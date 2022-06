Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?

Otázky zodpovedané v texte:

Bude Ukrajina po vojne prosperovať?

Očakávate, že budú ČR a SR po vojne prosperovať? Okrem iného aj ako krajiny geograficky blízke Ukrajine?

Je aktuálna situácia šancou začať robiť niečo lepšie?

Diskutovali:

Danuše Nerudová, ekonómka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, v súčasnosti kandidát na prezidenta ČR,

Pavel Macko, generál, v minulosti najvyššie postavený Slovák v štrukturách NATO.



Ak chcete vedieť viac, pozrite si diskusiu na videu. Dozviete sa odpovede na otázky:

Viac ľudí, vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, dnes hovorí o budúcej prosperite Ukrajiny – je to už podľa vás téma? Čo musí splniť Ukrajina, aby sa stala plnohodnotným členom EÚ? Aké sú možné scenáre obnovy na Ukrajine? Máme stratégiu pre Ukrajinu a stratégiu pre Rusko? Prečo by mala byť súčasťou stratégie EÚ spoločná obrana a surovinová bezpečnosť? Existujú indície, že sa už začína plánovať a pripravovať obnova? Existuje analýza, že na budúcom rozvoji Ukrajiny bude najviac prosperovať EÚ - súhlasíte? Uchopte svoju krištáľovú guľu: Čo sa podľa vás v budúcnosti ekonomicky najviac zmení? Je aktuálna situácia šancí začať robiť niečo lepšie? Zvládnu naši a európski politici aktuálnu situáciu?

Danuša Nerudová: 6. apríla ste prednášali pre študentov Mendelovej univerzity v Brne o ekonomickom pohľade na vojnu na Ukrajine – zmenil sa odvtedy váš pohľad? Mala by SR prijať euro? Ako by mala SR postupovať, aby české firmy na obnove Ukrajiny úspešne participovali? Danuša Nerudová: Dva dni pred začiatkom vojny ste sa vyjadrili pre Forbes o podpore Ukrajiny: "Je čas konať a postaviť sa za to správne, aj keď nás to bude bolieť." Ak sa stanete prezidentkou, budete uvažovať a konať rovnako? Prečo bude východ Slovenska prosperovať z prosperity Ukrajiny? Pavel Macko: Päť dní pred začiatkom vojny ste na svojom blogu napísal: "Bez našich slobôd by Putinov režim nemohol budovať piate kolóny a šíriť masovú propagandu priamo vo vnútri ostatných krajín." Nie je na čase s dezinformáciami bojovať efektívne? Veríte číslam ruských strát, ktoré aktuálne Ukrajina uvádza? Bude Rusko kolóniou Číny, EÚ alebo ho čaká rozpad?



Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou





Bude Ukrajina po vojne prosperovať?

Danuše Nerudová:

Myslím si, že Ukrajina vzhledem ke své geografické blízkosti k Evropě může být něco jako byly dřív asijské země, takzvaní asijští tygři. Něco takového může být Ukrajina při své poválečné obnově. Pro země v regionu, konkrétně pro východní země Evropské unie, je to samozřejmě obrovská příležitost.

Díky válce dojde zcela určitě k restrukturalizaci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Rusko jako partner na mezinárodním poli v oblasti biznisu ztratilo obrovský kredit. Podnikatelé, kteří přišli o biznis v Rusku, budou hledat nové destinace. Jednou z těchto destinací může být právě Ukrajina, pokud se v ní relativně rychle podaří obnovit stabilita, konkrétně stabilní právní systém, soudní systém a finanční systém. Velkou výhodou Ukrajiny bude, pokud se stane kandidátskou zemí EÚ. Osobně bych si přála, aby byl kandidátský status Ukrajiny při vstupu do EÚ silnější, než běžné kandidátské země. Je však třeba současně dohlížet, aby Ukrajina plnil kritéria pro vstup, protože případné problémy nebudou pouze problémy Ukrajiny, ale problémy celé EÚ.