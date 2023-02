Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?

Otázky zodpovedané v texte:

Akú očakáva NBS infláciu na konci roka 2023?

Koľko máme tento rok k dispozícii eurofondov?

Bude aj rok 2024 bohatý?

NBS vydala svoju správu 20. 12. 2022. Vydávajú všetky národné banky Eurosystému prognózy v rovnakom čase?

Rozprával:

Michal Horváth, hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska (NBS).



Na STV si pred Vianocami vyslovil, že nás čaká pomerne príjemný rok – myslíš si to stále? Keď hovorí NBS o priemernej inflácii 9 až 10 %, kalkuluje už do toho zvyšovanie miezd? Najnovšie sú avizované poklesy v cenách nehnuteľností – predpokladala to NBS vo svojej predpovedi? Pred niekoľkými dňami bola zverejnená prognóza Tatra banky, v ktorej Boris Fojtík píše: "V druhej polovici roka by medziročný nárast cien mal dokonca rýchlo klesať k jednociferným hodnotám pod 5 percent." Súhlasíš? Dá sa dúfať, že nakopnutá slovenská ekonomika v roku 2023 zmierni stret s realitou v roku 2024? Čo by sme mali v roku 2023 robiť, aby sme stret utlmili? Môžeš vysvetliť očakávané "eurofondové hody" v roku 2023?

Netrápi ťa, že Slovensko viac konzumuje, než aby inovovalo a bolo eura schopné samo produkovať v znalostnej ekonomike? Keby bolo po tvojom, nastavil by si ceny energií na Slovensku tak, aby verejnosť chcela šetriť? Včera zverejnila NBS štatút "od asfaltu k inováciám a vzdelaniu". Presúvame európske peniaze? Ako je možné, že nikto z politikov na Slovensku nemá víziu? Očakávaš, že si Európa poradí s energetickou krízou? Tvoj názor na rozpočet Slovenska na rok 2023? Čo sa ti na ňom páči a čo by si urobil inak? Aký majú (proti)inflačný vplyv aktuálne zavedené prídavky na deti?

Ako sa prognózy v NBS tvoria? Koľko analytikov na jednej prognóze pracuje? Ako dlho ste konkrétne pracovali na prognóze zverejnenej 20. 12. 2022? Koľko ľudí priamo v NBS pracovalo na aktuálnej prognóze? Nie je problém centrálnych bánk, že pracujú s modelmi vytvorenými v "dobrom počasí"? Dozvedel si sa niečo zaujímavé od iných centrálnych bánk? Nakoľko prognózy NBS ovplyvňujú očakávania ECB? Kde skončí v roku 2023 základný úrok ECB? Slovensko má vysoký dlh, ktorý treba znižovať – aká môže viesť v budúcnosti cesta k zníženiu dlhu? Opatrenia, ktoré slovenská vláda zavádza, sú plošné, necielia špecificky napríklad na najchudobnejších - neeviduješ snahu, cieliť?

Na konci roku 2023 očakávame infláciu približne na úrovni 6%.