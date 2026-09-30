No Svišťovka je názov kopca vo Vysokých Tatrách a zrejme sa tak volá preto, že tam žije veľa svišťov. Vybrali sme sa tam s kubínskymi turistami v nedeľu, pred sv. Václavom. Dobre pre nás bolo, že existuje Malá a Veľká Svišťovka a tak sme sa rozdelili hneď na dve skupiny. Jedni šli na malú a druhí na veľkú. Nebolo to ani kvôli kondícii, ale výstup nám skomplikoval sneh a tak tí čo nemali mačky, radšej na veľkú nešli. Aj keď nikto nevedel ako to v tom žľabe bude a či vôvec mačky pomôžu. Ja som šiel radšej na malú, lebo nemám rád tie kamene na ceste k Zelenému plesu. Východiskom bola Biela voda. Ráno bolo chladno, hmlisto a vlhko. Pre istotu som si zobral zimnú bundu, aj keď som sa v nej potil ako somár v kufri. No bola to sauna zadarmo. Pri Šalviovom prameni odbočujeme na zelenú a potom o chvíľu na modrú. Les je celkom zachovalý, asi kalamita tu až tak nedosiahla.
Keď sme vyšli z lesa začalo prebleskovať slnko a bunda musela ísť do vaku, ktorý riadne oťažel. No išlo sa len mierne dohora.
Po vyše troch hodinách sa ocitáme pod observatóriom. Tú prvú časť slova poznám, ale čo je to vatórium to neviem. AI vraví, že observare po latinsky znamená pozorovať, takže nie je to, čo som myslel ja. Tak to bude tá hvezdáreň. To znamená, že sme už na Skalnatom plese. A veru vykuknem spoza skaly a zisťujem, že tu nie sme sami, ale ďalších možno 300 ľudí. To je tými lanovkami, no pešo pôjde málokto. Ale sme ušetrili 33 €, čo je na terajšiu ťažkú dobu dosť.
To nehovoriac o Lomničáku (89 €), tak na ten sa budeme radšej len pozerať. Tam dokonca ani pešo nemôžeme ísť. Ale aby som neklamal, môžeme ísť s horským vodcom, ale za cca 400€ + lanovka. Sme dopadli. Vyberiem si teda desiatu a pivo v plechovke, veď hádam sa nebudem zablatený tisnúť do reštaurácie.
Zo Skalnatého plesa sme mali ísť do Lomnice, ale bolo ešte veľa času, tak sme začali kombinovať. Jedna skupina sa rozhodla ísť predsa len na Veľkú Svišťovku a my sme sa traja pobrali do Smokovca cez Hrebienok. Už sa išlo len nadol, no bolo sa treba stále pozerať pod nohy, lebo hrozilo podknutie na skalách. Takže som ani nevnímal, kto ide oproti.
Lanovka z Hrebienka stojí síce iba 8€, ale nepremávala, takže pešo až do Smokovca. 8 hodín prechádzky aj s oddychmi, cca 17 km, prevýšenie len 863 m. Nakoniec sa počasie celkom vylepšilo a do snehu som ani nestupil.