzla v ľade východne od Flaxman Island.

V tú noc spali na štrkovej pláži, čo bolo menej teplé a pohodlné, ako nocovať na snehu. Ráno, keď vyrazili na cestu k pobrežiu, privítal výpravu studený vietor. Chvíľu to išlo dobre a striedali sa v jazde na saniach. K pobrežiu však nedošli, pretože narazili na otvorenú vodu. Museli zmeniť kurz a zamierili na susedný ostrov – Spy Island, ktorý sa nachádzal asi päť kilometrov východne od ostrova Thetis.

Wilkinsova kamera na nakopenom ľade (zdroj: George Hubert Wilkins)

Na ostrove Spy

Po príchode na ostrov Spy našli nedávno opustené táborisko s časťou tuleňa a trochou veľrybieho tuku, množstvom vtáčích koží a prázdnych plechoviek. Na pláži ležal opustený veľrybársky čln. V táborisku si postavili stany. Absencia psích stôp okolo opusteného tábora bola veľmi podozrivá. Rozmýšľali, či to nebol tábor členov expedície z lode Mary Sachs, ktorí mohli dosiahnuť ostrov začiatkom septembra.

Nasledujúce ráno zistili, že nočná búrlivá víchrica spôsobila, že sa ľady posunuli a kým v predchádzajúci večer ešte videli vrcholy stožiarov lode Karluk, ráno nebolo po lodi ani stopy.

V priebehu dňa Wilkins so Stefanssonom preskúmali ostrov v nádeji, že nájdu zver. Wilkinsovi sa síce podarilo zastreliť dve kačice, ale nedokázal ich priniesť, pretože ľad okolo nich bol príliš tenký.

V nasledujúci deň varil McConnell, takže Wilkins s Inuitmi odišli hneď po raňajkách na lov kačiek. Úlovok bol bohatý a v ten večer si užili kačaciu hostinu. V nasledujúce dni sa im nepodarilo ostrov opustiť, pretože sa spustil vytrvalý dážď so silným vetrom, ktoré ich na ostrove uväznili. Ľad medzi ich ostrovom a pevninou bol príliš slabý, aby uniesol váhu jedného muža. Zásoby jedla pre psov aj pre členov výpravy však ubúdali. Kým čakali, že ľad spevnie, zúfalo potrebovali uloviť nejakú zver.

Nad ostrovom prelietavalo množstvo kačíc, ktoré migrovali na juh. Nakoľko mali obmedzené strelivo, nemohli si dovoliť strieľať do vysoko letiacich vtákov. Jediná možnosť bola tá, že nájdu zosadnutú kačicu.

26. septembra zostal Wilkins v tábore ako kuchár. Celý deň s prestávkami pršalo. Jenness sa čoskoro vrátil so záchvatom malarickej horúčky, ktorou sa nakazil počas antropologického výskumu na Novej Guinei v predchádzajúci rok. Wilkins mu pomohol dostať sa do spacieho vaku a nahromadil okolo neho všetko oblečenie, ktoré našiel, aby ho zohrial a podal mu horúci čaj. Po niekoľkých hodinách spánku sa zdalo, že sa Jenness zotavuje.

Na druhý deň sa Wilkins s McConnellom a dvoma Inuitmi vybrali na lov, zatiaľ čo chorý Jenness zostal v tábore ako kuchár. Stefansson sa utiahol do svojho stanu a písal denník. Keď Wilkins počul niekoľko výstrelov z tábora, okamžite sa vydal na cestu späť. Počas návratu nedával dostatočný pozor a vrstva tenkého ľadu pod ním zrazu povolila a ozvalo sa hlasné syčanie. Ľad pod Wilkinsom začal klesať. Najbližší breh bol vzdialený asi 100 metrov. Wilkins inštinktívne zareagoval a dal sa na útek smerom k pobrežiu. Našťastie sa ľad neprelomil a Wilkins sa dostal bezpečne na breh.

