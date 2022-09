Kultúrna matematika: Keď plus a plus sú mínus

Dnes ma zaujala správa o tom, ako košickí hokejisti vynútene opúšťajú svoju arénu. Dôvodom je prudký rast prevádzkových nákladov, ktoré klub nedokáže utiahnuť. Toto rozhodnutie je prvým varovaním nielen v oblasti športu, ale aj kultúry.

Mnoho z nás si užilo leto aj prostredníctvom kultúrnych zážitkov, ktorých bolo plné Slovensko. Festivaly, koncerty, open – air divadelné produkcie, jarmoky a mnohé iné udalosti po dvoch letách vypukli v plnom rozsahu a tešili sa záujmu návštevníkov. Mohlo by sa zdať, že je všetko v najlepšom poriadku sa kultúrny život sa vracia do predpandemického normálu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Opak je však pravdou. Ak sa nič zásadné neudeje, už v nasledujúcich mesiacoch budeme stále viac čítať správy o obrovských problémoch kultúrnych inštitúcií – zriaďovaných i nezriaďovaných.

Nekontrolovateľný rast cien energií vedie k tomu, že prevádzka týchto zariadení – divadiel, kultúrnych domov, hudobných klubov, nezávislých centier, kín, múzeí a galérií – začína byť mimoriadne ohrozená. Obrovský nárast fixných nákladov nie je možné preniesť do cien lístkov (ktoré sú pre mnohé z nich kľúčovým príjmom), obzvlášť v situácii, kedy je obyvateľstvo členmi vlády opakovane žiadané o šetrenie a to práve výdavkami na voľnočasové aktivity. Aj bez týchto výziev by bezpochyby mnohí zvažovali využitie svojich prostriedkov, keďže obavy z budúcnosti sú pochopiteľné.

Ak svoju činnosť utlmí alebo dokonca zruší kľúčová časť kultúrnej infraštruktúry, v blízkych mesiacoch doslova zaniknú alebo prudko poklesnú možnosti živobytia pre množstvo umelcov a niektoré súkromné zariadenia zaniknú. Rád by som podotkol, že táto situácia sa dotýka tak nezriaďovanej, ako aj zriaďovanej kultúry, v ktorej mnohé inštitúcie už teraz idú na „kyslíkový“ dlh a ktoré budú veľmi zvažovať svoje plány od neskorej jesene 2022 do leta 2023.

V tejto situácii je doterajšie mlčanie vlády a ministerstva kultúry „ohlušujúce“. Vzniknutý komplex problémov (rast prevádzkových nákladov, vynútený rast cien vstupného, pokles dopytu) nie je možné vyriešiť zo dňa na deň a nie je mi známe, že by v tejto oblasti už prebiehala nejaká komunikácia s kultúrnou obcou, prípadne boli ohlásené jasné opatrenia na riešenie vzniknutého problému. Nastal čas tieto otázky urýchlene otvoriť a prijať také rozhodnutia, ktoré budú reálnou pomocou pre sektor, ktorý už utŕžil veľkú ranu počas pandémie. Inak môže tentoraz už naozaj neskoro...