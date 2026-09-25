Slovensko svetový líder

Slovensko je svetovým lídrom v produkcii automobilov v prepočte na obyvateľa. Túto pozíciu si drží nepretržite už viac ako 19 rokov.
Slovensko svetový líderZobraziť galériu (1 obrázkov)
Štatistiky výroby vozidiel spájajú porovnanie najväčších svetových a európskych producentov v celkovej produkcii a v prepočte na 1 000 obyvateľov:
Krajina
Celková ročná výroba vozidiel (osobné + SUV + pick-upy)
Počet obyvateľov
Počet vyrobených vozidiel na 1 000 obyvateľov
Slovensko
~1 070 000
5,4 mil.
~198 (1. miesto na svete)
Česko
~1 445 000
10,8 mil.
~134 (2. miesto na svete)
Južná Kórea
~4 100 000
51,7 mil.
~79
Japonsko
~8 410 000
124,5 mil.
~68
Slovinsko
~130 000
2,1 mil.
~62
Nemecko
~4 150 000
84,3 mil.
~49
Španielsko
~2 270 000
48,0 mil.
~47
Mexiko
~4 090 000
129,0 mil.
~32
USA
~10 240 000
335,0 mil.
~31
Čína (najväčší výrobca celkovo)
~34 530 000
1 410 mil.
~24
Zaujímavosti k slovenskému prvenstvu:
Päť automobiliek na malom území: Výrobu na Slovensku zabezpečujú štyri veľké závody – Volkswagen (Bratislava), Stellantis (Trnava), Kia (Žilina) a Jaguar Land Rover (Nitra). Piatym dodatočným závodom je budovaný závod Volvo pri Košiciach.
Kapacitný strop: Po plnom spustení výroby v závode Volvo sa celková produkcia na Slovensku môže priblížiť k hranici 1,3 až 1,5 milióna automobilov ročne, čím sa prvenstvo v prepočte na obyvateľa ešte viac upevní.
Podiel na ekonomike: Automobilový priemysel tvorí približne polovicu celkovej priemyselnej výroby Slovenska a reprezentuje vyše 40 % celkového exportu.
Automobilový priemysel na SlovenskuZobraziť galériu (1 obrázkov)
Podľa oficiálnych údajov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP SR) sa na Slovensku v roku 2025 vyrobilo presne 1 070 000 automobilov.
Jednotlivé automobilky sa na tomto objeme podieľajú takto:
Automobilka / Závod
Odhadovaný/Uvádzaný počet vyrobených áut
Podiel na celkovej výrobe
Hlavné vyrábané modely
Volkswagen Slovakia (Bratislava)
~337 000
~31,5 %
Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7/Q8, Volkswagen Passat, Škoda Superb
Stellantis Slovakia (Trnava)
~330 000
~30,8 %
Peugeot 208, Citroën C3, Citroën C3 Aircross, Opel Frontera
Kia Slovakia (Teplička nad Váhom / Žilina)
~296 000
~27,7 %
Kia Sportage, Kia Ceed (Ceed, Proceed, XCeed)
Jaguar Land Rover (Nitra)
~107 000
~10,0 %
Land Rover Defender, Discovery
Spolu
1 070 000
100 %
Dôležité vyhliadky do budúcnosti:
Volvo Cars (Košice / Valaliky): Piaty automobilový závod sa momentálne pripravuje a s plným spustením sériovej výroby výhradne elektrických vozidiel sa počítalo od roku 2026. Po jeho plnom nabehnutí na kapacitu cca 250 000 vozidiel ročne sa celková produkcia Slovenska posunie na hranicu 1,3 milióna áut ročne.
Najväčšie automobilky na svete
Najviac automobilov na svete dlhodobo vyrába a predáva japonský koncern Toyota Group. Ako jediná automobilová skupina na svete stabilne prekračuje hranicu 10 miliónov predaných vozidiel ročne.