Keď dorazil do tábora, našiel ostatných veľmi rozrušených, pretože sa im zdalo, že v diaľke videli loď. Celé hodiny sa striedali v skúmaní horizontu ďalekohľadom, až kým im súmrak nezakryl výhľad. V nasledujúci deň sa Jimmymu konečne podarilo uloviť tuleňa a Wilkins z neho uvaril večeru. Tulenie mäso pripomínalo Wilkinsovi chuť baraniny, ktorú s obľubou jedával doma v Austrálii.

Z ostrova na aljašskú pevninu

Dňa 28. septembra konečne ľad spevnel a Stefanssonovi s Jerrym sa podarilo prejsť cez ľad na pevninu. Jerry sa neskôr vrátil na Spy Island s pokynmi pre ostatných, aby poskladali tábor a prešli cez ľad do Oliktok Point, čo bolo miesto na pevnine, vzdialené asi šesť kilometrov. Stefansson medzitým odišiel loviť karibu.

Cesta na pevninu im trvala asi dve hodiny. Cestou ulovili dve kačice a po príchode do nového tábora, Wilkins uvaril pochúťku. S večerou počkali na Stefanssona, ktorý za celý deň nevidel ani jediného karibu. Nasledujúce ráno Stefansson vyslal Wilkinsa, aby sa vrátil na ostrov Spy a zanechal na naplavenom pni odkaz. McConnell šiel hľadať potravu pre psov a preskúmať, či sa na východ od ich tábora nájde ľudská civilizácia. Stefansson sa medzitým vydal sám na lov karibu.

Keď sa večer opäť všetci šiesti stretli v tábore, Stefansson sa pochválil, že síce videl jedného karibu, ale bol príliš ďaleko na to, aby ho mohol uloviť. Bol to prvý karibu, ktorého zatiaľ videl.

Stáda karibu tiahnu na jeseň zo severu Aljašky na juh a na jar opačným smerom. Jar a leto v roku 1913 boli mimoriadne studené, prevdepodobne preto si to karibu s migráciou v tom roku rozmysleli. (zdroj: https://www.cbc.ca/news/canada/north/tlicho-road-and-caribou-impact-1.4465891)

30. septembra vzal Stefansson Jimmyho a Jerryho do vnútrozemia na trojdennú výpravu za karibu. Vzali so sebou stan Burberry, sane a nejaké zásoby, takže Wilkins, Jenness a McConnell zostali v tábore sami. Počas Stefanssonovej neprítomnosti Wilkins a jeho spoločníci podnikali krátke výlety do okolia, ale neulovili nič.

V ten večer sa uložili na spánok pomerne skoro a zobudil ich hluk. Zjavne niečo prechádzalo okolo ich stanu. Wilkins si najprv myslel, že je to jeden z ich psov, avšak zvuk chrumkania kostí, spolu so zúrvým štekaním prezradili, že psy napadol medveď. Rýchlo sa obliekli a so zbraňami v rukách vybehli zo stanu.

Wilkins opísal, čo nasledovalo: „Keď sme vychádzali zo stanu, niečo vybehlo a v diaľke sme videli vrčiacu zavýjajúcu masu, ktorá sa prevaľovala po snehu. Stále sme si mysleli, že to je medveď, ale keď som podišiel bližšie, aby som lepšie zamieril, videl som, že sú to naše psy, ktoré sa uvoľnili a pobili sa. Chvíľu nám trvalo, kým sme zvieratá od seba oddelili a zviazali bezpečnejšie.”

Wilkins potom zistil, že ten chrumkavý zvuk pochádzal od jedného psa, ktorý ukradol z ich stanu pemikan. Traja muži, akokoľvek boli unavení, museli sa nad touto príhodou zasmiať.

Wilkins, Jenness a McConnell zostali na druhý deň blízko tábora, čiastočne preto, že bola príliš hustá hmla na lov kačíc, a tiež preto, že Jenness mal ďalší záchvat malárie a musel byť zabalený a udržiavaný v teple horúcimi nápojmi, kým záchvat neprešiel. Wilkins využil čas v tábore na opravu svojej pušky a zlomenej lyže.

