Je Erik ten Hag pravý tréner pre Manchester United ? Pohľad na jeho predchodcov a ich počínanie. 1/2

Sezóna 2021/2022 hrôzostrašné 6. miesto v tabuľke, a strach fanúšikov aspoň o účasť v Európskej Lige UEFA .

38 zápasov, 16 víťazstiev, 10 remíz, 12 prehier a skóre 57:57 a rozdiel 0 ! Silná káva a vytriezvenie pre každého, pred touto sezónou viac či menej optimistického fanúšika.

Ja ako fanúšik ktorý tento klub pozorne a pravidelne sledujem od sezóny 2008/2009, som nebol potešený touto sezónou, no aby sa veci pohli nejakým smerom, klub takúto facku potreboval. Inak povedané ľudia vo vedení klubu to potrebovali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

miesto a najhoršie umiestnenie od sezóny 89/90., v začiatkoch sira Alexa Fergusona na lavičke United.

Od odchodu velikána Fergusona do futbalového dôchodku po majstrovskej sezóne 12/13 sa v klube vystriedalo viac trénerov ako by bolo zdravé. Pred odchodom si legendárny "Fergie", sám určil svojho nástupcu.

David Moyes

Stal sa ním David Moyes, vtedajší coach Evertonu, ktorý s tímom a výrazne menším rozpočtom dokázal byť konkurencieschopný a pravidelne sa umiestňovať v horných častiach tabuľky. Mal to byť veľkolepý projekt na dlhé roky, niečo podobné ako United za čias Fergusona. Lenže púť Moyesa pri kormidle United netrvala ani rok, a tak ako 19. mája 2013 prišiel, tak 22. apríla 2014 za sebou na Old Trafford naposledy zhasol. Do tímu pozdvihol z akadémie United hráčov ako Andan Januzaj alebo Will Kean. Zo svojho bývalého miesta si priviedol Marouane Fellainiho za mňa nepochopiteľných 32,5 milióna libier a z Londýnskej Chelsea sa mu podarilo dotiahnuť prestup španielskeho dirigenta do stredu poľa Juana Matu za necelých 45 miliónov libier.

Po neúspešnom angažmáne Moyesa dokončil tím sezónu na lavičke s vtedajším asistentom a legendou Ryanom Giggsom.

Louis van Gaal

Vedenie však chcelo do novej sezóny aj veľké meno na lavičku a tak sa 19. mája 2014 stal novým manažérom "červených diablov" holandský stratég Louis van Gaal. A začala sa prestavba... Holanďan nebol nikdy spokojný s fyzickou pripravenosťou hráčov a tak im boli naordinované tréningy navyše.

Prišlo však až dvadsať nových hráčov a to nasledovných : Ander Herrera, Luke Shaw, Vanja Milinkovic-Savić, Marcos Rojo, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Daley Blind, Timoty Fosu Mensah, Andy Kellet, Victor Valdés, Sadiq El Fitouri, Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian, Morgan Schneiderlin, Sergio Romero, Anthony Martial, Regan Poole.

Odchodov tiež nebolo málo : Welbeck , Kagawa, Buttner, Zaha, Chicarito, Evra, Bebe, Cleverly, Vidic, Anderson, Ferdinand, Macheda, Nani...

Celkový rozdiel v ten rok na prestupoch činil stratu 148 miliónov a v konečnom dôsledku takáto drastická obmena kádru, ktorá podľa mňa nemusela byť až tak razantná vyniesla klubu 4. miesto v lige.

Druhá sezóna pod vedením svojského holanďana ktorému aj vlastné dcéry tykali dopadla víťazstvom v FA Cupe, a piatym miestom v lige, ktoré zaručovalo Európsku ligu UEFA pre nasledujúci ročník. Víťazstvo 2:1 vo finále FA Cupu proti Crystal Palace bolo paradoxne posledným zápasom na lavičke pre trénera van Gaala.

Ten sa o svojom vyhadzove dozvedel prakticky okamžite po finále a ako sám neskôr povedal, cítil sa podvedený zo strany majiteľov a funkcionárov klubu. V jednom z jeho posledných rozhovorov preniesol legendárnu vetu ktorá sa vryla do hláv mnohých fanúšikov. "Jednali poza môj chrbát, a s novým trénerom boli dohodnutý už mesiace dopredu.V tom klube niečo nieje v poriadku, ale ryba smrdí od hlavy".

José Mourinho

Náhrada za van Gaala nemohol byť nikto iný ak "The special One" José Mourinho. Portugalec, ktorý mal za sebou vydarené roky v FC Porto, Chelsea, Interi Miláno a Reale Madrid.

V máji 2016 sa Josému a jeho tímu otvorili dvere v Manchestri. Svojský coach ktorý mal vždy so svojimi hráčmi blízke a priateľské vzťahy, a tlak médií sa snažil brať na seba aby uchránil hráčov, a tí sa mohli sústrediť len na futbal.

Pod Josém odišlo veľa hráčov širšieho kádru, a za zmienku odchodov patria hlavne Bastan Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin a Memphis Depay.

Čo sa príchodov týka prišlo viacero hráčov ako Zlatan Ibrahimovič, Eric Bailly, Henrik Mkhytarian, ale najviac sa hovorilo o návrate produktu akadémie, Francúzovi Paulovi Pogbovi, ktorý sa vrátil z Juventusu za rekordných 105 miliónov€.

Sezóna 16/17 bola pre klub úspešná, kedže sa im podarilo vyhrať Community Shield, Ligový pohár, aj Európsku ligu. V domácej lige to však stačilo len na 6. priečku.

José začal sezónu 17/18 plný očakávaní a s novými prírastkami v zostave, z ktorých sa najviac hovorilo o Belgickom útočníkovi Romelu Lukakuovi, ktorý prišiel z Evertonu za 84 miliónov, a o Čilanovi Alexisovi Sánchezovi korý prichádzal ako hviezda od rivala Arsenalu Londýn za 34 miliónov.

Klub už naďalej nepočítal s hráčmi ako Mkhytarian, Januzaj, Rooney, Ibrahimovič a Varela, ktorý sa z klubu porúčali.

Sezóna však nedopadla vôbec podľa predstáv vedenia klubu, a aj keď tím obsadil v lige 2. miesto, v Lige majstrov skončil v 16. finále, v FA Cupe vo finále a v ligovom pohári vo štvrťfinále.

V tom čase sa začalo dostávať z prostredia klubu do médií stále viac a viac ohlasov na posily Josého Mourinha, a neschopnosť vedenia splniť jeho požiadavky. Podľa jeho slov sa vedenie zaujímalo viac o hráčov ktorý boli zaujímavý viac marketingovo, a nezapadali do plánov trénera. Navyše sa José tvrdo oprel aj do Paula Pogbu, ktorého označil za Vírus, ktorý nakazil kabínu.