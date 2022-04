VC Emilia Romagna: chôdza po lane

Stará motoršportová múdrosť vraví, že je ľahšie vychytať muchy u jazdca, ktorý prirodzene jazdí na 110% svojich schopností, než vytiahnuť k dokonalosti pilota, ktorý jazdí na 90%. A Charlesovi Leclercovi sa doposiaľ v tejto sezóne darilo túto hru s percentami hrať veľmi úspešne. V náročných mokro-suchých podmienkach v Imole však mladý monačan urobil na svoje pomery neobvyklú chybu, keď dostal šmyk po príliš agresívnom prejazde obrubníkom v šikane Alta. Pohľad na Perézovo zadné krídlo, stojace medzi ním a druhou pozíciou, ho priviedol k tomu, aby zatlačil až za hranicu možností auta.

Leclercovi sa (s veľkou dávkou štastia) podarilo doviesť domov aspoň pár majstrovských bodov, ale mladý monačan si bol vedomý, že mu jeho stávka nevyšla. Stále ešte mladý pretekár si z toho zrejme odnesie cennú lekciu do budúcnosti. Ale samotný fakt, že líder šampionátu so solídnym bodovým náskokom je už v štvrtej veľkej cene ochotný takto riskovať kvôli druhému miestu naznačuje, že nás čaká pravdepodobne ešte veľmi napínavá sezóna.

Jeho rival Max Verstappen má naopak za sebou takmer bezchybný víkend. Jedinou chybičkou krásy bol jeho štart v šprinte, ale holdanďan si svoju pole position napokon obhájil vďaka čerstvejším pneumatikám v záverečných kolách. Stiahol tak Leclercov náskok na priaznivejšiu hodnotu a vrátil sa späť do boja. Obaja sú zatiaľ k sebe veľmi slušní a jeden o druhom sa vyjadrujú pomerne gentlemansky. Uvidíme, či si títo dlhoroční rivali už od detských čias dokážu udržať tento pokoj zbraní aj vtedy, keď sa bodové rozdiely budú zužovať a sezóna postupne chýliť ku koncu.

Posledné dni impéria?

Trhliny sa však už zrejme začínajú objavovať na doteraz mramorovo hladkej fasáde tímu Mercedes. Frustrácia z toho, že sa im ešte nepodarilo nájsť riešenie problémov svojho monopostu už začína bublať na povrch. Veľa sa cez víkend rozprávalo o na pohľad vyhrotenej výmene názorov medzi Hamiltonom a Wolffom, ktorú zachytili kamery po zahanbujúcom vypadnutí strieborných šípov v druhej časti kvalifikácie. Hamliton ich tohoročný monopost navyše prirovnal k svojmu McLarenu MP4-24 z roku 2009, ktorý bol podľa jeho slov najhorším autom, aké v kariére pilotoval. Podľa jeho slov však tím pracuje na tom, aby odstránil problémy a vrátil sa do boja tak, ako sa to pred trinástimi rokmi podarilo tímu McLaren.

Problémom tímov a jazdcov, ktorí sa dostali až na samotný vrchol F1 je, že ich prípadný pád je o to tvrdší. To môže vysvetľovať, prečo George Russell dosahuje s problematickým Mercedesom pravidelne na prvú päťku výsledkovej listiny. Na rozdiel od Hamiltona nemusí mladý Russell obhajovať sedem šampiónskych titulov, a taktiež je za posledných niekoľko sezón zvyknutý žmýkať skvelé výkony z podpriemernej techniky. Nemá teda príliš čo stratiť. Hamilton naopak nemá v aute dostatočnú dôveru, na ktorú si za posledné roky vo vrcholových strojoch zvykol a to mu znemožňuje tlačiť na 100%. A hoci Wolff a Hamilton zatiaľ navonok oficiálne prezentujú motivovanosť a jednotu, žiadna lojalita v F1 nie je nezlomná. Ak sa im nepodarí čoskoro vyriešiť svoje problémy, zrejme uvidíme viac iskier v tomto doteraz úspešnom profesionálnom vzťahu.

Spain without the S

Víkendová súťaž v povrazolezectve sa skončila pádom pre oboch zástupcov španieskych farieb. Fernando Alonso doplatil na nezavinenú zrážku so Schumacherom v prvom kole, vďaka ktorej sme sa už druhýkrát v sezóne mohli priamo pozrieť na pohonnú jednotku Renault. Pokračuje tak jeho súboj s nepriazňou štasteny, ktorý sa začal ešte v Bahraine minulý rok po tom, ako mu návrat do F1 skazil obal od bagety v chladiacom otvore.

Jeho krajan Carlos Sainz najskôr spravil chybu na šmykľavom obrubníku v kvalifikácií, ktorá vyvrcholila nárazom do bariéry. Podobne ako už niekoľkokrát v minulosti sa mu však podarilo svoju chybu napraviť, a vďaka šprintu si pripravil priaznivú pozíciu do hlavných pretekov. O všetky nádeje na ďalší z jeho hrdinských letov fénixa ho ale hneď v prvom kole pripravila chyba Daniela Ricciarda, ktorý sa zošmykol po mokrom obrubníku priamo do španielovho Ferrari.

Sainz tak už druhýkrát po sebe stratil možné body ale hlavne drahocenné kolá v aute. Jeho snaha o posilnenie svojej pozície v scuderii tak dostala ďaľšiu ranu. Ferrari však nie je tímom, ktorý priveľmi plytvá empatiou na trápiacich sa jazdcov (hoci aj samotný šéf tímu Binotto po pretekoch povedal, že Sainz bol v tomto incidente nevinne). V Miami teda španiel potrebuje dobrý výsledok, inak sa jeho vysnívaná kariéra vo Ferrari môže zvrtnúť nesprávnym smerom.

Verdikt o šprintoch je stále nejednoznačný

Veľkým lákadlom víkendu v Imole bol sobotnajší krátky šprint. Ten pritiahol na okruh a k obrazovkám množstvo divákov, a priniesol aj viacero predbiehacích manévrov. Zároveň však ale takmer úplne neutralizoval zisky, ktoré si v kvalifikácii vybojovali jazdci v slabších monopostoch. Zábava v sobotu si teda trochu vybrala svoju daň v nedeľnej veľkej cene. Napriek tomuto výraznému efektu na víkendové dianie sa však zdá, že šprintové preteky už zrejme zostanú súčasťou budúcich sezón. Ich obľubenosť u fanušikov sa ale zrejme bude odvíjať od toho, či ich favorit v sobotu pozície získal alebo stratil.

