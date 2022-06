Facka deťom

Jedna výchovná po zadku naozaj niektorým deťom neublíži. A iným veľmi. A práve preto je to problematická metóda, ktorá už nemá miesto v modernej výchovnej praxi ani v žiadnej slušnej spoločnosti. Jednoducho dnes už vieme, že sú lepšie spôsoby ako z dieťaťa vychovať slušného človeka. Je tragické, že slovenská (a to aj tá odborná) spoločnosť nestíha držať krok s týmito trendmi.

Okrem toho jedna po zadku dieťa nič užitočné do budúcnosti neučí. Akurát tak to, že kto má fyzickú prevahu, má vždy pravdu. Je to to, čo chceme deťom odmalička vštepovať? Dieťa zvyčajne začíname biť v období, kedy sa formuje jeho osobnosť, teda medzi druhým a tretím rokom života. Teda bijeme tvora, ktorý si už celkom slušne osvojil základy skvelého komunikačného prostriedku zvaného ľudská reč a je možné mu veľa vecí vysvetliť. Neskôr budeme po ňom chcieť, aby svoje práva a potreby komunikoval výlučne verbálne. Načo teda ten zmätený odkaz v počiatkoch jeho učenia zásad fungovania?

Ak dieťa na ihrisku bije druhé deti, odvedieme ho preč s tým, že ak sa bude takto správať, nemôže tam s nimi byť. Tento logický dôsledok je de facto tiež trestom, no v podobe, ktorá postráda fyzické násilie. Pobyt na ihrisku je pre dieťa odmenou sám o sebe, je tam rado a chce tam byť. Je to dokonalé miesto na vstrebávanie spoločenských noriem. Dieťa je ešte v procese učenia a nemusí ich zvládať na prvé ani druhé upozornenie. Jeho správanie nie je nehorázne. Naše je, ak zasiahneme bitkou, alebo ho naopak odmeníme balíkom cukríkov len za to, že nikomu nevysypalo vedro piesku na hlavu, či nezasiahneme a necháme ho voľne terorizovať okolie. Nie je ani potrebné zakazovať mu večerné rozprávky, zmrzlinu, či hovoriť mu, že ho nebudeme mať radi. Dieťa logickému dôsledku rozumie.

Pretože medzi liberálnou výchovou, ktorá nepozná "nie" a o všetkom s dieťaťom diskutuje a autoritatívnou výchovou, ktorá diskusiu nepripúšťa a uchyľuje sa k násilným skratkám, je celá plejáda funkčných postupov. Nie nadarmo sa strednej ceste hovorí zlatá.

To, že sme si za ochrancu práv detí zvolili človeka, ktorý evidentne nie je dostatočne zorientovaný v smerovaní modernej výchovy a vzdelávania je symptomatické. Odzrkadľuje to postoj našej spoločnosti voči deťom a chabé povedomie o dôsledkoch nesprávnej výchovy a nedostatočného vzdelania. To nás sem dostalo na prvom mieste. Jedinou cestou von je preto učiť sa a poznávať. Rozširovať si obzory a objavovať nové uhly pohľadov, ktoré nám pomôžu osvetliť komplexný problém výuky detí z každej strany.

V našej škôlke sa pokúšame vzdelávať tých malých trochu inak. A chceli by sme sa podeliť o naše skúsenosti a objavy aj s tými veľkými.

Pozývame preto každého, komu na deťoch záleží (rodič, dedko, teta, sused) na naše prednášky.

Vo štvrtok 16.6.2022 o 18,00 sa stretneme v našej škôlke, aby sme si povedali a ukázali, ako možno malé dieťa zapojiť do praktického života a budovať tým jeho osobnosť a sebavedomie.

Vo štvrtok 23.6.2022 o 18,00 sa stretneme v Kalab klube na prednáške o tom, že rešpekt a hranice sa vo výchove vôbec nevylučujú a porozprávame sa viac o spomínanej zlatej strednej ceste.

Podrobnejšie informácie nájdete na letáčikoch pod textom.

Tešíme sa na Vás!

(zdroj: zuzana dolinayova kutlikova)