Stefansson a jeho dvaja mladí spoločníci sa na druhý deň popoludní vrátili z lovu bez toho, aby uvideli čo len stopu po zveri. Neskôr sa dohodli, že nasledujúci deň opúšťajú tábor a odchádzajú smerom na Cape Smyth. Ich zásoby sa rýchlo zmenšovali a hlavne chýbalo krmivo pre psov. Stefansson predpokladal, že búrka odvliekla loď Karluk na západ a dúfal, že cestou sa o lodi dozvedia viac a snáď ju aj uvidia.

Dňa 2. októbra ráno boli pripravení opustiť tábor na Oliktok Pointe. Stefansson v ňom zanechal list s cieľom ich ďalšieho postupu a výprava sa vydala na ostrov Thetis, kde sa po prvýkrát, po odchode z lode, utáborili.

Po večeri všetci nazbierali naplavené drevo a zapálili na najvyššom bode ostrova veľký oheň, ktorý mal slúžiť ako maják pre Stefanssona a McConnella, ktorí sa od výpravy oddelili, aby niečo ulovili. Večer dorazil do tábora Stefansson, od ktorého sa dozvedeli, že mal za sebou ďalší neúspešný lov. Wilkins udržiaval vatru, aby priviedla do tábora aj McConnella, ale v tú noc spali bez neho. Na úľavu všetkých, McConnell sa konečne objavil na druhý deň krátko pred poludním.

V ten deň Stefansson poveril Wilkinsa, aby viedol skupinu cez Harrison Bay smerom k Mysu Halkett, zatiaľ čo on preskúma more, či neuvidí loď Karluk. Nasledujúce ráno sa Wilkins a jeho štyria spoločníci vydali na cestu cez hladký pevný ľad s tenkou snehovou pokrývkou. Po prejdení vzdialenosti asi 15 kilometrov sa zdvihol vietor a vytvorila hmla, preto sa zastavili, aby si postavili tábor.

Noha, ktorú si Wilkins zranil v predchádzajúci týždeň, opuchla a bolesť ho trápila počas väčšiny dňa, hoci lyžovanie bolo o niečo menej bolestivé ako chôdza. Jenness mal tiež zranenú nohu a navyše bol zoslabnutý z opakovaných záchvatov malárie. V dôsledku toho, veľkú časť popoludnia Jenness presedel na saniach. Stefansson sa objavil krátko po tom, ako postavili stany. Videl pohybujúci sa ľad smerom na severozápad, čo potvrdzovalo, že loď Karluk bola unášaná. Keďže sa im minulo čerstvé mäso, na večeru si pochutili na pemikane so sušienkami.

Nasledujúce ráno sa ujal velenia Stefansson a viedol svojich piatich spoločníkov po celý deň na západ. Wilkinsa trápila boľavá noha a Jenness bol taký slabý, že ho museli uložiť do spacáku a viezť na saniach.

Dňa 5. októbra ubehli dva týždne po ich odchode z lode Karluk a takmer všetky zásoby jedla boli vyčerpané. Stefansson viedol výpravu cez záliv Harrison Bay smerom na Cape Halkett, pričom Wilkinsa aj Jennessa museli viezť na saniach. Stefansson predpokladal, že čoskoro stretnú Inuitov, ktorí im poskytnú veľrybie mäso pre psov, ktorí, rovnako ako muži, dostávali len obmedzené prídely jedla.

Diamond Jenness so skupinou Inuitov (zdroj: George Hubert Wilkins)

Okolo poludnia Stefansson uvidel na brehu mora inuitský dom, ku ktorému zamierili. Vyzeral ako snehový prístrešok, z ktorého strhlo strechu. Čoskoro však mohli rozpoznať ľudí, ktorí obývali dom. Stefansson ich šiel pozdraviť. Najprv sa z domu vynoril muž, potom dve malé dievčatká a nakoniec žena. Všetci si potriasli so Stefanssonom rukou, čo je zvyk, ktorý sa Inuiti naučili od misionárov a potom sa krátko rozprávali, kým napokon privítali ostatných členov výpravy.

