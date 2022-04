Ako sa zorientovať v IT spoločnostiach? Aké hľadať informácie?

Otázky zodpovedané v texte:

Mal by som ako začiatočník premýšľať nad investovaním do akcií IT společností?

Ak áno, aký podiel z investičného portfólia by mali tvoriť akcie IT spoločností?

Odkiaľ môžem čerpať informácie o IT spoločnostiach?

Ako identifikovať úspešnú IT spoločnosť?

Aký je biznis model úspešných IT produktov?

Rozprával som sa s IT konzultantom a šéfredaktorom Bluenumbers, Róbertom Ďurecom.

Mal by som ako začiatočník premýšľať nad investovaním do akcií IT společností?

Aj začiatočník investuje do IT akcií. Napríklad akcie IT spoločností tvoria približne 40 % amerického akciového indexu S&P 500. Preto veľa ľudí má zainvestované aj v IT spoločnostiach, aj keď o tom nemusí vedieť.

Preto aj začiatočník by mal investovať do týchto akcií, najmä do tých väčších. Mal by sa však vyhnúť akciám malých IT spoločností, a vyhnúť emočnému nákupu IT spoločností, o ktorých vie príliš málo.

Ak začiatočník chce kúpiť akcie namiesto ETF fondov, obvykle na prvých akciách prerobí, ale vďaka tomu sa naučí ako funguje burza a spozná svoje emócie. Preto neskôr dokáže zarobiť. A to bol aj môj prípad. Nikto múdry z neba nespadol.