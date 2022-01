Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?

Otázky, na které je odpovězeno v textu:

Mám 5 000 euro, které aktuálně nepotřebuji a rád bych je zhodnotil v horizontu 5 až 10 let. Jsou pro mě kryptoměny správná volba nebo je riziko moc velké? Které konkrétní kryptoměny doporučujete a proč? Které mi naopak nedoporučujete? Jak velkou část investičního portfólia by měly tvořit kryptoměny? Kolik různých kryptoměn bych měl držet?

Odpovídali:

Martin Gregor, šéfredaktor Kryptonovinky.sk

Tomáš Kiebel, tvůrce kanálu KryptoPlatby

Jakub Kraľovanský, trader a analytik Trader 2.0



➩ Mám 5 000 euro, které aktuálně nepotřebuji a rád bych je zhodnotil v horizontu 5 až 10 let. Jsou pro mě kryptoměny správná volba nebo je riziko moc velké?



Martin Gregor:

Z otázky vyplýva, že máš dostatok financií na pokrytie nevyhnutných nákladov a teda ti tieto peniaze nebudú nevyhnutně chýbať. Ak počítame s týmto predpokladom, myslím, že vložiť tieto peniaze do Bitcoinu (naschvál nehovorím kryptomien) sa z dlhodobého hľadiska pravdepodobne ukáže ako vynikajúci krok. Bitcoin je aktuálne vo fáze teórie hier a stačí relatívne málo, aby sa uňho strhla lavína. Mať niečo v Bitcoine ešte pred týmto pravdepodobným momentom je podľa mňa správnou strategickou voľbou. Povedal by som to takto – ak ste investor, podľa môjho skromného názoru viac riskujete, ak v Bitcoine vôbec nie ste, ako keď v ňom máte aspoň niečo – ako to hovorí Chamath Palihapitiya “len tak pre istotu”.



Tomáš Kiebel:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Riziko máš pri každej investícii. Kde je minimálne riziko, je aj minimálna šanca na zisk. Kryptomeny, ale hlavne Bitcoin, vznikol ako reakcia na finančnú krízu z roku 2008. Pre mnohých je Bitcoin symbolom boja proti vysokej inflácii alebo udržateľ hodnoty. V horizonte 5-10 rokov Bitcoin spätne ukázal, že napriek cenovým pádom a vysokej volatilite sa udržal a rástol. Myslím si, že ako investícia na ďalších 5-10 rokov je to vhodná forma, napriek vysokej volatilite. Riešil by som to však nákupom DCA (Dollar Cost Averaging) tj. postupným príkupom a nie jednorázovou investíciou. Tým budeš minimalizovať riziko.



Jakub Kraľovanský

Čím väčší horizont, tým je aj menšie riziko. Kryptomeny sú stále nové, ale dnes už o nich nehovoríme ako o podvode či nejakej pyramíde, ale o regulérnej investícii. Do kryptomien už investujú aj veľké banky a firmy a po celom svete sa schvaľujú finančné produkty pre kryptomeny, aby investovanie do nich bolo ešte jednoduchšie. Samozrejme, riziko je pri každom investovaní. Ako všetko iné, tak aj kryptomeny majú svoje cykly a teda mesiace, kedy rastú a potom mesiace, kedy klesajú. Práve tu je však dôležitý investičný horizont. História ukazuje, že kryptomeny zatiaľ dlhodobo rastú, preto si myslím, že kryptomeny by mohli byť správna voľba.



V živé diskusi na videu zazněly odpovědi na další otázky: Budou kryptoměny prosperovat v roce 2022? Jak je může ovlivnit regulace? Jak přistupují ke kryptoměnám světové ekonomiky? Vyplatí se Číně její přístup? Přežije Bitcoin všechno? Co by mohlo výrazně snížit hodnotu kryptoměn? Zjednoduší se něco v roce 2022? Nakolik je těžba energeticky náročná?



➩ Které konkrétní kryptoměny doporučujete a proč? Které mi naopak nedoporučujete?