Dom patril Akseatakovi a jeho rodine. Inuiti sa postarali o psov, kým ostatní postavili stany. Následne boli všetci pozvaní do iglu. Vstupný otvor bol vysoký necelý meter a do iglu sa vstupovalo po štyroch. Bol stan, podopretý ohnutými vŕbovými prútmi a pokrytý snehom. Mal tvar polkruhu a vnútri bol asi 4,5 metra dlhý a 3,5 metra široký.

Iglu s prístreškom je pripravené na nocľah (zdroj: George Hubert Wilkins)

Wilkins bol prekvapený, koľko miesta tam v skutočnosti bolo, hoci v žiadnej časti iglu sa nedalo vzpriamene stáť. Čoskoro priniesli dve malé dievčatká, vo veku asi osem a desať rokov, drevený tanier plný mrazených rýb. Ako druhý chod ponúkla hostiteľka sušené mäso a tuk z karibu, čo predstavovalo na arktické pmery luxusnú hostinu. Napokon ich Inuiti ponúkli dúškom zatuchnutého tulenieho oleja.

Kým jedli, dievčatá usilovne trhali perie nejakému vtákovi, ktorý pripomínal snehuľu. Keď to dokončili, strčili vtáka s hlavou, nohami a vnútornosťami do toho istého hrnca v ktorom boli nedojedené rybie hlavy. Pridali vodu a uvarili polievku.

Varená snehuľa im chutila zo všetkého najviac. Slávnostnú večeru ukončila šálka čaju.

Od ich hostiteľa Akseataka sa Stefansson dozvedel, že ryby ulovil v neďalekom veľkom jazere Teshekpuk. Stefansson uvítal Akseatakov návrh, že na druhý deň pôjdu na lov rýb, aby zaobstarali obživu pre členov výpravy, ako aj pre desiatich psov. Zvyšok večera strávil Stefansson s domácimi, kým sa ostatní členovia výpravy uložili na zaslúžený spánok v stanoch.

Ráno Akseatak sprevádzal Stefanssona a Jerryho k jazeru, zatiaľ čo sa McConnell vydal na lov. Wilkins zostal v tábore, aby sa postaral o Jennessa, ktorý dostal ďalší záchvat.

Keď sa Stefansson vrátil z rybačky, niesol takmer 300 rýb a jedného karibu, čím nielenže zahnali hlad, ale sa zásobili na niekoľko dní.

Dňa 8. októbra Stefansson a jeho piati spoločníci opustili tábor pri Akseatakovom iglu a smerovali ku Cape Halkett. Akseatak ich sprevádzal na kuse cesty, pričom viezol chorého Jennessa na svojich saniach. Popoludní sa vrátil a Jennessa museli preložiť na McConnellove sane. Výprava sprvoti sledovala pobrežie, potom si skrátila cestu cez tundru. Kým obchádzali malé jazero pokryté ľadom, Wilkinsove psy sa zrazu vymkli spod kontroly a rozbehli sa k nore, kde bola ukrytá arktická líška. Wilkins zavolal na Jerryho, aby podržal psov a kusom ľadu líšku zabil. Hrdý na svoj úlovok, priviazal líšku k saniam.

Cape Halkett

Cieľom ich celodennej cesty bola malá inuitská osada so štyrmi drevenými domami, asi osem míľ západne od Cape Halkett. Keď tam neskoro popoludní dorazili, dostali pozvanie, aby sa pridali k domácim na večeru. Ich novými hostiteľmi boli Inuiti z Point Barrow, ktorí boli zvyknutí na jedlo bielych mužov a pohostili ich vareným mäsom z ľadového medveďa.