Najväčšie automobilky na sveteZobraziť galériu (1 obrázkov)
V automobilovom priemysle sa rebríčky zostavujú podľa automobilových koncernov (skupín), keďže väčšina známych značiek patrí pod veľké nadnárodné materské firmy (napr. značky Škoda, Audi, SEAT či Porsche patria pod Volkswagen Group).
Celosvetová ročná produkcia a predaj nových automobilov sa pohybuje na úrovni približne 88 až 90 miliónov vozidiel.
Rebríček TOP 10 automobilových koncernov na svete
Poradie
Automobilový koncern / Skupina
Štát a sídlo materskej firmy
Zahrnuté hlavné značky
Ročný objem výroby / predaja (cca)
Podiel na celosvetovej výrobe
1.
Toyota Group
🇯🇵 Japonsko (Toyota City)
Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino
11,32 mil. vozidiel
~12,7 %
2.
Volkswagen Group
🇩🇪 Nemecko (Wolfsburg)
VW, Audi, Škoda, SEAT/Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini
8,98 mil. vozidiel
~10,1 %
3.
Hyundai Motor Group
🇰🇷 Južná Kórea (Soul)
Hyundai, Kia, Genesis
7,27 mil. vozidiel
~8,2 %
4.
General Motors (GM)
🇺🇸 USA (Detroit)
Chevrolet, GMC, Cadillac, Buick
6,18 mil. vozidiel
~6,9 %
5.
Stellantis
🇳🇱 Holandsko (Hoofddorp / Amsterdam)*
Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep, RAM, Alfa Romeo, Dodge
5,60 mil. vozidiel
~6,3 %
6.
Ford Motor Company
🇺🇸 USA (Dearborn / Detroit)
Ford, Lincoln
4,65 mil. vozidiel
~5,2 %
7.
BYD Auto
🇨🇳 Čína (Shenzhen)
BYD, Denza, Yangwang, Fangchengbao
4,60 mil. vozidiel
~5,2 %
8.
Honda Motor
🇯🇵 Japonsko (Tokio)
Honda, Acura
3,52 mil. vozidiel
~4,0 %
9.
Suzuki Motor
🇯🇵 Japonsko (Hamamatsu)
Suzuki, Maruti Suzuki
3,30 mil. vozidiel
~3,7 %
10.
Nissan Motor
🇯🇵 Japonsko (Jokohama)
Nissan, Infiniti
3,20 mil. vozidiel
~3,6 %
Kľúčové postrehy k rebríčku:
Koncentrácia trhu: Prvých 10 najväčších koncernov pokrýva viac ako 65 % celosvetovej produkcie všetkých automobilov.
Dramatický vzostup Číny (BYD a Geely): Čínska automobilka BYD sa vďaka masívnej ekosystémovej dominancii v oblasti elektromobilov a hybridov prepracovala už do TOP 7 na svete. Hneď za prvou desiatkou (na 11. mieste) sa nachádza ďalší čínsky gigant Geely (vlastniaci napr. Volvo, Polestar či Lotus), ktorý vyrobil cez 3 milióny áut.
Značka vs. Koncern: Ak by sme hodnotili čisto samostatnú značku (teda nie celý koncern), najpredávanejšou samostatnou značkou na svete je samotná Toyota (cez 9 miliónov áut), nasledovaná značkami Volkswagen, Ford a Hyundai.
Poznámka k sídlu koncernu Stellantis:
Stellantis vznikol fúziou francúzskej skupiny PSA (Peugeot/Citroën) a taliansko-amerického koncernu FCA (Fiat Chrysler). Právne sídlo materskej holdingovej spoločnosti sa z daňových a riadiacich dôvodov nachádza v Holandsku, no jej hlavné operatívne centrá fungujú v Paríži (Francúzsko), Turíne (Taliansko) a Detroite (USA).
Štáty s najväčšou výrobou motorových vozidiel na svete
Rebríček 10 štátov s najväčšou celkovou výrobou motorových vozidiel na svete vychádza zo štatistík Medzinárodnej organizácie výrobcov automobilov (OICA).
