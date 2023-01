Mt. Kilimanjaro - Mrazivý vianočný vrchol

Pol hodinka spánku. To je čas, na ktorý som, ako tak, dokázal zavrieť oči. Je hodina pred polnocou a ja sa už v spacáku mrvím a neviem sa dočkať. Čaká ma totižto tá povestná čerešňa na torte. Vrchol najvyššej hory Afriky už nie je ďaleko, ale ešte stále mi chýba skoro 1300 vyškových metrov.

Sme tu prví. Okolo 06:00 ráno na streche Ariky. (zdroj: https://www.instagram.com/travel_like_jeammy_/)

Čaka ma posledných cca 6 hodín stúpania a snáď nakoniec aj vrchol. Balím si batoh a rozmýšľam či mám všetko. Pre istotu si pribaľujem ešte jednu flisovú mikinu, keby bolo najhoršie. Vonku pred stanom to už začína žiť. Chalani už varia čaj a hlasito dávajú najavo, že ideme nato. Vychádzam zo stanu a všade je tma. Len niekoľko svetielok prezrádza, že dnes sa o vrchol pokúsi aj niekoľko ďalších dobrodruhov. Pekne sa rozfúkalo a Kilimajaro nám už teraz dáva najavo, že zdolať ho nebude žiadna pohoda. Káva na zahriate a rozbeh a posledný krát kontrolujeme či máme všetko čo by sa mohlo hodiť. Začíná pršať. Msafiri, Richard a ja sa chytáme za ruky a Msafiri vynáša modlidbu. „Bože daj, nech sa vrátime celí a nech zvládneme čo pred nás postavíš.“ Je niečo pred polnocou a vyrážame do tmy. Iba ja a Msafiri. Neviem to úplne pomenovať, ale pocit, ktorý v sebe teraz mám je zvláštny. Ničomu sa nepodobá. Strašne fúka, začína čoraz silnejšie pršať a nás čaká niekoľko hodín pochodu s nejasným koncom. Či to zvládneme zatiaľ netuší ani jeden z nás.

Konečne začína vychádzať Slnko. (zdroj: https://www.instagram.com/travel_like_jeammy_/)

Je vidieť, že počasie, ktoré nás dnes sprevádza vháňa obavy do úsmevu aj samotnému Msafirimu. Po prvej hodine strávenej stúpaním v daždi a vetre už nechávame Base Camp za sebou. Iba kdesi pred nami a kdesi za nami sa mihotajú svetielka čeloviek tých ďalších, ktorí tak ako my, kráčajú za svojím snom. Sú Vianoce, skoré ráno a dážď a vietor ani na chvíľu nepoľavujú. Zatiaľ však držíme tempo, ktoré Msafiri nastavil a stúpame ďalej. Začína ma však trápiť pravá noha. Práve s pravej strany sa vietor najviac opiera do našich tiel a mňa začína dobiehať vlastná vypočítavosť. Kedže som chcel ušetriť čo najviac váhy a priestoru v batohu, nezobral som si žiadne nepremokavé nohavice. Veď v Afrike je predsa teplo, nie?! No bola to veľmi hlúpa predstava. Silný vietor a hustý dažd mi totižto premočili celú pravú nohu a pekný kus najlepšieho kamaráta a začínam to ale pekne cítiť. Ako sa dostávame vyššie, teplota klesá, a ja mám čo robiť, aby som to predýchal.

Ja a Msafiri na vrchole. (zdroj: https://www.instagram.com/travel_like_jeammy_/)

Teplota je už určite pod nulou, dážď sa už dávno zmenil na husté sneženie a prestávka na teplý čaj nám príliš nepomohla. Nie je tu nič, za čo by sa dalo aspoň na chvíľu skryť a uľaviť si od toho vydrbaného silného vetra. Sme v 4800 metroch a Msafiri potrebuje prestávku. Dážď mu premočil pravú topánku a potrebuje si vymeniť ponožku. Vskutku, toto si je predstaviť len veľmi ťažko, nie ešte zrealizovať. Snažím sa mu aspoň trochu robiť akýsi vetrolam, ale reálny význam to asi nemá žiaden. Každopádne, po chvíli znova vyrážame vpred. Ani nie po polhodine sa tortúra s výmenou ponožky opakuje znova. Teraz to musím ale podstupiť ja. Voda sa po stehne a lýtku dostala až do topánky a už sa to nedá vydržať. Poviem vám, je to zážitok si v 5000 metroch nad morom v silnom vetre, hustom snežení a mraze meniť ponožku. Hlavne zaviazať šnúrky na topánakch je pekná tragédia. Ale aspoň sa mi uľavilo čo som si po dlhšej dobe pekne východniarsky zanadával. Počasie je pekne na draka a zima začína opäť trápiť Msafiriho. Dávam mu flisovú bundu, ktorú som tak prezieravo zobral do batohu.

