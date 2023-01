Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)

Po pokuse Ernesta Shackletona o prechod cez Antarktídu v rokoch 1914 - 1917, sa dlhé roky nikto o podobný výkon nepokúsil. Až o takmer 50 rokov neskôr, sa britská vláda rozhodla vypraviť novú transantarktickú expedíciu. Autorom tohto náročného projektu, ktorý sa uskutočnil v rokoch 1955–1958 pod názvom Trans-Antarktická expedícia Commonwealthu (Commonwealth Trans-Antarctic Expedition - CTAE), bol Dr. Vivian Fuchs, geológ a prieskumník anglo-nemeckého pôvodu.

Rovnako ako expedície heroického veku antarktického prieskumu, ktoré Shackleton ukončil v roku 1917, aj CTAE bola financovaná predovšetkým zo súkromných zdrojov od firemných sponzorov a individuálnych darcov. Na rozdiel od predchádzajúcich britských expedícií, CTAE sa tešila aj vládnej podpore zo Spojeného kráľovstva, Nového Zélandu, USA, Austrálie a Južnej Afriky. Jej plánovanie sa začalo v roku 1953 a trvalo oveľa dlhšie, než prípravy na výpravy Roberta Scotta alebo Ernesta Shackletona, ktoré boli vystrojené za podstatne kratší čas. Transantarktická expedícia sa uskutočnila pod patronátom kráľovnej Alžbety II.

Dr. Vivian Fuchs a Sir Edmund Hillary počas plánovania spoločnej expedície do Antarktídy, Londýn, 1955. (zdroj: https://auctions.webbs.co.nz/m/lot-details/index/catalog/)

Doktor Fuchs si naplánoval trvanie výpravy na rovných 100 dní. Začiatkom trans-antarktického prechodu bola Shackletonova základňa, ktorú mala vybudovať podporná skupina na pobreží Weddellovho mora a prechod mal byť uskutočnený za pomoci traktorov. Trasa mala viesť cez južný pól a výprava sa mala skončiť na základni Roberta Scotta na Rossovom ostrove. Tým, že sa rozhodol pre využitie traktorov, Fuchs chcel získať svetové prvenstvo pri uskutočnení prvej mechanizovanej trans-antarktickej expedície na svete.

Tractory Ferguson TE20, ktoré používal Edmund Hillary počas transkontinentálnej expedície, Antarktída 1957. (zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/)

Vrchným veliteľom expedície bol britský prieskumník Vivian Fuchs. Novozélandský horolezec Edmund Hillary viedol podporný tím z Nového Zélandu, ktorý mal za úlohu vybudovať potravinové depozity zo strany Rossovho mora, kktoré bolo cieľom Fuchsovej výpravy po prekonaní južného pólu. Novozélandská časť expedície zahŕňala aj účasť vedcov, ktorí sa podieľali na výskume v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roka.

Prípravy na expedíciu sa začali v Londýne v roku 1955. Počas austrálskeho leta 1955 - 1956 sa Fuchs preplavil s predsunutým oddielom z Londýna do Antarktídy. Využil na to pôvodne kanadskú loď na lov tuleňov s názvom Theron a cieľom predsunutej časti expedície bolo vybudovať základňu Shackleton pri zátoke Vahsel na pobreží Weddellovho mora. Z tejto základne mala vyraziť transantarktická expedícia. Loď Theron, rovnako ako pred takmer 50 rokmi loď Endurance, uviazla v ľade. Napriek značnému poškodeniu sa dokázala vyslobodiť za podpory antarktického plavákového lietadla Auster, ktoré počas prieskumného letu našlo cestu z ľadového zovretia. Začiatkom roka 1956 sa Fuchs vydal na plavbu naspäť do Londýna, pričom zanechal v Antarktíde osem mužov pod velením Kennetha Victora Blaiklocka, aby do nasledujúceho polárneho leta vybudovali základňu Shackleton.