Globálni lídri v automobilovom priemysleZobraziť galériu (1 obrázkov)
Do celkového objemu sú započítané všetky kategórie ľahkých motorových vozidiel (osobné autá, SUV, crossovery, pick-upy aj ľahké úžitkové vozidlá) fyzicky vyrobené na území daného štátu:
Poradie
Štát
Celková ročná výroba vozidiel (osobné + SUV + pick-upy)
Počet obyvateľov (cca)
Počet vyrobených vozidiel na 1 000 obyvateľov
1.
Čína
~34 530 000
1 410,0 mil.
~24
2.
USA
~10 240 000
335,0 mil.
~31
3.
Japonsko
~8 410 000
124,5 mil.
~68
4.
India
~6 490 000
1 430,0 mil.
~5
5.
Nemecko
~4 150 000
84,3 mil.
~49
6.
Južná Kórea
~4 100 000
51,7 mil.
~79
7.
Mexiko
~4 090 000
129,0 mil.
~32
8.
Brazília
~2 640 000
215,0 mil.
~12
9.
Španielsko
~2 270 000
48,0 mil.
~47
10.
Francúzsko
~1 460 000
68,0 mil.
~21
Čína
Z celkovej produkcie 34 530 000 vyrobených automobilov v Číne tvorí drvivú väčšinu domáca čínska výroba (čínske značky). Výroba zahraničných automobiliek na území Číny v posledných rokoch prudko klesá.
Rozdelenie celkovej produkcie vyrobených vozidiel v Číne vyzera takto:
Kategória výroby
Odhadovaný celkový objem
Podiel na celkovej výrobe v Číne
Hlavné značky a koncerny
Čínske domáce značky
~24 200 000 vozidiel
~70 %
BYD, Geely, Chery, SAIC, Great Wall, Changan, Nio, Xpeng, Xiaomi
Zahraničné značky (výroba v Číne)
~10 330 000 vozidiel
~30 %
Volkswagen, Toyota, General Motors, Honda, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Tesla
Spolu (výroba v Číne)
34 530 000 vozidiel
100 %
Dôležité súvislosti a trendy:
Prudký historický preklop (Ešte v roku 2020 to bolo opačne):
Pred piatimi rokmi kontrolovali zahraničné automobilky (cez spoločné podniky Joint Ventures) viac ako 60 % čínskeho trhu.
S nástupom elektromobility a hybridov domáce čínske značky (najmä BYD a Geely) vytlačili tradičné zahraničné koncerny a dnes ovládajú už okolo 70 % domácej výroby a predaja.
Ako vyrábajú zahraničné značky v Číne?
Spoločné podniky (Joint Ventures): Väčšina zahraničných značiek musela podľa čínskych zákonov zakladať spoločné fabriky s čínskymi štátnymi automobilkami. Príkladom sú FAW-Volkswagen, SAIC-Volkswagen, GAC-Toyota či Dongfeng-Honda.
Výnimka (Tesla): Tesla ako jediná zahraničná automobilka vlastná 100 % svojej továrne v Šanghaji (Gigafactory Shanghai), kde ročne vyrobí okolo 900 000 až 1 000 000 áut.
Export z Číny:
Z celkových 34,5 milióna vyrobených áut sa približne 7,1 milióna vozidiel z Číny vyvezie do sveta.
Zaujímavosťou je, že z Číny vyvážajú svoje autá aj zahraničné značky – napríklad Tesla zásobuje zo Šanghaja Európu a Áziu, a rovnako z Číny vyvážajú do Európy svoje modely aj BMW (iX3) či Volvo/Polestar.
Počet čínskych áut vyrobených priamo v zahraničných závodoch je zatiaľ pomerne nízky (približne 1 až 1,5 milióna vozidiel ročne), no tento segment zažíva obrovský skok.
