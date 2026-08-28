Keď si Gašpar chcel s Murom „pipíka merať“

Podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar sa rozhodol vysvetliť študentovi Michalovi „Murovi“ Murárovi, čo znamená byť chlapom. Muro je podľa neho „emočne nevyspelý chlapec“, ktorý sa stal symbolom progresívcov a „chodí po festivaloch prezlečený v sukni, s namaľovanými nechtami a mačacími ušami“. Ak chce, aby sa ho niekto bál, mal by sa vraj začať „správať ako chlap“. A namiesto toho všetkého by sa mal radšej pripravovať na užitočnejšie veci a získavať napríklad zručnosti, ktoré môžu zachraňovať životy.
Muro si to, zdá sa, zobral osobne. Tiborovi odpovedal videom z Tatier. Ukázal diplom z výcviku Národných obranných síl, fotografie z výcviku branných záloh a potom sa pustil do zlaňovania z Dračej hlavy. „Ja by som chcel pozdraviť emočne vyspelého Tibora Gašpara, ktorému očividne nedám spávať,“ odkázal mu.
Ale Muro, fakt si myslíš, že takto sa to robí?
Naozaj si myslíš, že keď Tiborovi ukážeš diplom z Národných obranných síl, fotky z výcviku a potom sa spustíš na lane z tatranskej skaly, začne ťa brať ako ozajstného chlapa? Že si tým zaslúžiš právo zaradiť sa medzi „našich ľudí“?
Prišiel si na ten výcvik žltým športiakom a spôsobil dopravnú nehodu? Neprišiel!
Narafal si cestou aspoň do semafora, nechal tam evidenčné číslo a odišiel domov, aby ti polícia mohla dať fúkať až o pätnásť hodín? Nenarafal!
Bol si, milý Muro, na Veľkej cene F1 v Abú Zabí a zaplatila ti celý pobyt vrátane leteniek prvou triedou v hotovosti frajerka, a to všetko až po návrate z výletu? Nebol a nezaplatila!
Bol si v dozornej rade nejakej štátnej firmy za odmenu za to, že tvoj príbuzný hádže pod stôl trestné oznámenia na ministra obrany? Nebol!
Zastrelil si cestou na ten kopec aspoň jedného medveďa? Nezastrelil!
Nechal si sa na ten kopec doviezť vrtuľníkom? Nenechal!
Nakúpil si kamerové systémy z Ruska? Nenakúpil!
Kúpila ti sestra apartmán v Chorvátsku? Nekúpila!
Menil sa kvôli tebe Trestný zákon, aby si sa vyhol base? Nemenil!
Musíš bývať u svojho kamaráta, pretože tvojmu psovi je 120-metrový apartmán pod hradom malý? Nemusíš!
Máš syna za riaditeľa SIS napriek tomu, že jeho kvalifikácia na vedenie tajnej služby vyvolávala od začiatku otázky? Nemáš!
Bol si aspoň vo Vietname v hoteli so zlatou vaňou a máš potvrdenie, že si tam nebol? Nebol a nemáš!
Tak čo skúšaš, milý Muro? Čo skúšaš?
Ty si fakt chceš „merať pipíka“ s pánom, ktorý bol prezidentom Policajného zboru? S Otcom s veľkým O, ktorého má jeho vlastný syn vytetovaného na predlaktí spolu s postavou z filmovej mafiánskej rodiny Corleonovcov?
Takto sa, Muro, chlapom podľa meradiel Tibora Gašpara a „našich ľudí“ nestaneš, aj keď zjavne o to ani nestojíš.
Nestačí liezť po horách, zlaňovať, absolvovať vojenský výcvik a ešte sa popritom vzdelávať. Podľa týchto kritérií ti stále chýbajú tie najdôležitejšie životné skúsenosti.
Musíš sa ešte veľa učiť. Teda vlastne naopak.
Musíš sa prestať vzdelávať, začať robiť poriadne prúsery, napojiť sa na štátne peňazovody a naučiť sa poriadne cucať štát. Ideálne aj Európsku úniu – tú istú, na ktorú potom môžeš pred vlastnými voličmi nadávať ako na nepriateľa, zatiaľ čo máš obe ruky v jej peňaženke.
Musíš velebiť ruského agresora Vladimira Putina a obhajovať režim, ktorý rozpútal vojnu proti Ukrajine a nesie zodpovednosť za masové zabíjanie jej obyvateľov.
A hlavne sa musíš naučiť pchať do zadku správnym „našim ľuďom“. Až potom by si sa možno priblížil predstave chlapa, akú nám tu svojimi slovami a životnými vzormi ponúka Tibor.
A hlavne – takto Tibora ani poriadne nenaserieš.
Lebo Tibora zjavne nenaštve sukňa, nalakované nechty, mačacie uši ani študent zlaňujúci tatranskú skalu. Ak chceš naozaj trafiť citlivé miesto, musíš skúsiť niečo iné. Napríklad siahnuť na slobodu či majetky ľudí z jeho sveta. Alebo ohroziť záujmy tých, ktorých táto politická partia tak vytrvalo obhajuje.
Napríklad tých v Moskve. A tam už vieme pomôcť aj my.
Ruské ťaženie v Ukrajine totiž neohrozujú Murove namaľované nechty. Ohrozujú ho Ukrajinci, ktorí sa mu bránia. A medzi ich oči nad bojiskom patria aj prieskumné drony, ktoré im posielame.
Takže, Muro, diplom si nechaj. Na skaly lez ďalej. A sukňu si pokojne obleč znova.
Ak však chceme Tibora naozaj nasrať, musíme poslať ďalší prieskumný dron obrancom Ukrajiny.
Ďakujeme
Nezlomní - Jana a Marcel