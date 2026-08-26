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24. aug 2026 o 09:00  (upravené 24. aug 2026 o 09:49)
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„V pohode ľudia“ Richarda Sulíka

Richard Sulík označil Bombica, Kaliňáka a Šouna za pohodových ľudí. Deti z Chersonu, na ktoré útočia drony Ruska, ktoré táto partia obdivuje, to s tou pohodou vidia trochu inak.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
„V pohode ľudia“ Richarda Sulíka
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Diskusia  (7)

Svadobná pohoda v dobrej spoločnosti

Na svadbe svojho syna Filipa, mladého muža s povolaním „syn“, sa Richard Sulík ocitol v spoločnosti pozoruhodných hostí. Neprávoplatne odsúdený extrémista Daniel Bombic, smerácky kinderkomunista Erik Kaliňák a samozvaný polyhistor z doby kamennej Marek Šoun. Keď bývalý predseda liberálnej strany hodnotil túto spoločnosť, dospel k záveru, ktorý stojí za pozornosť: „Keď sa s nimi človek normálne baví, zisťuje, že sú to úplne v pohode ľudia.“ Video pritom nakrúcal samotný Bombic.

Samozrejme, každý si môže na svadbu pozvať, koho chce. Filip Sulík si vybral spoločnosť podľa vlastného vkusu a jeho otec nemusel kaziť rodinnú oslavu hádkou. Existuje však zásadný rozdiel medzi slušným pozdravením hosťa a verejným vyhlásením, že sú to vlastne pohodoví ľudia. Pri Bombicovi nejde o človeka, ktorý má iba trochu ostrejšie názory. Špecializovaný trestný súd ho neprávoplatne uznal vinným z extrémistických trestných činov a konštatoval aj prejavy sympatií k ideológii nadradenosti bielej rasy. To nie je svetonázorová pestrosť. To je spoločnosť, ktorú sa bývalý predseda liberálnej strany rozhodol normalizovať.

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Keď sú problémom sankcie, nie agresor

Pravdupovediac, veľmi ma to neprekvapuje. Richard Sulík už v januári 2022, približne mesiac pred začiatkom rozsiahlej ruskej invázie, vysvetľoval, že sankcie proti Rusku „páchajú iba škody“ a že Rusi Krym „nevrátia tak či tak“. Moskva mala v tom čase za sebou anexiu Krymu aj roky vojny v Donbase, no Sulík radšej hovoril o potrebe obchodovať a budovať vzťahy. Sankcie označil za nešťastné. Nie ruskú agresiu, ale reakciu na ňu.

Od takéhoto uvažovania už nie je ďaleko k príjemnej svadobnej konverzácii s ľuďmi, ktorí šíria proruské naratívy, útočia na Ukrajinu a Putinov režim považujú prinajmenšom za inšpiráciu. Veď pokiaľ sa pri prípitku správajú slušne a usmievajú sa do kamery, sú vlastne úplne v pohode. Nenávisť, extrémizmus a ospravedlňovanie agresie zjavne prestávajú prekážať, keď sú podávané medzi svadobnými chodmi.

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Deti z Chersonu v pohode nie sú

V Chersone však nikto nemá čas hodnotiť, či sú sympatizanti ruského režimu pri osobnom rozhovore milí. Tam rozhoduje, či sa človek stihne schovať pred dronom, či sa vráti domov z obchodu a či ďalší výbuch nezasiahne jeho ulicu. Ruskí vojaci útočia na civilistov tak často, že sa pre ich konanie zaužívalo označenie „ľudské safari“. Len v júli tam podľa miestnych úradov ruské drony zabili 29 civilistov.

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Ľudské safari v Chersone: Ako som kvôli konzerve takmer zomrel.

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Ľudské safari v Chersone: Ako som kvôli konzerve takmer zomrel.

V Chersone ma kvôli obyčajnej konzerve takmer zabil ruský FPV dron. O pár hodín nám pod okno dopadla raketa z Gradu. Pre nás desivý zážitok. Pre miestnych každodenná realita.

V takomto meste vyrastajú aj deti. Nad hlavami im lietajú ruské drony, do domov dopadajú ruské strely a namiesto bezstarostného detstva poznajú sirény, úkryty, strach a stratu blízkych. Tí, ktorých Sulíkovi pohodoví spoločníci obdivujú alebo ospravedlňujú, zobrali týmto deťom možnosť žiť normálne.

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Rusov z Ukrajiny zatiaľ vyhnať nevieme. Vieme však deťom z Chersonu pomôcť dostať sa aspoň na niekoľko dní ďalej od vojny. Už 1. septembra sa na Drahobrate začína rehabilitačný tábor pre 40 detí z ostreľovaného mesta. Sedem dní bez dronov nad hlavou, bez utekania do úkrytu a bez strachu pri každom hlasnejšom zvuku. Sedem dní, počas ktorých môžu byť jednoducho deťmi.

Pomôcť im môžeš tu:

https://donio.sk/detom-chersonu

Alebo poslať dron obrancom Ukrajiny:

https://donio.sk/drony-pre-ua

Ďakujeme.

Nezlomní – Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  307
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Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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