Rozdiel medzi vývozom z Číny a výrobou v zahraničí vyzerá nasledovne:
Väčšina čínskych áut predaných v zahraničí zatiaľ pochádza z exportu z Číny:
Čínske automobilky svoju globálnu expanziu odštartovali tým, že autá vyrobili vo svojich domácich závodoch a loďami ich vyviezli do sveta.
Export z Číny:
Celkový export z Číny (~7,1 milióna vozidiel): Predstavuje vývoz všetkých aut z čínskych prístavov (vrátane zahraničných značiek vyrábajúcich v Číne, ako napr. Tesla, BMW či Volvo).
Export čisto čínskych značiek (~5,8 až 6,0 milióna vozidiel): Predstavuje autá domáco-čínskych výrobcoch (Chery, BYD, SAIC/MG, Geely, Changan, Great Wall) vyvezené z ich domácich čínskych tovární.
Fyzická výroba čínskych značiek v zahraničí:
Priamo v zahraničných fabrikách (mimo Číny) zatiaľ čínske automobilky zmontujú len okolo 15 % až 20 % zo svojich celkových medzinárodných predajov. Zvyšných 80 % až 85 % do zahraničia stále fyzicky dovážajú zo svojich čínskych tovární.
Prehľad exportu z Číny na jednom mieste:
Kategória exportu
Objem vyvezených vozidiel ročne
Export čisto čínskych značiek (Chery, BYD, MG, Geely...)
~5,8 – 6,0 mil. kusov
Export zahraničných značiek vyrábajúcich v Číne (Tesla, BMW, Volvo...)
~1,1 – 1,3 mil. kusov
Celkový export z územia Číny spolu
~7,1 mil. kusov
2. Kde všade už čínske značky vyrábajú?
Lokálna výroba čínskych automobiliek sa sústreďuje najmä v týchto regiónoch:
Región / Krajina
Značky a fabriky
Stav a objem výroby
Juhovýchodná Ázia (Thajsko, Indonézia, Malajzia)
BYD, Great Wall, SAIC (MG), Geely (vlastnícky podiel v Proton)
Najrozvinutejšia oblasť. V Thajsku a Indonézii už funguje niekoľko veľkých závodov s kapacitou v stovkách tisícov kusov.
Latinská Amerika (Brazília, Mexiko)
BYD, Chery, Great Wall
BYD prebral bývalú továreň Fordu v Brazílii. Chery a GWM stavajú veľké kapacity na zásobovanie oboch Amerík.
Európa (Maďarsko, Španielsko, Turecko, Poľsko)
BYD, Chery (Omoda/Jaecoo), Leapmotor
V Európe sa lokálna výroba len rozbieha (v roku 2026 sa vyrobí cca 90 000 áut). Závod BYD v Maďarsku či Chery v Španielsku nabehnú na plný výkon v najbližších rokoch.
Kaukaz / Stredná Ázia / Blízky Východ (Uzbekistan, Kazachstan)
BYD, Chery, JAC
Montážne závody (často z dodaných dielov / CKD) pre postsovietsky a blízkovýchodný trh.
Globálna expanzia čínskeho autopriemysluZobraziť galériu (1 obrázkov)
3. Prečo čínske automobilky masívne stavajú fabriky v zahraničí?
Čínske značky sa snažia čo najrýchlejšie prejsť z modelu „vyrob v Číne a vyvez“ na model „vyrábaj lokálne“:
Obchádzanie dovozných ciel: Európska únia, USA aj Brazília zaviedli alebo zvyšujú dovozné clá na elektromobily vyrobené v Číne. Ak čínska automobilka postaví auto priamo v EÚ (napr. v Maďarsku či Španielsku), clo sa naň nevzťahuje.
Úspora dopravy: Prevážať milióny áut na obrovských nákladných lodiach cez polovicu zemegule je logisticky drahé a zraniteľné.
Plány do budúcnosti: Analytici očakávajú, že do roku 2030 vzrastie zahraničná výrobná kapacita samotných čínskych automobiliek na viac ako 3,5 až 4 milióny vozidiel ročne.
