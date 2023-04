Guatemalská Veľká noc

Keď sme plánovali našu cestu po Strednej Amerike vôbec sme sa nezamýšľali nad tým, že počas našej cesty bude Veľká noc. Netušili sme aké je to v Strednej Amerike veľkolepé divadlo. Došlo nám to až v Nikarague v meste Leon. Ľudia tu vytvárali v uliciach mandaly. Teda tak sme to nazvali my. Vôbec sme nevedeli na čo slúžia a prečo sa robia. Zistili sme to až v meste Antigua v Guatemale. Práve tu prebiehajú veľkolepé oslavy Veľkej noci a schádzajú sa sem na to návštevníci z celého sveta. Nám sa sem podarilo prísť náhodne v čase keď oslavy Veľkej noci vrcholili.

Mandaly, teda ako sme si ich nazvali, sú jedným z najvýznamnejších rituálov Veľkej noci v Guatemale a nazývajú sa alfombras. Sú to koberce z pestrofarebných kvetov, piesku a iných materiálov, ktoré pokladá vo forme rôznych obrazov na cestu každá rodina, alebo firma v meste. Je to vec prestíže, kto vytvorí najkrajšiu. Nakoniec po nich prechádzajú procesie, alebo sú v noci rozdupané rímskymi vojakmi, ktorí naháňajú Ježiša Krista. Rozmetané alfombras sú každé ráno obnovené, aby zas boli následne zničené.

Do Antigui sme prišli v noci a už sme zaspávali, keď nás zobudil veľký hluk. Vybehli sme zvedaví na ulicu čo sa tam deje. Boli to rímski vojaci na koňoch naháňajúci niekoho a za nimi išla hlučná procesia. Nakoniec to bolo veľkolepé divadelné predstavenie v uliciach mesta o posledných dňoch života Ježiša Krista.

Vrcholom osláv je Veľký piatok. Miestni nesú obrovské a ťažké drevené konštrukcie, ktoré sa nazývajú andas. Sú na nich umiestnené rôzne výjavy z biblie, biblické postavy a iné symboly kresťanstva. Pohybujú sa pomaly, kývavo ulicami mesta. Sprevádza ich hudba, spev a modlitby. Prechádzajú kilometre celým mestom a nosiči a nosičky sa počas cesty menia. Takú konštrukciu niesť aj keď sú ich tam desiatky, by po celú cestu asi nikto nezvládol. Ani Silvester alebo Arnold. Na mnohých nosičoch bolo vidieť, že trpia. Asi si chceli vyskúšať ako trpel Ježiš Kristus, keď si niesol svoj kríž, a tým sa zbaviť svojich hriechov. Sprievod končil v strede mesta pred katedrálou. Tu prehovoril miestny biskup a prenos zabezpečovali televízie do celej Strednej Ameriky.

Deň pred Veľkým Piatkom tieto konštrukcie, síce menšie, nosili deti. Bolo to pre mňa dosť nepochopiteľné nechať deti takto sa trápiť. Ale podľa miestnych je to spôsob, ako môžu rodičia svojim deťom vštepovať svoje tradície už od útleho veku a naučiť ich niesť si svoje bremeno života.