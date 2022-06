Čakám Ťa v Budve.

Hurá, máme tu leto. Určite sa mnohí z Vás tešia na dovolenku pri mori. Niektorí budú oddychovať týždeň, iní desať dní. A niektorým možno stačí predĺžený víkend. V horúcom letnom počasí Vás nebudem posielať objavovať čaro Balkánu do rozpálených hlavných miest vo vnútrozemí. Čo by ste však povedali na objavovanie krás prímorského letoviska na Balkáne počas predĺženého víkendu?

Môj favorit medzi prímorskými letoviskami sa nachádza v Čiernej Hore a patrí medzi najstaršie mestá na Jadrane. Všade prítomná vôňa levandule, figových listov a grilovaných rýb sa tu mieša so slaným vzduchom. Budva bude ďalším mestom, ktorým Vás v blogu prevediem.

Deň prvý-štvrtok:

Ako je už zvykom, štvrtok považujem za ideálny deň na začiatok predĺženého víkendu kdekoľvek na Balkáne. V letnej sezóne lietajú pravidelne z Viedne do Čiernej Hory (letisko v Tivate a letisko v Podgorici) viacerí leteckí prepravcovia. Z oboch letísk je to maximálne hodina cesty a ste na Budvanskej riviére. Ubytovacích možností je v Budve a okolí neúrekom. Ak by som pre Vás mohla vybrať len jednu, bol by to apartmán v Amare Luxury Apartments v centre mesta. Predstavte si ako ráno, veľkým francúzskym oknom, bosí vyjdete na terasu a naskytne sa Vám ten najkrajší výhľad na ostrov svätého Mikuláša a Jadranské more.

Z terasy priamo do mesta. Prvý večer je ako stvorený na túlanie sa uličkami starého prímorského mesta, ktoré tvorí jedinečný celok obklopený stredovekými hradbami. Staré mesto, nazývané aj Grad teatar, ožíva najmä v letných mesiacoch. Práve v tomto období sa každé námestie premení na javisko pod holým nebom a z návštevníkov mesta sa zaraz stanú účastníci umenia. Divadelné a hudobné predstavenia sa tu miešajú s výtvarnými expozíciami, v bočných uličkách recitujú básne nádejní básnici. Svoju letnú prezývku získalo Staré mesto podľa festivalu s 35-ročnou históriou- Grad teatar.

Napriek tomu, že je rozloha starého mesta pomerne malá, dá sa v spleti úzkych uličiek ľahko stratiť a znova opäť ľahko nájsť. Nikam sa neponáhľajte, dajte si zmrzlinu a pozrite si západ slnka. Najkrajší je z múrika pevnosti pri kostole Panny Márie. Tento starobylý chrám postavený v 9.storočí vôbec nepripomína kostol, len akési pokračovanie mestského opevnenia. Viaže sa k nemu legenda, ktorá hovorí, že kostol (pôvodne kláštor) bol založený benediktínmi, ktorí sa vylodili na brehu Budvy v roku 840, vložili ikonu Panny Márie do steny pevnosti a okolo ikony zapálili sviečky. Na výzvu mníchov sa jej prišli pokloniť všetci kresťania žijúci v meste. Na počesť spomínanej ikony Panny Márie bolo rozhodnuté postaviť na tomto mieste kostol. Kostol bol od 14.storočia vo vlastníctve františkánskeho mníšskeho rádu a v roku 1807 ho Napoleonovi vojaci využívali ako stajňu pre kone.V súčasnosti sa v kostole s jedinečnou akustikou konajú hudobné večery. Na múre pevnosti sa zachoval nápis z 9.storočia a je považovaný za najstarší nápis na celom pobreží východného Jadranu. Malou zaujímavosťou je, že katolícky kostol Panny Márie má spoločnú stenu s pravoslávnym kostolom svätého Sávu.

Môj tip na večer:

Cocktail bar Blue Cat Art and Cafe v samom srdci starého mesta, na malom námestí vedľa kostola Panny Márie, so živou hudbou a veľmi príjemnou atmosférou.