V dome bývali štyria muži, o ktorých sa starala mladá vydatá žena jedného z nich, ktorá nosila na chrbte malé dieťa. V zadnej časti malého domčeka bola vyvýšená plošina na spanie pre dvoch. Ostatní štyria členovia výpravy mohli prespať v neďalekom väčšom dome, ktorý vlastnil Jerryho bratranec Ikpik. Tým si ušetrili stavanie stanu.

Skupina Inuitov z inuitskej osady v blízkosti Cape Halkett (zdroj: George Hubert Wilkins )

Wilkins, Jenness, McConnell a Jimmy sa išli ubytovať do Ikpikovho domu, kde bývalo desať mužov a mladá žena Aiva, ktorá sa starala o vedenie domácnosti. Bola v rovnakom veku ako žena v prvom dome a tiež mala malé dieťa. Kým pripravovala pokrm pre všetkých, muži sedeli na zemi a hrali poker, ktorý sa naučili od veľrybárov v Point Barrow. Kým dohrali, Aiva, upiekla chutné koláčiky.

Len dva zo štyroch domov v tejto malej osade obývali ľudia. Zvyšné dva boli skladmi veľrybieho mäsa. Stefansson dostal veľrybie mäso na doplnenie zásob pre šiestich členov výpravy a psov, ktoré malo vydržať až do Cape Smyth.

Nasledujúci deň nasýtená Stefanssonova skupina prešla asi dvadsať kilometrov. Cez deň trápila Wilkinsona boľavá noha, takže väčšinu času sedel na saniach, rovnako ako Jenness.

Večer, keď sa utáborili, Wilkins sa pokúsil navariť večeru na inuitský spôsob. Podľa rád od Jerryho a Stefanssona varil mukpouras. Výsledok vyzeral ako zmes dreveného uhlia a kremenného kameňa a chutil rovnako.

Nasledujúce ráno míňali útes neďaleko Pitt Pointu, z ktorého viseli veľké kusy nebezpečného ľadu a hrozilo, že sa svah nad nimi zrúti. V ten deň úspešne zdolali 27 kilometrov dlhý priechod cez Smith Bay a noc strávili vo vlastnom tábore pri inuitskom dome na západnej strane zálivu.

V tábore zistili, že všetci okrem jedného, boli zranení alebo chorí. Wilkins mal boľavú nohu, McConnell utrpel počas dňa zranenie členka, Stefansson mal posledné dva dni problémy s chrbticou, Jenness naďalej potreboval prevoz na saniach kvôli malárii a Jimmy začal krvácať z nosa krátko po začiatku výpravy.

Arktické pobrežie Aljašky v oblasti Pitt Point podlieha vplyvu erózie z dôvodu roztápania permafrostu. (zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Climate_Impacts_to_Arctic_Coasts_%2832682616471%29.jpg)

Jediným zdravým členom výpravy bol Jerry, ale ten nebol schopný viesť sane v priamom smere. Preto musel Wilkins celý deň krívať pred psami a viesť výpravu, zatiaľ čo dostával pokyny od Stefanssona, ktorý sedel na prvých saniach.

Na druhý deň, krátko pred poludním, dorazili do domu Angopkana, muža v strednom veku, ktorý tam býval počas loveckej sezóny a v polovici novembra sa sťahoval na východ ku Cape Halkett. Angopkana im rozprával, že asi pred týždňom videl loď Karluk a pokúšal sa k nej dostať, ale ľad bol príliš nebezpečný. Jeho tvrdenie neskôr overil zápis v lodnom denníku, podľa ktorého sa loď Karluk počas jej unášania skutočne priblížila na vzdialenosť asi 6 km k tomuto pobrežiu.

V Angopkanovom dome muži obedovali mrazené ryby, ktoré boli len o niečo väčšie ako sardinky. Mužov prekvapilo, ako výborne chutili. Po nich nasledoval druhý chod, varené ryby a ako desert konzervované hovädzie mäso so sušienkami. Okrem Angopkana žili v dome ďalšie dve ženy v strednom veku, jedna bola slepá a druhá ochrnutá na jednu nohu.