Trasa Trans-Antarktickej expedície Commonwealthu viedla zo základne Shackleton na pobreží Weddelovho mora, viedla cez južný pól a skončila v zálive McMurdo. Je vyznačená hrubou čiernou čiarou. (zdroj: https://www.raptisrarebooks.com/product/)

Blaiklockovi a jeho mužom vyložili z lode expedičný náklad, pozostávajúci zo stanov, debien s expedičným vybavením, ťažných psov, potravinových zásob a paliva. Miesto na vybudovanie základne sa nachádzalo asi tri kilometre od prístavu pri morskom ľade, kam museli muži odviezť expedičný náklad z provizórneho prístavu. Po prevezení malého množstva zásob a psov, začala časť mužov s výstavbou prvého dreveného domu. Podmienky na základni sa však ukázali byť oveľa horšie, než sa očakávalo. Nízke teploty a silný vietor zapríčinili, že práca na budovaní základne bola mimoriadne namáhavou. Ako sa ukázalo, počet mužov nebol dostatočný na to, aby zverené úlohy zvládli bez problémov. K ich ťažkostiam sa pridala aj týždeň trvajúca snehová búrka, ktorá nielen, že znemožnila prácu vonku, ale pochovala pod vysokou vrstvou snehu aj debny a skeletovú konštrukciu prefabrikovaného domu.

Ešte horšie bolo, že keď sa po skončení búrky členovia expedície vybrali odviezť zvyšok svojich zásob z prístavu, zistili, že kus ľadu aj so zásobami sa počas búrky odlomil a nadobro zmizol spolu s ich zásobami, traktorom, dvoma prefabrikovanými chatami a množstvom paliva. Predsunutej skupine sa však našťastie podarilo nájsť zaviate zásoby. Našli ich tak, že v širokom okolí základne kopali tunely pod snehom a počas tejto činnosti narazili na ukryté zásoby. Po ich vybratí, použili vykopané tunely ako chovateľské stanice pre ťažné psy. Popri stavbe dreveného domu, sa mužom podarilo tiež naloviť dostatok tuleňov na krmivo pre psov. Navyše, členovia expedície podnikli niekoľko prieskumných ciest smerom k pólu. Použili na to psie záprahy, traktor Weasel a štyri traktory Tucker Sno-Cats.

V decembri 1956 sa Fuchs vrátil do zátoky Vahsel na dánskej polárnej lodi Magga Dan s ďalšími zásobami a členovia expedície využili polárne leto 1956 – 1957 na dobudovanie základne Shackleton, ako aj k zriadeniu menšej základne, asi 480 km vo vnútrozemí, smerom na juh. Po prezimovaní v roku 1957 na základni Shackleton, sa Fuchs v novembri 1957 konečne vydal na dlho plánovanú a pripravovanú transkontinentálnu cestu. Zúčastnil sa jej s 12-členným tímom, ktorý cestoval v šiestich vozidlách - troch traktoroch Sno-Cat, dvoch traktoroch Weasel a jednom špeciálne upravenom traktore Muskeg. Na ceste boli členovia výpravy poverení vykonávaním vedeckého výskumu, vrátane rozmiestnenia seizmických sond a gravimetrických meraní.

Paralelne s budovaním základne Shackleton, Hillaryho časť expedície zriadila základňu, ktorú nazvala Scott. Nachádzala sa v zálive McMurdo v Rossovom mori, na opačnej strane Antarktídy a bola cieľovou stanicou Fuchsovej výpravy po prekonaní južného pólu. Hillary a jeho traja muži – Ron Balham, Peter Mulgrew a Murray Ellis pomocou troch traktorov Ferguson TE20 a jedného traktora Weasel, boli zodpovední za výber trasy a vytýčenie zásobovacích skladov od zálivu McMurdo, pozdĺž ľadovca Skelton, cez polárnu plošinu, takmer až k južnému pólu, pretože sa očakávalo, že Fuchsova expedícia po prekonaní pólu bude potrebovať na poslednom úseku cesty nové zásoby. Ďalší členovia Hillaryho tímu vykonávali počas prípravného obdobia geologické prieskumy v okolí Rossovho mora a v oblasti Victoria Land.

Traktor, ktorý preváža palivo na základni Scott v zálive McMurdo. (zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/)

Pôvodne sa nepočítalo s tým, že Hillary pôjde až na južný pól, ale keď dokončil položenie zásobovacích skladov, videl príležitosť poraziť britskú časť expedície a nedalo mu, aby nepokračoval ďalej na juh až k pólu, kde sa v tom čase už nachádzala letecky založená americká stanica Amundsen-Scott. Hillary dorazil na južný pól dňa 4. januára 1958. Tým sa Hillary stal tretím človekom, po Roaldovi Amundsenovi (v decembri roku 1911) a Robertovi Scottovi (v januári roku 1912), kto dosiahol južný pól po súši a presunul Fuchsovu výpravu na štvrté miesto. Hillaryho výprava bola zároveň aj prvou, ktorá dosiahla južný pól pomocou motorizovaných vozidiel.