Deň druhý-piatok:

Ste ranné vtáča alebo nenapraviteľný spáč? Tu je to úplne jedno. Marica, moja priateľka z Budvy, mi vždy, keď sa niekam začnem ponáhľať, povie: "Nežuri, uživaj!" Neponáhľaj sa, užívaj si!" Prvou aktivitou kdekoľvek na Balkáne, ktorú by ste mali absolvovať, je vypiť si kávu v mestskej kaviarni. Ideálnym miestom v Budve je Gradska kafana v hoteli Mogren, priamo oproti mestským hradbám a kúsok od mestskej pláže Ričardova Glava. Okolo Gradskej kafany nemôže prejsť nikto z miestnych bez toho, aby sa aspoň na chvíľu nepristavil pri niektorom zo susedov alebo známych, ktorí si tu vychutnávajú prvú rannú kávu a čítajú noviny. Krátky pozdrav alebo dlhší rozhovor, tento spôsob socializácie je jednou z hlavných čŕt miestnych (nielen v Budve) a spolu so zobúdzajúcim sa životom a vôňou Jadranu dotvára nezabudnuteľný kolorit mesta.

Ďalšou črtou je podstatne pomalší spôsob života. Dnešný deň bude teda po vzore miestnych pomalým, oddychovým dňom na jednej či dvoch z mnohých pláží Budvy a jej okolia. K viacerým miestam v Budve a jej okolí sa viažu legendy. Inak tomu nemôže byť ani pri dvoch plážach, ktoré sa nachádzajú v krásnej modrej zátoke pod skalným útesom, päť minút pešo od starého mesta. Na jednu z týchto pláží vyplavilo more telo kapitána stroskotanej španielskej galéry. Kapitán Mogren, ako jediný preživší, postavil na znak vďaky v strede pláže kostol zasvätený svätému Antonovi z Padovi. Každoročne 13. júna, na deň svätého Antona ochrancu Budvy, prichádzali na pláž loďami miestni obyvatelia na omšu. Katolícky kostol zo 16.storočia bohužiaľ už v strede pláže Mogren nenájdete, bol v roku 1952 zbúraný. Starší Budvanci si však pamätajú zvyk, že kúpacia sezóna sa nikdy nezačína pred dňom svätého Antona.

Na pláž Mogren I. a Mogren II. sa dostanete chodníkom vytesaným do útesu. Zaujímavosťou je, že tieto dve pláže sú pre peších prepojené tunelom.

Môj tip: Ak ste dušou dobrodruh, skočte si (na vlastné nebezpečenstvo) z niektorého z útesov do tmavých vôd Jadranu.

Útesy pri pláži Mogren

Druhou plážou, ktorú odporúčam navštíviť, je pláž Crvena Glavica nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti dediny Sveti Stefan, asi 20 minút autom od Budvy. Pláž Crvena Glavica je kombináciou siedmych pláží pozdĺž zálivu. Tie pokojnejšie a vzdialenejšie využívajú nudisti. Väčšina turistov si zo siedmych pláží vyberie pláž Galija. Je to pohodlná pláž s ležadlami, obsluhou a reštauráciou zameranou na rybie špeciality. Ak však na križovatke pred nápisom Galija odbočíte doprava, objavíte malý raj s červenou farbou piesku, barom s výnimočnou atmosférou a hudbou Manu Chao hrajúcou v pozadí.

Výhľad z pláže Crvena Glavica na ostrov Sveti Stefan

Či už ste sa rozhodli zostať v Budve na pláži Mogren alebo ste si urobili malý výlet a navštívili jednu zo siedmych pláží Crvena Glavica v zátoke, západ slnka by ste si mali pozrieť z pevnosti Mogren. Poviete si: „Veď sme západ slnka videli vo štvrtok z múra opevnenia starého mesta.“ Áno, to je pravda, ale každý západ slnka v Budve je iný. Ešte mám pre Vás pripravené na sobotu jedno výnimočné miesto, z ktorého sa dá sledovať západ slnka, ale o tom až neskôr v blogu.

Z pevnosti Mogren je nádherný panoramatický výhľad na celé západné pobrežie Budvanskej rivéry. Pevnosť bola postavená v roku 1860 na obranu západných hraníc Budvy a nazývala sa Jaz. Bola to pevnosť s mohutným opevnením takmer obdĺžnikového tvaru s vysokými múrmi a vežami na nárožiach. Svoj účel plnila hlavne počas prvej a druhej svetovej vojny, kedy boli tunely pod pevnosťou využívané ako sklad zbraní a munície. Ničivé zemetrasenie so silou 7.0 Richterovej stupnice, ktoré postihlo Budvu v roku 1979, sa podpísalo na vzhľade pevnosti. Dnes sú z nej len ruiny, ale výhľad, ktorý sa Vám z nej naskytne, Vás prinúti zabudnúť v akom neutešenom stave sa kultúrna pamiatka z 19.storočia nachádza.