Cestou na Cape Smyth

Po výdatnom obede a niekoľkohodinovej návšteve, Stefansson a jeho druhovia pokračovali smerom na západ. Na cestu dostali štedrú výslužku. Počas popoludnia Wilkins, ktorý kráčal pred saňami, zistil, že stúpil na tenký ľad. Miesto s tenkým ľadom bolo široké asi dva a pol metra. Wilkins ho bez problémov prekonal a signalizoval Stefanssonovi a Jerrymu, aby na kritickom mieste nezastavovali. Keď úspečne prešli prvé sane, Jerry sa otočil a zavolal na Jimmyho, ktorý viezol Jennessa a McConnella, aby nezastavovali, lenže Jimmy mu nerozumel a zastavil sane na kritickm úseku. Ľad sa prelomil a sane s Jennessom sa začali ponárať pod ľad. Keď si Jimmy uvedomil, čo sa stalo, zakričal na psy, tie našťastie poslúchli, zabrali a vytiahli sane z preboreného ľadu. Jenness bol ako zázrakom zachránený a výprava mohla pokračovať.

Čoskoro zbadali v diaľke svetlo. Keď sa k nemu priblížili, uvideli dva domy a niekoľko Inuitov, ktorí ich pozvali prenocovať do svojho príbytku.

Nasledujúce ráno, dňa 12. októbra vyrazili pomerne neskoro, pretože sa nemuseli ponáhľať. Kľudným tempom v popoludňajších hodinách dosiahli Cape Smyth. Tam stretli Charlesa Browera, ktorý mal na starosti veľrybársku a obchodnú stanicu a jeho asistenta Freda Hopsona. Obaja boli starými Stefanssonovými priateľmi.

Trasa Stefanssonovej výpravy z miesta, kde Karluk opustili, až po Point Barrow/Cape Smyth, od 20.9.1913 do 12.10.1913 (zdroj: Bruce G. Trigger)

Brower sa postaral o sane a psy a pozval členov výpravy do svojho domu, aby sa najedli a porozprávali o novinkách. Brower nemal žiadne správy o Karluku, ale povedal mužom, že lode Alaska a Mary Sachs prežili zimu v bezpečnom neďalekom prístave Camden Bay.

V lete roku 1913 osem lodí oboplávalo Point Barrow, ale ani jedna sa počas leta nedostala na ostrov Herschel. Leto bolo také zlé, že sa len jedinej lodi, poštovému kuteru s názvom Bear, podarilo vrátiť na juh. Dokonca aj loď Bear bola určitý čas zamrznutá v ľade.

Brower im tiež povedal, že stopy na saniach, ktoré videli na ostrove Spy, pochádzali od Jima Allena a jeho mužov z lode Belvedere, ktorá uviazla v ľade asi deväťdesiat kilometrov západne od ostrova Herschel.

Po príjemnej večeri sa členovia expedície uložili na spánok v relatívne komfortných podmienkach. Všetkci boli unavení z dlhého putovania a každému z nich sa značne uľavilo, že sa ich cesta skončila a že sa môžu venovať liečeniu svojich zranení, či chorôb.

Veľrybárska a obchodná stanica Charles Browera na Cape Smyth/Point Barrow. Alaska, 26.10.1913 (zdroj: George Hubert Wilkins )

Záver

Tento príbeh bol o prvom stretnutí Wilkinsa so životom v Arktíde, ktorý mu poslúžil ako škola prežitia v polárnych oblastiach. S loveckou výpravou, ktorej bol súčasťou, zdolal značnú časť severného pobrežia Aljašky, aby sa dostal naspäť do civilizácie. Wilkins sa do polárnych oblastí viackrát vrátil a stal sa jedným z najvýznamnejších polárnikov svojej éry, ktorý sa preslávil hlavne svojimi leteckými rekordmi. O tých budem v mojom blogu ešte písať. V najbližšom blogu sa však vrátime k lodi Karluk a porozprávame si, čo sa stalo so zvyškom expedície na lodi, ktorá v auguste roku 1913 zamrzla v arktickom ľade.

