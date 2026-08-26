„V pohode ľudia“ Richarda Sulíka

Svadobná pohoda v dobrej spoločnosti
Na svadbe svojho syna Filipa, mladého muža s povolaním „syn“, sa Richard Sulík ocitol v spoločnosti pozoruhodných hostí. Neprávoplatne odsúdený extrémista Daniel Bombic, smerácky kinderkomunista Erik Kaliňák a samozvaný polyhistor z doby kamennej Marek Šoun. Keď bývalý predseda liberálnej strany hodnotil túto spoločnosť, dospel k záveru, ktorý stojí za pozornosť: „Keď sa s nimi človek normálne baví, zisťuje, že sú to úplne v pohode ľudia.“ Video pritom nakrúcal samotný Bombic.
Samozrejme, každý si môže na svadbu pozvať, koho chce. Filip Sulík si vybral spoločnosť podľa vlastného vkusu a jeho otec nemusel kaziť rodinnú oslavu hádkou. Existuje však zásadný rozdiel medzi slušným pozdravením hosťa a verejným vyhlásením, že sú to vlastne pohodoví ľudia. Pri Bombicovi nejde o človeka, ktorý má iba trochu ostrejšie názory. Špecializovaný trestný súd ho neprávoplatne uznal vinným z extrémistických trestných činov a konštatoval aj prejavy sympatií k ideológii nadradenosti bielej rasy. To nie je svetonázorová pestrosť. To je spoločnosť, ktorú sa bývalý predseda liberálnej strany rozhodol normalizovať.
Keď sú problémom sankcie, nie agresor
Pravdupovediac, veľmi ma to neprekvapuje. Richard Sulík už v januári 2022, približne mesiac pred začiatkom rozsiahlej ruskej invázie, vysvetľoval, že sankcie proti Rusku „páchajú iba škody“ a že Rusi Krym „nevrátia tak či tak“. Moskva mala v tom čase za sebou anexiu Krymu aj roky vojny v Donbase, no Sulík radšej hovoril o potrebe obchodovať a budovať vzťahy. Sankcie označil za nešťastné. Nie ruskú agresiu, ale reakciu na ňu.
Od takéhoto uvažovania už nie je ďaleko k príjemnej svadobnej konverzácii s ľuďmi, ktorí šíria proruské naratívy, útočia na Ukrajinu a Putinov režim považujú prinajmenšom za inšpiráciu. Veď pokiaľ sa pri prípitku správajú slušne a usmievajú sa do kamery, sú vlastne úplne v pohode. Nenávisť, extrémizmus a ospravedlňovanie agresie zjavne prestávajú prekážať, keď sú podávané medzi svadobnými chodmi.
Deti z Chersonu v pohode nie sú
V Chersone však nikto nemá čas hodnotiť, či sú sympatizanti ruského režimu pri osobnom rozhovore milí. Tam rozhoduje, či sa človek stihne schovať pred dronom, či sa vráti domov z obchodu a či ďalší výbuch nezasiahne jeho ulicu. Ruskí vojaci útočia na civilistov tak často, že sa pre ich konanie zaužívalo označenie „ľudské safari“. Len v júli tam podľa miestnych úradov ruské drony zabili 29 civilistov.
V takomto meste vyrastajú aj deti. Nad hlavami im lietajú ruské drony, do domov dopadajú ruské strely a namiesto bezstarostného detstva poznajú sirény, úkryty, strach a stratu blízkych. Tí, ktorých Sulíkovi pohodoví spoločníci obdivujú alebo ospravedlňujú, zobrali týmto deťom možnosť žiť normálne.
Rusov z Ukrajiny zatiaľ vyhnať nevieme. Vieme však deťom z Chersonu pomôcť dostať sa aspoň na niekoľko dní ďalej od vojny. Už 1. septembra sa na Drahobrate začína rehabilitačný tábor pre 40 detí z ostreľovaného mesta. Sedem dní bez dronov nad hlavou, bez utekania do úkrytu a bez strachu pri každom hlasnejšom zvuku. Sedem dní, počas ktorých môžu byť jednoducho deťmi.
Pomôcť im môžeš tu:
https://donio.sk/detom-chersonu
Alebo poslať dron obrancom Ukrajiny:
Ďakujeme.
Nezlomní – Jana a Marcel