Pocitový manažment vedenia VšZP

K tomuto článku ma inšpiroval nedávno uverejnený blog bývalej generálnej riaditeľky VšZP, ktorá reaguje na prehnane pozitívne marketingové tvrdenia aktuálneho vedenia poisťovne. Keďže sa jedná o štátnu poisťovňu, tvrdenia nového vedenia poisťovne si vyžadujú verejnú konfrontáciu.

Migrácia poistencov medzi zdravotnými poisťovňami je spôsobovaná viacerými faktormi, ktoré nemusia súvisieť len s marketingovými a komunikačnými aktivitami jednotlivých poisťovní, ale môžu mať hĺbkové systémové pozadie. Takéto systémové pozadie môžeme pozorovať predovšetkým v dlhodobých trendoch vývoja počtu poistencov. Pri analýze vývoja počtu poistencov vo VšZP za posledných 10 rokov, tento pokles kopíroval skoro až lineárny trend. Korelačná závislosť (miera determinancie) v meranom období bola na úrovni R2 = 0,94.

Prognóza vývoja počtu poistencov VšZP pre roky 2021 a 2022 (zdroj: Rudolf Rössel, Ph.D.)

Pri takomto trende je pomerne jednoduché štatisticky prognózovať najbližšie roky a nastaviť určitý benchmark na základe ktorého je možné hodnotiť výkon organizácie v čase.

Podľa meraných údajov do roku 2020 bolo možné predpovedať pre roky 2021 a 2022 nasledovný vývoj:

Rok 2021 : predpovedaný stav poistencov 3.022.344 (horná hranica spoľahlivosti 3.091.057, dolná hranica spoľahlivosti 2.953.632)

Rok 2022: predpovedaný stav poistencov 2.979.155 (horná hranica spoľahlivosti 3.047.868 , dolná hranica spoľahlivosti 2.910.442)

Keď si prognózované údaje z roku 2020 porovnáme so skutočným stavom (aktuálny stav poistencov VšZP podľa UDSZ od roku 2022 je 2.887.033) poistencov vo VšZP z roku 2022, tak vidíme rozdiel - 92.122 oproti prognózovanej hodnote, ktorá bola na úrovni 2.979.155. Zarážajúca je skutočnosť, že skutočný stav je dokonca nižší ako prognózovaná dolná hranica spoľahlivosti prognózy (2.910.442) o - 23.409 poistencov. (UDZS, 2022)

Tento stav vedenie VšZP deklarovalo prostredníctvom tlačovej správy nasledovne: “Vedenie poisťovne tento prelomový úspech pripisuje predovšetkým systematickej práci a inováciám v oblasti starostlivosti o poistencov, platiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj zvýšeniu užitočnosti a dostupnosti svojho produktu Peňaženka zdravia a dobre nastavenej komunikácii, ktorá je pre úspech v dnešnom konkurenčnom prostredí nevyhnutná.“ (VšZP, 2022)

Tak isto si môžete tieto tvrdenia vypočuť z úst aktuálneho generálneho riaditeľa VšZP prostredníctvom podcastu na aktuality.sk

Ak by sa jednalo o prelomový úspech, tak ako to tvrdí vedenie poisťovne, tak by sa výsledky v oblasti vývoja počtu poistencov v aktuálnom roku 2022 pohybovali niekde na úrovni hornej hranice spoľahlivosti prognózy, t. j. nad úrovňou 2.979.155. Ideálne by tieto hodnoty mohli kopírovať úroveň z pred roka 2020.

Ak tento stav považuje vedenie VšZP za historický úspech, tak potom vedenie musí mať veľmi nízko nastavené ciele, dokonca nižšie ako štatistická analýza. Takémuto prístupu v riadení sa hovorí pocitový manažment.