Ľadovec pod vrcholom Uhuru Peak. (zdroj: https://www.instagram.com/travel_like_jeammy_/)

Neviem ako on, ale ja som ešte takúto vydrbanú zimu v živote nazažil. Najhorší je teraz ten silný vietor, ktorý to všetko stupňuje. Ach Bože, aký som bol hlúpy! Sám sebe nadávam, ako som to prešpekuloval s tými nohavicami, a ako by bolo všetko v pohode,keby mi vajcia sedeli v teple. Msafiri evidentne pridal do kroku a aj povestné „pole, pole“, utíchlo v hluku vetra. Dostávame sa na čelo pelotónu a obaja sa čoraz rýchlejším tempom, a každý vo svojom mikrovesmíre, hrkotáme vyššie a vyššie. Nikdy by ma nenapadlo, že aj v slnečnej Afrike sa dá takto pekne vymrznuť. Kúsok pred Stella Point sa dostávame nad mraky a konečne prestáva snežiť. Nie je to však žiadna výhra, mesiac je veľmi blízko a vietor, ktorý ešte viac zosilnel tlačí pocitovku stále nižšie. Keď míňame Stella Point viem, že dnes už to nevzdám. Viem, že vietor a chlad, ktoré boli v istých chvíľach neznesiteľné ma dnes už neporazia. Emócie vo mne začínajú čoraz viac pracovať. Za každým horizontom vidím vrchol.Chvíľu sa smejem, že sme už tu a chvíľu mi slzy stekajú po tvári, že som to dokázal. Endorfíny ma zohrievajú a ja úplne zabúdam na všetko, čo nás pri ceste na vrchol dnes sprevádzalo. Vrúcne objatie na vrchole dokazuje, že aj Msafiri je hrdý, že sme to dnes dokázali. Sme tu dnes úplne prví a ja som si splnil ďalší sen. Je niečo po 6. hodine ráno, doma všetci spia a sladko snívajú o darčekoch, ktoré si večer rozbalia pod vianočným stromčekom. Ja som si svoj vianočný darček rozbalil práve teraz. Aký gýč, myslím si. Ja a Msafiri stojíme na streche Afriky, čistíme vrcholovú tabuľu, ktorá je celá od ľadu, a v tom mrazivom vianočnom ráne sa na seba usmievame. Snažím sa urobiť nejaké fotky a videá, ale iba chvíľa bez rukavíc stačí na to, aby som mal ruku popálenú od mrazu.

Mawenzi Peak pri zostupe z Mt. Kilimanjaro. (zdroj: https://www.instagram.com/travel_like_jeammy_/)

Z diaľky sa vynárajú prvé lúče, nami toľko očakávaného slnka, a ja viem, že dnes ma už nič nepríjemné neprekvapí. Vlastne, celú cestu hore som myslel nato, ako vyjde slnko a jeho teplé lúče nás vytrhnú z toho mrazivého šialenstva a távydrbaná zima sa stratí. Chvíľu si užívame krásne scenérie a lúčime sa s vrcholom. Kráčajúc dolu míňame čoraz viac vianočných dobrodruhov, ktorí sa tak ako ja, vybrali splniť si svoj sen. Až teraz si uvedomujem, že nemám žiadnu naozaj peknú vrcholovú fotku a viem, že sa musíme vrátiť. Predsa len, neviem či sa sem ešte niekedy dostanem. Je to asi 500 metrov, ktoré sa musíme vrátiť späť na vrchol. Ranné zore,čakanie na zopár vrcholových fotiek, a už nadobro opúšťame vrchol. Cestou k Stella Point si naplno úžívame východ slnka na najvyššej hore Afriky. Príroda je ten najväčší kúzelník. Aj keď nám dávala celú noc zabrať ako len mohla, tieto okamihy sú neuveriteľné. Akoby sa africkí bohovia zmierili s tým, že sme ich sem dnes prišli vyrušiť, a teraz nám naplno predstavujú svoj domov. Zostupiť do základného tábora ešte bude asi fuška, ale s vedomím, že sme to dokázali, sa úbočím najvyššej hory Afriky, bájneho Mt. Kilimajaro, bude kráčať už úplne inak.

Ja a Mt.Kilimajaro (zdroj: travel_like-Jeammy_)

Kedže sa mi pri ceste z vrcholu nejakým zázrakom podarilo vypnúť hodinky v stredu zostupu pridávam info iba o ceste zo zakladného tábora na vrchol, kde prevýšenie je cca 1300 výškových metrov.

Asi takto. (zdroj: https://www.instagram.com/travel_like_jeammy_/)

P.S: prepáčte za dlhé čakanie, ale tak mi to nejako všetko vyšlo....