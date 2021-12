Co média o kryptoměnách nenapsala?

Abych to vykompenzoval, udělal jsem tento webinář, který je hodnotí (podle mého názoru) věcně a střízlivě. Nehejtuje zbytečně, ale ani neglorizuje a nebojí se varovat

Podle mého názoru kryptoměny jsou a budou. Za 10 let nebudou existovat všechny, které aktuálně vidíme v první stabilní TOP desítce, ale ani nenastane situace, že by zanikly všechny z první TOP desítky (můj názor). Speciální pozici má Bitcoin, který bych si vsadil, že existovat bude za 10 let bude.

Mimochodem - diskusi jsme tvořili na začátku roku. Nadhodil jsem v ní, že by Bitcoin mohla ohrozit Čína. Jak všichni víme, stalo se. Nicméně nepoložilo ho to.



❧ Obsah:

01:48 - Definícia #kryptomen

04:03 - Ktoré sú tri hlavné #kryptomeny?

06:40 - Čím sa Bitcoin odlišuje od ostatných kryptomen?

08:51 - Ako funguje rozhodovací proces u meny Bitcoin?

13:45 - Nespôsobí koniec Bitcoinu jeho morálna zastaralosť? Nenahradí ho iná, modernejšia, technologicky vyspelejšia kryptomena?

15:45 - Môže Bitcoin padnúť? Je možné ho zničiť?

20:41 - Existujú kryptomeny, ktorými sa nedá platiť?

22:23 - Prečo se Satoshi Nakamoto, zakladateľ Bitcoinu, neprejavuje? Ako sa tvoria kryptomeny?

28:08 - Mohla by Afrika vďaka kryptomenám dosiahnuť ekonomického rozvoja? Nepresadí tam Čína digitálny jüan?

33:00 - Ako sa zdaňujú kryptomeny?

35:00 - Aký je názor na súdny spor s Ripple?

37:15 - Ktorým ľuďom nepatria kryptomeny do rúk? Aké najčastejšie chyby začiatočníci robia? Aké podvody sa robia?

41:05 - Kryptomeny sú bezpečné, ak ich držíte v "peňaženke". Vlastné kryptomeny sa odporúča mať pod vlastnou kontrolou.

43:24 - Skončí kauza burzy Gox odškodnením poškodených a vrátením ich Bitcoinov?

45:02 - Kedy sa predpokladá doťaženie všetkých Bitcoinov (v súčasnosti je 83 %) a výsledný kurz?

46:56 - Ako ste sa zachovali a ako ste uvažovali pri súčasných cenách Bitcoinu?

49:54 - Koľko kryptomen vzniká a koľko krachuje?

52:17 - Je #Bitcoin pyramída?

54:26 - Môže niečo do budúcna ohroziť Bitcoin?

55:15 - Hodnota Bitcoinu je založená na dôvere.

56:25 - Ako dlho očakávate, že bude trvať "býčí trh"?

57:30 - Názor Európskej centrálnej banky na kryptoaktíva.