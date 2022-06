Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári

Nie som natoľko inteligentný, aby som vytváral zákony, ale moja inteligencia je plne dostačujúca na prácu s ľuďmi a schopnosť si ich vážiť. Asi zabúdame, že nositeľmi kvality sú primárne zamestnanci, na ktorých nesmieme zabúdať. Vraví sa „aký požičaj, taký vráť!“, niet sa potom čomu čudovať.

PREČO ZAMESTNANCI ODCHÁDZAJÚ

Túto otázku si snáď položil každý, ale opýtal sa niekto, prečo zostávajú? Málokoho zaujíma, čo drží zamestnancov v práci a väčšinou sú iba prírastkom do štatistík. Národným trendom je pracovať so zamestnancom iba kým ho lákame na pracovné miesto, ale akonáhle dieru plastelínou zaplátame, viac práca končí. Je naivné si myslieť, že vyvesíme inzerát na stránky, skopírujeme múdry obsah a dúfame, že zamestnanci sa len tak pohrnú. Ťažisko motivácie, prečo zamestnanci zostávajú na pracovisku kolíše medzi:

Zdroj príjmu (finančné prostriedky na život).

Kolektív (dobrá nálada, pohoda na pracovisku).

Význam práce (zmysel).

PLAT A NEDOSTATOK ZAMESTNANCOV

Stále dookola ten istý problém, nie sú peniaze a nie sú zamestnanci. Začarovaný kruh, je to ako na futbale. Hráči sa sťažujú, že by sa im lepšie hralo pred plnými tribúnami, ale diváci prídu, až ten futbal bude za niečo stáť. Každý má svoju pravdu až na jeden zásadný rozdiel, ten kto platí.

Ponúkať minimálnu mzdu za fyzicky aj psychicky náročnú prácu je výsmechom do tváre opatrovateľov. Niet sa čomu diviť, že pri podmienkach, ktoré niektorí ponúkajú si ide človek radšej sadnúť do pokladne alebo za pás. Ten koho sa to osobne netýka to nerieši, ale je to časovaná bomba. Hodiny v našom zdravotníctve už tikajú a sociálne služby nie sú výnimkou. Je skvelé, že dokážeme vravieť o transformácii, o štandardoch kvality a sústavnom vzdelávaní, keď nemáme vyriešené základné veci. Systematické riešenie personálnych otázok nevyrieši normatíva, ale podmienky, ktoré zamestnancom pripravíme a nehovorím iba o výške mzdy.

SOCIÁLNE SLUŽBY NESTOJA NA BIELYCH GOLIEROCH

Funkčnosť systému nie je postavená na dobrých základoch, ale na solidarite ľudí pomáhať a možno aj ich naivite, že sa niečo zlepší. Každému je jedno koľko je združení a spolkov, zamestnanci potrebujú vidieť, že sa niečo deje a bojuje za lepšie podmienky. Štrajk je už len bezvýchodisková situácia v snahe zaujať, pretože aj zákonodarcovia spoliehajú na naše „dobré srdce“ a zneužívajú toho. Akoby sa zabúdalo, že aj zamestnanec je človek, ktorý má svoju rodinu, svoje zázemie a svoje sociálne prostredie. Štandardy kvality hovoria o personálnom zabezpečení, ale akosi sa zabúda na vytváraní podmienok, aby do systému prichádzali noví ľudia a mali záujem o prácu. Vzdelávanie, spoločenský status a verejná mienka o sociálnych službách nám dávajú malú domov.

VÝZKUM SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV

V rokoch 2019-2021 som realizoval jeden výskum spokojnosti zamestnancov v sociálnych službách a výsledky boli veľmi zaujímavé. Už dlhšie sa pohrávam s myšlienkou realizovať takýto výskum na Slovensku a zistiť aká je miera spokojnosti zamestnancov. Aké faktory vplývajú na ich celkovú spokojnosť a zásadne ju ovplyvňujú. Výsledky by boli určite pútavé, pretože z ČR jasne hovoria, že mzda nie je číslo 1. Spokojnosť zamestnancov je základným atribútom kvalitnej starostlivosti, kým nezačneme pracovať na rozvoj ľudských zdrojov, tak nespomalíme fluktuáciu. Nie je umenie o tom iba rozprávať, ale začať s tým niečo robiť.