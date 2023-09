SASKA nie je demokratická, lebo má málo členov, či?

Jeden novinár sa dokonca prepracoval k tvrdeniu, že je nedemokratické si vyberať členov. Nuž áno, členov si vyberáme, i keď ani to nie je dokonalé. Nikdy sme však nemali akýsi stop stav (s výnimkou dvoch mesiacov pred kongresom) na prijímanie nových členov. Kto má záujem stať sa členom, vyplní dotazník, napíše motivačný list (že prečo sa chce stať členom), priloží životopis a odošle. Náš výbor pre ľudské zdroje raz za mesiac zasadne, žiadosti prejde a takmer všetkých uchádzačov pozve na pohovor. Na pohovore sa pýtame na všetko možné a najmä na hodnotové otázky. Uchádzačov, ktorí nezdieľajú hodnoty SaS, ktorí by chceli v nedeľu zatvárať obchody alebo zvyšovať dane, jednoducho neprijmeme.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To však nie je znak nedemokratickej strany, ale znak strany hodnôt. No aký zmysel by malo a o čo demokratickejšie by bolo zobrať člena, ktorý rovno hovorí, že je za vystúpenie z NATO? Neviem si predstaviť, načo by nám taký človek v strane bol.

Výsledok tohto procesu je aktuálne 251 členov a niektorí politológovia a komentátori tvrdia, že to je málo. Logicky vzniká otázka, koľko by bolo dosť. Aký počet členov je na Slovensko primeraný? Toľko, koľko má SMER, teda cca 15 tisíc? Alebo toľko, koľko malo HZDS, teda 30 tisíc? Oni boli väčším prínosom pre krajinu? Alebo pre demokraciu?

Merať prínos strany pre blaho spoločnosti podľa počtu členov je extrémne povrchný a najmä nesprávny pohľad.

Iný pohľad je vnútrostranícka demokracia, ale aj tu je počet členov druhoradý. Samozrejme, ak má strana štyroch členov, naozaj je ťažké zaviesť vnútrodemokratické procesy. Ale či má 200 alebo 500 alebo 15 tisíc, je „prašť jak uhoď“. Rozhodujúce sú vnútrostranícke procesy a nie počet členov.

Vo veľkých stranách totiž redukujú pri voľbách počet členov na delegátov. Každý kraj zastupuje zopár delegátov a tí potom volia na kongrese vedenie strany. No a tam sa už dá politicky obchodovať. Zatiaľ, čo v SaSke nie. U nás má totiž na kongrese volebné právo každý jeden člen a volí tajne. Toto je skutočný znak demokracie – tajná voľba všetkými členmi.

Takto to máme od začiatku a preto sme skutočná hodnotová a zároveň plne demokratická strana. Lebo si členov vyberáme, aby sme zabezpečili hodnotové ukotvenie strany a následne všetci členovia volia v tajných voľbách spomedzi seba toho, kto ich má viesť. Áno, zatiaľ som to bol päťkrát ja, ale to nie je žiadna záruka, že to budem aj šiesty krát. V tomto je demokracia neúprosná.