Budva a Budvanská riviéra nie sú známe len nádhernými plážami a magickými západmi slnka nad Jadranom, ale aj dobrým jedlom a nočným životom v baroch a kluboch.

Moje tipy na piatok večer:

Balkánska klasika: slovo KUŽINA znamená po čiernohorsky kuchyňa. Táto reštaurácia je miestom, kam chodia Budvanci, keď im chýba jedlo babičkinej kuchyňe. Veľké porcie a veľa, naozaj veľa mäsa.

Niečo tradičné z Jadranu: reštarácia JADRAN KOD KRSTA patrí rodine Niklanović už 45 rokov a nachádza sa medzi dvoma pomenádami na pobreží. Rezervujte si miesto s výhľadom na more, nadýchnite sa slaného vzduchu zmiešaného s vôňou grilavaných rýb a „Uživajte u životu sada! Užite si život teraz!“

Fine Dining: reštaurácia rezortu Dukley- DUKLEY SEAFRONT RESTAURANT s bohatou kolekciou vín (viac ako 200 značiek).

Cocktail bar: CASPER bar v uličke starého mesta, kde v záhrade pod citrónovníkmi, obrovskými fikusmi, pri chutných drinkoch a kvetnatých rečiach miestnych mládencov, čas plynie akosi rýchlejšie.

Deň tretí-sobota:

Mám pre Vás dve možnosti. Tou prvou, ak máte požičané auto, je výlet do mesta Cetinje. Cetinje je historické a kultúrne hlavné mesto Čiernej Hory. Mesto bolo v minulosti centrom organizovaného odporu proti Turkom. Pre Čiernohorcov predstavuje symbol národa a krajiny, ktorý vznikol počas hrdinského boja za slobodu v druhej polovici 19.storočia. V Cetinje sa odohralo mnoho historických udalostí. Do roku 1918 bolo hlavným mestom Čiernohorského kráľovstva. Srbská pravoslávna cirkev tu má svoju najväčšiu diecézu v Čiernej Hore, ktorá sa nazýva Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve. Táto diecéza modernej srbskej pravoslávnej cirkvy bola založená svätým Sávom (pozrite blog o Belehrade). V Cetjinskom kláštore sídli metropolitný biskup Joanikije. Dúfam, že nikoho neurazím tvrdením, že mesto vyzerá, ako keby sa v ňom od 19.storočia, veľa nezmenilo. Môžete tu navštíviť bývalé kráľovské paláce, historické kostoly, vychnutnať si jeho atmosféru túlaním sa po starých uličkách alebo si prečítať knihu v kaviarni, v tieni starých stromov. To všetko bez návalu turistov a v pokojnej atmosfére.

V súvislosti s mestom Cetinje sa musím vrátiť do nedávnej histórie a čitateľom aspoň v krátkosti ozrejmiť, aký vplyv má toto historické mesto na vývoj politických udalostí v Čiernej Hore. Cetinje bolo sídlom poslednej čiernohorskej dynastie Petrovici predtým, ako bola krajina bezprostredne po prvej svetovej vojne násilne anektovaná Srbskom. O niekoľko dekád neskôr, keď Čierna Hora po referende za nezávislosť odhlasovala vystúpenie zo Štátneho spoločenstva Srbska a Čiernej Hory, sa Cetinje opäť stalo miestom politických udalostí. Náboženstvo aj po vyhlásení nezávislosti Čiernej Hory - Čierna Hora je multináboženská krajina, ale dominantným náboženstvom je pravoslávne kresťanstvo - zostalo pod vplyvom Srbskej pravoslávnej cirkvy a ako som už vyššie spomenula, v Cetinjskom kláštore sídli metropolitný biskup. Mnohí (čiernohorské nacionalistické a opozičné skupiny) považujú tento fakt za symbol srbského vplyvu, proti ktorému sa búria. Od politickej krízy v rokoch 2015-2016 došlo v čiernohorskej politike k veľkému obojstrannému rozkolu. Rok 2019 bol rokom masových protestov proti navrhovanému kontroverznému Zákonu o slobode náboženstva. O rok neskôr nasledovali voľby, ktoré podľa kritikov z radov nacionalistov priniesli prosrbskú vládu. V septembri 2021 vypukli v Cetinje násilné demonštrácie. Cetinjský kláštor bol totiž vybraný za miesto pre ceremóniu intronizácie Srbskej pravoslávnej cirkvi. Čiernohorské nacionalistické skupiny to považovali za urážku ťažko vybojovanej nezávislosti a politickej suverenity Čiernej Hory. Masívne protesty len podporili už trvajúcu vládnu krízu, ktorá vyvrcholila vyslovením nedôvery prosrbskej vláde Zdravka Krivokapića vo februári 2022. Od konca apríla má Čierna Hora novú menšinovú vládu na čele s Dritanom Abazovićom, podporovanou opozičnou stranou kľúčovej politickej osobnosti, prezidenta Mila Djukanovića. Politici využívajú protesty ako osvedčenú stratégiu polarizácie čiernohorskej spoločnosti a mesto Cetinje bolo a vždy bude v stredobode ich záujmov.