Rusko – Čína
Priamo na území Ruska čínske automobilky vyrobia (zmontujú) ročne približne 120 000 až 180 000 vozidiel.
Existuje totiž zásadný rozdiel medzi tým, koľko čínskych áut sa v Rusku predá, a koľko sa ich tam reálne vyrobí:
1. Predaj vs. Výroba v Rusku
Predaj čínskych áut v Rusku (~800 000 až 850 000 áut ročne): Čínske značky (Chery, Haval, Geely, Changan atď.) plne zaplnili trh po odchode západných a japonských automobiliek. Ovládajú vyše 55 – 60 % celého ruského trhu.
Priamy dovoz z Číny (~80 % všetkých čínskych áut): Drvivá väčšina (vyše 600 000 – 650 000 áut) sa do Ruska dovezie už kompletne vyrobená z čínskych tovární.
Miestna výroba / montáž v Rusku (~120 000 – 180 000 áut): V ruských závodoch sa zmontuje len menšia časť.
2. Ako čínske autá v Rusku vznikajú?
Výroba čínskych vozidiel v Rusku prebieha dvoma hlavnými spôsobmi:
A. Vlastný plnohodnotný závod (Haval / Great Wall Motors)
Závod Haval v Tule: Ide o jedinú veľkú, plne vlastnenú čínsku fabriku v Rusku s kompletným cyklom (zváranie, lakovanie, montáž).
Objem výroby: Vyrobí približne 100 000 až 110 000 áut ročne (populárne modely ako Haval Jolion, F7, Dargo).
B. Montáž v bývalých západných/ruských fabrikách (tzv. Rebadging)
Po odchode automobiliek ako Renault, Volkswagen, Nissan či Hyundai prevzali ich opustené závody ruské štátne alebo privátne subjekty, ktoré tam montujú čínske autá z dodaných dielov (metódou CKD/SKD – tzv. „šraubováková montáž“) a často ich predávajú pod ruskými značkami:
Moskvič (bývalý závod Renault v Moskve):
Ide o preznačkované modely čínskej automobilky JAC (napr. Moskvič 3 je čínsky JAC JS4).
Ročne sa tu z čínskych dielov zmontuje cca 25 000 – 35 000 áut.
Volga / Tenet / Belgee (závody v Kaluge, Petrohrade či Kaliningrade):
Závody ako Avtotor v Kaliningrade alebo bývalý Volkswagen v Kaluge montujú čínske modely značiek Chery, Geely či BAIC. Časť z nich sa predáva pod novými lokálnymi názvami (napr. Tenet T7 je reálne čínsky Chery Tiggo 7).
Zhrnutie
Čína berie Rusko predovšetkým ako odbytisko pre svoj domáci nadbytok áut (vyrobí ich doma v Číne a vyvezie vlakmi či kamiónmi). Priama výroba na území Ruska je zatiaľ obmedzená na úroveň cca 150 000 kusov ročne (najmä z dôvodu technologických rizík a sankčných obmedzení na dovoz niektorých komponentov).
Záver
Aj keď je Slovensko svetovou veľmocou v počte vyrobených áut na obyvateľa, tento sektor má napríklad na celkovú priemernú mzdu v národnom hospodárstve len obmedzený dosah a nezabránil tomu, aby nás v mzdovej úrovni dohnali či predbehli krajiny ako Rumunsko alebo Bulharsko, ktoré mali v roku 2006 nižšie mzdy.
Medzi hlavné dôvody, prečo vysoká produkcia áut sama o sebe neťahá priemernú mzdu v hospodárstve výraznejšie nahor je povaha výroby. Automobilky na Slovensku pôsobia prevažne ako montážne závody (aj keď s vysokou robotizáciou). Najvyššia pridaná hodnota – teda výskum, vývoj, dizajn, IT a finančné riadenie – zostáva v materských krajinách (Nemecko, Francúzsko, Kórea). Mzdy vo výskume a vývoji pritom rastú podstatne rýchlejšie než mzdy vo výrobe.