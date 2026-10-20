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20. okt 2026 o 11:49
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Vážený pán nezávislý kandidát

Mrzí ma len, že vo chvíľach, keď nejaký hranatý tĺk chrlil oheň a síru na Bratislavu, ani raz ste nepovedali, že "pŕŕ, to teda nie! Bratislava je môj domov…"

Milan Resutík
Milan Resutík Bloger
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Vážený pán nezávislý kandidát,

 

ďakujem za korešpondenciu, ktorá sa v poslednom čase medzi mnou – voličom a Vami – kandidátom rozvinula. Aby ste si však nemysleli, že som ignorant, ktorý si nevšíma okolité dianie, tak si dovolím napísať pár slov aj ja Vám.

Keďže s napätím sledujem, čo sa deje okolo lokálnych volieb v mojom meste, chcel by som v prvom rade oceniť fakt, že ste sa rozhodli radikálne očistiť od príslušnosti k SMERu a že ste zo dňa na deň „znezávisleli“. 

Všimol som si, že tak, ako rastie Vaša nezávislosť, narastajú krídla. Veď na Vašich „perutiach“ sa vezie tak obrovský náklad hojnosti a dobra, že ho bude ťažké umiestniť. Radosť počúvať, radosť čítať: Veď Vy za púhych pár mesiacov postavíte najmenej desať parkovacích domov, množstvo nájomných bytov, zdvojnásobíte rýchlosť dopravy, vyriešite parkovanie v meste, cykloprepravu, ba čo – postavíte ďalší most cez Dunaj, tunel, obchvat… Nno, ťažko to vyčísliť! Ani SMER by nedokázal ponúknuť viacej. Možno ešte tak batalion policajtov navyše, čo Vám hodnoverne dokonca svojím podpisom, potvrdili aj Šutaj, aj Eštok. 

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V zásade nemám nič proti Vám, nezávislému kandidátovi SMERu. Aj ja by som sa spokojne mohol podpísať pod Vaše  sny, želania či vyznania, sľuby: „Bratislava je môj domov. A o domov sa treba starať.“ Veru tak. A keďže Bratislava je aj môj domov, vážený pán nezávislý kandidát SMERu, chcel by  som podotknúť, že dôverujem mojim bratislavským „spoluvoličom“, že urobia všetko, aby sa aj v nasledujúcom období o náš spoločný bratislavský priestor, ktorý máme tak radi, ako to všade deklarujeme, zodpovedne a rozvážne staral aj naďalej primátor Matúš Vallo...  Hoci len preto, že jemu dôverujem a Vám nie. Verím, že bude lepší a krajší. Ľudskejší. On má totiž svoj cit a víziu pre krásne mesto. Ba dodám – aj kvalifikáciu…

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Nemám Vám v podstate čo vyčítať. Mrzí ma len, že vo chvíľach, keď nejaký hranatý tĺk chrlil oheň a síru na Bratislavu, ani raz ste nepovedali, že "pŕŕ, to teda nie! Bratislava je môj domov"…  No aj tak – vysoko si vážim, že z televíznych debát ste síce odchádzali ako vyhranení súperi, nie nepriatelia…

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S pozdravom a so želaním všetkého dobrého

 

Milan Resutík

Milan Resutík

Milan Resutík
Bloger 
  • Počet článkov:  80
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  • Páči sa:  866x

MILAN RESUTÍK (1941) diplomat a publicista, redaktor, prekladateľ; na dôchodku. V rokoch 1963 – 1989 pracoval v Československom rozhlase, v Československej televízii, časopisoch Nové slovo a Slovenské pohľady, výskumný pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, tlačový tajomník ministra kultúry SR. Prekladal z rumunčiny, maďarčiny a češtiny (D. R. Popescu, A. Gonc, Ota Pavel atď.). V rokoch 1990 – 1993 pôsobil ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČSFR v Rumunsku. V rokoch 1993 – 1996 bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Rumunsku a Moldavsku, 1998 - 2000 bol riaditeľom Literárneho informačného centra a v rokoch 2003 – 2006 riaditeľom Slovenského inštitútu v Budapešti. V roku 1997 založil a viedol knižné vydavateľstvo DILEMA a vydával a redigoval aj rovnomenný spoločensko–politicko-kultúrny mesačník DILEMA, ktorý vychádzal do roku 2003. Zostavil a vydal antológiu poézie slovenských nevidiacich básnikov VIDENÉ Z NEVIDNA (2024). Zoznam autorových rubrík:  SeníliePriateliaZ pamätníčkaO čom je rečDilemy Milana ResutíkaKultúraNávratySúkromnéNezaradené

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