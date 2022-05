VC Monaka F1: Ferrari sa strelilo do nohy

Počas víkendu Veľkej ceny Monaka boli všetky oči upreté na domáceho Charlesa Leclerca. Poverčivejší z divákov špekulovali, či sa konečne prelomí jeho monacká „kliatba“ – a teda či sa mu prvýkrát v kariére podarí prísť do cieľa pretekov v uliciach svojho rodného mesta. Po skvelej kvalifikácií a získaní pole position sa zdalo, že jazdec Ferrari má už svoje víťazstvo takmer isté. Koniec koncov, snažiť sa predbiehať v Monaku je asi také jednoduché ako pokúšať sa pretlačiť slona cez ucho ihly. Všetko však bolo napokon úplne inak.

Chaos v Maranelle

Začiatok pretekov musel byť odložený kvôli výdatnému dažďu, ktorý navyše podľa portálu The Race spôsobil poruchu štartovacích systémov na trati. Po hodine stanovania v boxovej uličke boli preteky odštartované za safety car-om, a Leclerc si okamžite začal budovať mierny náskok pred svojimi prenasledovateľmi. Podvečer ale napokon orchester pred pódiom zahral víťazovi hymnu Mexika...

Sergio Pérez získal svoj tretí triumf vďaka kolosálnej chybe tímu Ferrari. Stratégovia Scuderie neskoro a zbytočne reagovali na Pérezove prezutie na prechodné pneumatiky, vďaka čomu Leclerc spadol za mexičana. To však bol ešte len začiatok taktickej katastrofy, ktorá ho mala v ten deň postihnúť. Carlos Sainz, ktorý správne prečítal situáciu, svojmu inžinierovi odkázal, že lepším variantom bude prejsť z mokrých pneumatík priamo na suché. Zdá sa, že tím si príliš neskoro uvedomil, že španiel má pravdu, a v panike sa im podarilo zavolať oboch svojich jazdcov do boxov naraz.

Pre vytočeného Leclerca bolo v tento moment už príliš neskoro, ale Sainz získal vďaka ušetrenému pit stopu šancu na víťazstvo. O tú ho však podľa popretekových vyjadrení pripravili monoposty z konca poľa, ktoré ho spomalili v kritickom kole po výjazde z boxov. Pérez sa aj vďaka tomu udržal na čele pretekov až do konca. Leclerc v cieli skončil na štvrtom mieste až za svojim rivalom Maxom Verstappenom, ktorý vďaka tomu navýšil svoj bodový odstup v poradí šampionátu.

Zdá sa, že marazmus, ktorý trápil stratégov Ferrari v predošlých sezónach ešte celkom nepatrí do minulosti. Niečo v štýle komunikácie medzi tímom, jazdcami a centrálou v Maranelle zrejme stále nie je v poriadku, keďže Sainz musel na seba z auta prebrať úlohu stratéga podobne, ako to kedysi robil Vettel. Tímu Ferrari by sa pravdepodobne zišlo zamestnať ľudí zvonku, ktorí nebudú ovplyvnení vnútornými tlakmi a politikou Ferrari, a objektívne zhodnotia, v čom je problém.

Ricciardovi dochádzajú dôvody na úsmev

Ďaľším porazeným tohto víkendu je naďalej sa trápiaci Daniel Ricciardo. Po tom, ako ho v predošlej veľkej cene porazil s angínou zápasiaci tímový kolega Lando Norris, sa mu ani tentokrát nepodarilo dosiahnuť na bodované priečky. Zlý víkend sa pre neho začal už v piatok, keď svoj monopost v druhom tréningu navyše rozbil o bariéru. A zdá sa, že tímu z Wokingu už pomaly dochádza trpezlivosť.

Austrálsky pretekár totiž zatiaľ ani v druhej sezóne v McLarene stále nenašiel spôsob, ako v papájovom monoposte pravidelne bodovať a navyše výrazne zaostáva za svojim mladším britským kolegom. Šéf tímu Zak Brown sa pre Sky Sports vyjadril, že Ricciardo nenaplnil očakávania tímu, a že napriek podpísanej zmluve na rok 2023 sú možnosti, ako ich spoluprácu ukončiť. A to aj napriek tomu, že rodák z Perthu minulý rok získal pre tím prvé víťazstvo od roku 2012.

Takéto vyjadrenia zrejme signalizujú poslednú šancu pre charizmatického Austrálčana. Napriek viťazstvu v Monze Ricciardo nedosahuje výsledky, ktoré by potvrdzovali jeho reputáciu z prvých sezón svojej kariéry v F1, a ktoré by tímu stáli za jeho vysoký plat. Ak Ricciardo počas zvyšku sezóny nezačne získavať body a umiestnenia, tak sa jeho vzťah s McLarenom zrejme stane dosť nepríjemným. Pozorní diváci si už tento víkend na Austrálčanovej helme všimli písmená „FEA“, a začali sa špekulácie, čo tento odkaz môže znamenať...

Patrí Monako do modernej F1?

Mnoho fanúšikov ale aj ľudí zo zákulisia už dlhší čas vyjadruje pochybnosti, či Monako ešte patrí do kalendára Formuly 1. Hlasy, ktoré monacký okruh odpisujú ako prežitok z dôb dávno minulých, rezonovali aj počas tohto víkendu. Faktom je, že úzke ulice mestského štátu zväčša nie sú svedkami príliš napínavých súbojov a o víťazovi sa často rozhoduje už v sobotu (hoci Charles Leclerc by tak celkom zrejme nesúhlasil). Legendárny okruh začína byť navyše tŕňom v oku aj pre Liberty Media a iné spoločnosti, ktoré majú v F1 svoje komerčné záujmy. Monako má totiž už dlhý čas svoje privilégiá ohľadom vlastných sponzorských dohôd alebo napríklad vlastnej televíznej réžie.

V prospech Monaka však hrá jeho pôvabné prostredie a neopakovateľná atmosféra histórie, ktorú novodobé mestské okruhy (napriek všemožným snahám) môžu iba ťažko napodobniť. Z hľadiska diváckeho záujmu to navyše aj napriek dažďu nevyzeralo, že by tribúny zívali prázdnotou. Taktiež zo športového uhla pohľadu tento rok Monako potvrdilo, že to nie je až taká nuda, ako by sa mohlo zdať. Nekompromisný a úzky okruh v spojení s dažďom totiž veľmi očividne oddelil lepších jazdcov od tých horších. Monacké bariéry chyby neodpúšťajú, a na mokrom povrchu počas veľkej ceny (alebo dokonca ešte tesne pred ňou) sa prirodzené schopnosti alebo deficity jazdcov a áut prejavili naplno.

Je možné, že postupom času bude musieť monacký autoklub ustúpiť požiadavkám modernej F1, alebo že okruh napokon čiastočne alebo úplne zmizne z kalendára kráľovnej motoršportu. Bola by to však škoda. Napokon, na víťazstvá v Monaku jazdci naďalej spomínajú ešte veľmi dlho po ich získaní.