Môj tip:

Kamkoľvek sa budete v rámci Čiernej Hory presúvať autom, dodržujte predpísanú rýchlosť. Na miestach, kde sa Vám 30-ka zdá neopodstatnená a myslíte si, že Vás policajti nemôžu namerať, tak práve na tom mieste na Vás čakajú. V lete platí heslo: „Kto v lete v Čiernej Hore nedostane pokutu za rýchlosť, akoby tam ani nebol.“

Druhou možnosťou, ako stráviť sobotu v Budve a jej okolí, je návšteva ostrova svätého Mikuláša- ostrvo Sveti Nikola. Ostrov dostal svoje meno podľa ochrancu námorníkov svätého Mikuláša. Na ostrove sa nachádza kostolík, ktorý bol postavený na konci 11.storočia.

ostrov svätého Mikuláša alebo Školj

Na Školj, tak miestni prezývajú ostrov, a jeho hlavnú pláž s bielym pieskom a blankytne modrou vodou sa dostanete malou loďou z pláží Slovenska, Bečići alebo Mogren. Ak však hľadáte zážitok a trošku súkromia, odporučila by som Vám ísť do maríny v Budve. Nájdete tam starého morského vlka a skúseného námorníka Borisa, familiárne prezývaného Bočko. V modrom pásikavom námorníckom tričku, dlhou bielou branou a cigaretou v ústach patrí k tým, ktorých nemôžete prehliadnuť. Občas môže pôsobiť na turistov drsne, ale stačí, ak mu poviete, že ste zo Slovenska. Vtedy sa Bočkovi na tvári zjaví úsmev. Boris je skúsený námorník, ktorý miestne vody pozná ako vlastnú dlaň a zoberie Vás na miesto, kde budete ukrytí pred zrakmi iných turistov.

Súkromná pláž

Nezabudnite si piknikový košík a zostaňte tesne do západu slnka. Západ slnka si budete môcť vychutnávať z lode cestou z ostrova naspäť do maríny.

Západ slnka nad Budvou

Môj tip na večer:

Ak by ste sa nachádzali v Budve alebo v jej okolí koncom augusta, nenechajte si ujsť hudobno- tanečný Sea Dance Festival na pláži Buljarica vzdialenej od Budvy asi 30 minút autom. Vstupenky sa dajú zohnať aj pár hodín pred začiatkom festivalu.

Deň štvrtý-nedeľa:

Posledný deň opäť strávime v Budve, kráľovnej Jadranu. Oddychom na mestských plážach, navštevou výhliadky mesta z pevnosti Citadela, v ktorej sa nachádza malé múzeum s knižnicou a slávny reliéf s rybami-symbolom mesta Budva. Môžeme si urobiť prechádzku po mestských hradbách, ktorá trvá asi 40minút alebo sa snažiť, v spleti úzkych uličiek, nájsť tajné dvere s výhľadom na ostrov svätého Mikuláša.

Prechádzka po mestských hradbách

Môj tip:

Komu by vadili preplnené mestské pláže, častý jav v Budve v nedeľu, môže si ísť zaplávať do plaveckého bazéna, ktorý sa nachádza medzi marínou a mestskou plážou Pizana, ukrytý pred zrakmi turistov.

Plavecký bazén medzi marínou a mestskou plážou Pizana

Či ste sa rozhodli navštíviť mesto Budvu počas hlavnej turistickej sezóny alebo v rámci predĺženého víkendu začiatkom, poprípade koncom jesene, verím, že budete s výletom spokojní. Pre mňa je Budva miestom, kde sa začala rodiť v roku 1985 moja láska k Balkánu, preto dúfam, že som Vás výberom toho najlepšieho z Budvy a jej okolia (podľa mojich preferencií) inšpirovala a aj trošku navnadila, aby ste sa sem niekedy vybrali.