Fuchsov tím sa dostavil na pól až 19. januára 1958 a k svojmu veľkému prekvapeniu tam stretol Hillaryho. Po krátkom oddychu Fuchs pokračoval podľa pôvodného plánu po trase, ktorú vyznačil Hillaryho tím, zatiaľ čo Hillary odletel naspäť na základňu Scott v americkom lietadle. Neskôr Hillary priletel Fuchsovi oproti a zdieľal s ním zvyšok zostávajúcej cesty. Fuchsova výprava nakoniec dorazila na základňu Scott dňa 2. marca 1958, keď za 99 dní dokončila historický prechod, dlhý 3.473 kilometrov, cez dovtedy neprebádanú trasu. O niekoľko dní neskôr členov expedície vyzdvihla novozélandská loď Endeavour a odviezla na Nový Zéland.

Loď Endeavour kotví v prístave vo Wellingtone, Nový Zéland, 1956 (zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Commonwealth_Trans-Antarctic_Expedition#/media/)

Napriek tomu, že hlavným dopravným prostriedkom boli traktory, obidve časti expedície boli vybavené aj ľahkými lietadlami a hojne využívali leteckú podporu ako na prieskum, tak aj na zásobovanie. Dodatočnú logistickú pomoc poskytli aj pracovníci výskumných staníc USA, ktorí v tom čase pracovali v Antarktíde.

Edmund Hillary počas vykladania nákladu po príchode do Antarktídy, 1956 (zdroj: https://adam.antarcticanz.govt.nz/nodes/view/30566)

Ako Fuchsova, tak aj Hillaryho časť expedície, si do Antarktídy priviezli aj psie záprahy, ktoré slúžili na výjazdy do terénu a tvorili zálohu v prípade zlyhania mechanickej prepravy. V decembri 1957 štyria muži zo základne Shackleton uskutočnili jedným z lietadiel – de Havilland Canada DHC-3 Otter – 11 hodín trvajúci a 2.300 km dlhý nepretržitý transpolárny let cez antarktický kontinent až na základňu Scott. Trasa tohto letu bola približne rovnaká, akú použil Fuchs so svojou výpravou.

Jedno z leteckej flotily, ktoré podporovalo expedíciu, aj s leteckým mechanikom Jimom Batesom, 1957 (zdroj: https://adam.antarcticanz.govt.nz/nodes/view/30584)

*

Sir Edmund Percival Hillary (1919 –2008) bol novozélandský horolezec, prieskumník a filantrop. Dňa 29. mája 1953 sa Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay stali prvými potvrdenými horolezcami, ktorí dosiahli vrchol najvyššej hory Zeme - Mount Everest. Boli súčasťou deviatej britskej expedície na Everest, ktorú viedol John Hunt. V rokoch 1985 až 1988 Hillary pôsobil ako vysoký komisár Nového Zélandu pre Indiu a Bangladéš a súčasne ako veľvyslanec v Nepále.

Hillary sa začal zaujímať o horolezectvo už na strednej škole. Prvý veľký výstup urobil v roku 1939, keď dosiahol novozélandský vrchol Mount Ollivier. Počas druhej svetovej vojny slúžil v Royal New Zealand Air Force ako navigátor a počas služby bol zranený.

V rámci Trans-Antarktickej expedície Commonwealthu dosiahol južný pól po súši v roku 1958. Ešte v tom istom roku dosiahol aj severný pól, čím sa stal prvým človekom, ktorý dosiahol oba póly a zároveň zdolal Everest. Stal sa jedným zo 100 najvplyvnejších ľudí 20. storočia.

Hillary vystúpil na desať ďalších vrcholov v Himalájach počas expedícií v rokoch 1956 - 1965.V rokoch 1960 – 1961 zorganizoval Hillary spoločne s Griffithom Pughom expedíciu pod názvom Silver Hut. Expedícia dokázala, že Mount Everest sa dá zdolať aj bez kyslíka, pri dostatočne dlhom období aklimatizácie. Bolo potrebné zostať vo výške 6.100 m počas obdobia šiestich mesiacov. Pokus o zdolanie piatej najvyššej hory sveta Makala, bol pre Hillaryho neúspešný.

