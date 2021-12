Koľko trval vývoj vakcíny proti Covid-19?

Na konci roka 2020 vyšiel v Magazíne New York článok o vývoji vakcín proti Covidu, procesu ich testovania a vakcínach všeobecne. Článok má už síce rok, ale stále je podľa mňa aktuálny, keďže asi väčšina ľudí nevie ako rýchlo bola vlastne tá vakcína vyvinutá.

Firma Moderna vyvinula podľa článku vakcínu 13.01.2020. Len dva dni potom ako bola zverejnená genetická informácia koronavírusu vedcami v Číne. Stihli to skôr, ako v Čine potvrdili prenos koronavírusu z človeka na človeka, viac ako týždeň pred prvou potvrdenou nákazou v USA a o mesiac skôr, ako prvý človek v USA na koronu zomrel.

Ako je to možné, že tak rýchlo? Predovšetkým preto, že koronavírus nebol neznámy. Proti koronavírusu, ktorý spôsobil epidémiu SARS v 2003 bola vyvinutá vakcína, ktorá prešla prvou fázou testovania (ale ďalej ju nerozvíjali, keďže epidémia SARS skončila). Jednotlivé fázy testovania vakcín sú 3. Zjednodušene - v prvej fáze sú klinické testy, kedy sa overuje bezpečnosť vakcíny (na zvieratách). V druhej sa testuje bezpečnosť pre človeka a v tretej účinnosť vakcíny. Terajšia vakcína proti koronavírusu mohla byť vyvinutá tak rýchlo preto, lebo prvá fáza už bola vykonaná na vakcíne proti SARS.

Toto by mohol byť spôsob, ako by sa dalo pripraviť vakcíny aj proti iným vírusom. Vedci majú jasno v tom, ktoré majú pandemický potenciál a mohli by sa na ne dopredu pripraviť. Takýto postup vlastne využívajú každoročne proti chrípke – nevedia ktorý kmeň preváži, tak urobia odhad a ten rozvinú na všeobecnom základe pre vakcínu chrípky. Odhadom by stačilo cca 3 MLD dolárov na výskum cca 100 vírusov, ktoré majú pandemický potenciál, vyvinúť proti nim vakcínu a spraviť na nich prvú fázu testovania. Čiže keby sa niekedy v budúcnosti nejaký nový vírus objavil, my by sme len „zo šuplíka“ vytiahli pripravenú vakcínu (a už ju len otestovali a začali používať).

Suma 3 MLD dolárov je daná do kontrastu s finančnou pomocou, ktorú v tom čase USA dalo na boj proti pandémii – cca 4 BILIÓNY dolárov.

Na záver si dovolím poznamenať, že pre USA, kde je očkovanosť pomerne vysoká, je takýto článok pochopiteľný (podľa môjho názoru bol pomerne kritický k tomu, ako dlho trvalo, kým sa vakcína začala využívať). Je ale otázne, či by skorší začiatok očkovania priniesol niečo pozitívne krajinám ako Slovensko, kde je veľa ľudí vyslovene antivaxerov.

