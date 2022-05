Jordánsko - v hlavnom meste

Jordánsko je púštna krajina na Blízkom východe. Mnohým ľuďom Jordánsko veľa nehovorí a nevedia prečo by tam vôbec mali ísť. Mýlia sa. Jordánsko je jedinečná destinácia, kde okrem historických pamiatok sa dá nájsť aj množstvo zaujímavých prírodných útvarov.

Cestu po Jordánsku sme začali na letisku v hlavnom meste Ammán. Po všetkých pasových a colných kontrolách sme sa dostali do výstupnej haly. Aby sme mohli vôbec začať fungovať, potrebovali sme si zmeniť peniaze. Zmenáreň sme našli hneď, ale výmenný kurz bol voči tomu čo sme mali zistené, nejaký divný. Za 1€ ponúkali 0,65 JOD. Pričom oficiálne bolo 0,75 JOD. To len potvrdilo moju skúsenosť z ciest, že na letisku si treba zameniť len nutnú hotovosť. V meste bol už kurz normálny a zmenárne boli na každom kroku. Akurát sa večer o 18.00 zatvárali.

Na presun z letiska do mesta sme využili jedinú autobusovú spoločnosť čo môže pôsobiť na letisku. Na autobus sme síce čakali trištvrte hodinu ale bolo to lacné. 3 JOD na osobu, čo je asi 4 EUR . Po ďalšej trištvrte hodiny jazdy nás autobus vyhodil na jednej z križovatiek v širšom centre mesta. Žiadna zástavka tu samozrejme nebola. Vodič autobusu nám už ale na letisku ochotne poradil kde máme vystúpiť. K nášmu hotelu sme sa dostali taxíkom, ktorých je tu neúrekom. Prvý čo zastal, chcel za odvezenie 10 JOD. To sme okamžite odmietli. V priebehu asi 10 sekúnd stál pri nás ďalší taxík. Toho sme zjednali na 5 JOD. Bolo to viac ako sa za taxík v Ammáne platí. Zvyčajne je to 3 JOD. Zobral nás do taxíku všetkých piatich a odviezol do centra k hotelu. Teda nie až úplne tam. V centre bola strašná zápcha, tak nás vyhodil pár sto metrov pre hotelom. Ďalej sme išli pešo a nestačili sa čudovať čo sa deje. Ľudí bolo v uliciach neuveriteľné množstvo. Ako v Banskej Bystrici na Radvanskom jarmoku. Ledva sa dalo cez nich prebiť. Ulice a domy boli vysvietené ako u nás na Vianoce a deti mali v rukách balóny alebo iné hračky. Bolo to naše zoznámenie sa s ramadánom. Zábava ako u nás na Silvestra, akurát tu to trvá mesiac. Len na rozdiel od nás keď sa napchávame celý deň, tu sa cez deň neje, nepije a ani nefajčí. A na alkohol v tomto období treba úplne zabudnúť. Nie je šanca ho kúpiť nikde.

V hlavnom meste Jordánska v Ammáne žije skoro polovica z 10 miliónovej populácie krajiny. Mesto sa rozkladá na viacerých kopcoch, ktoré sú posiate domami. Vysokých budov je tu len pár. Medzi domami je množstvo ulíc, ktoré lemujú rôzne obchodíky a reštaurácie. Prenikavou vôňou lákajú hlavne tie s koreninami.

Keďže bol ramadán, tak cez deň boli reštaurácie v Ammáne zatvorené a ožili až po siedmej hodine večer keď zapadlo slnko. Vtedy sa do nich nahrnulo množstvo domácich a nájsť si v nich miesto bolo úplne beznádejné. Bolo treba počkať kým si miestni ukoja svoj hlad a uvoľnia nám miesto. Ale stálo to za to počkať si. Jedlá boli vynikajúce, dochutené množstvom orientálneho korenia. Ako príloha sa podával čerstvý arabský chlieb a humus.

Ammán je jedným z najstarších miest na svete. Je staré niekoľko tisíc rokov. Už v 13. storočí pred Kristom bolo mesto centrum Ammóncov. Vystriedalo sa tu viacero civilizácií. Dobili ho izraeliti, bolo súčasťou Rímskej ríše či Osmanskej ríše. Každý z nich nejakým spôsobom pozmenil tvár mesta. Preto tu nájdete pamiatky z každej doby. Najznámejšia z nich je Ammánska citadela, ktorá sa rozkladá na najvyššom vrchu Jabal Al Qala’a. Nájdete tu naozaj rozmanitú históriu. Herkulov chrám z 2 storočia z ktorého ostali len ruiny, alebo Umayyadský palác z roku 720. Z doby rímskej ríše sa tu ešte zachovalo divadlo z vyše 6000 sedadlami. Práve z kopca Jabal Al Qala’a je naň najlepší výhľad.

Herkulov chrám

Umayyadský palác

Rímske divadlo

Do všetkých pamiatok v Ammáne platí Jordan pass, ktorý si odporúčam zabezpečiť pred cestou do Jordánska. Okrem vstupu do množstva pamiatok a múzeí je v ňom zahrnuté aj vízum do Jordánska.