Od roku 1960 sa Hillary venoval pomoci nepálskym šerpom prostredníctvom organizácie Himalayan trust, ktorú založil. Jeho úsilím sa postavilo v Nepále viacero škôl a nemocníc. Za jeho záslužnú humanitárnu prácu boli Hillarymu udelené mnohé vyznamenania. Sir Edmund Hillary zomrel v hlavnom meste Nového Zélandu - Auckland dňa 11. januára 2008 vo veku 88 rokov. Verejnosť sa s ním rozlúčila na štátnom pohrebe, ktorý mu vystrojila novozélandská vláda. Dňa 29. februára, v súlade s jeho posledným želaním, jeho popol rozsypala manželka Louise a deti Peter a Sarah v novozélandskom zálive Hauraki.

Zľava Edmund Hillary a Vivian Fuchs počas tlačovej konferencie vo Wellingtone po návrate z Trans-Antarktickej expedície, 1958. Podľa toho, ako sa tvária, sa zdá, že sa Fuchs nezmieril s Hillaryho 3. miestom v dosiahnutí južného pólu, ktoré chcel pre seba. (zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Commonwealth_Trans-Antarctic_Expedition#/media/)

*

Sir Vivian Ernest Fuchs (1908 – 1999) bol britský vedec, prieskumník a organizátor expedícií.

Fuchs bol synom nemeckého imigranta Ernsta Fuchsa a jeho britskej manželky Violet Watson. Narodil sa v roku 1908 vo Freshwater na ostove Wight. Študoval v Brighton College a St. John's College v meste Cambridge. O niekoľko rokov neskôr ukončil univerzitné štúdium geológie a stal sa členom geologickej spoločnosti Sedgwick Club v Cambridge. Jeho prvá expedícia ho, spolu s jeho tútorom Jamesom Wordiem, zaviedla do Grónska. Po promócii v roku 1930 cestoval s expedíciou Cambridgeskej univerzity po Afrike, aby študoval geológiu východoafrických jazier s cieľom skúmať klimatické zmeny. Potom sa pripojil k antropológovi Louisovi Leakeymu na expedícii do Olduvai Gorge. V roku 1933 sa Fuchs oženil so svojou sesternicou Joyce Connell. Nezávislá svetobežníčka Joyce sprevádzala Vivian na jeho expedícii k jazeru Rudolf (dnes jazero Turkana) v roku 1934. Poznatky z tejto expedície, pri ktorej sa stratili jej dvaja členovia, priniesli Fuchsovi v roku 1937 doktorát.

Fuchs zorganizoval v roku 1937 vlastnú expedíciu na preskúmanie povodia jazera Rukwa v južnej Tanzánii.

Vo veku tridsiatich rokov sa zapísal do armády a počas Druhej svetovej vojny v rokoch 1942-43 bol vyslaný na Zlaté pobrežie. Následne ho preložili do Portsmouthu, aby sa zúčastnil vylodenia v Normandii a nasledujúcich ťažkých bojov pri oslobodzovaní Francúzska spod fašistickej okupácie. Z armády bol prepustený v roku 1946 v hodnosti majora.

Fuchs sa v roku 1947 zapojil do geologického prieskumu Falklandských ostrovov, odkiaľ sa dostal k vedeckému výskumu Antarktídy. V roku 1955 britská vláda poverila Fuchsa, aby zorganizoval vedecko-výskumnú trans-antarktickú expedíciu do Antarktídy a aby vypracoval detailnú publikáciu o výsledkoch výskumu. Po návrate z Trans-Antarktickej expedície Commonwealthu, sa Fuchs venoval spracovaniu nahromadených dát a poznatkov, čo mu trvalo až do roku 1973.

Sir Vivan Fuchs počas Trans-Antarktickej expedície Commonwealthu, 1955 - 1958 (zdroj: https://adam.antarcticanz.govt.nz/nodes/view/34252)

V rokoch 1982 až 1984 bol Fuchs prezidentom Kráľovskej geografickej spoločnosti. Od roku 1974 sa stal doživotným členom Britskej kráľovskej spoločnosti.

Sir Vivian Fuchs zomrel v Cambridge dňa 11. novembra 1999 vo veku 91 rokov.

