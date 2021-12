Co nevíme o zdaňování příjmů z investování?

Host, kterého jsem si na toto téma pozval, se jmenuje Miron Zelina a je značný nadšenec. Člen představenstva jedné banky, což ale není podstatné, protože na sociálních sítích značně ochotně radí ohledně zdaňování (má i skupinu studentů, které tyto věci vyučuje). Poslechněte si ho:

Obsah:

01:18 - Ako by mal človek o daniach rozmýšľať?

03:11 - Dve základné skupiny príjmov z cenných papierov: Príjmy z držby a príjmy zo speňaženia.

05:33 - Daňová logika na Slovensku.

08:16 - Aké zmeny v zdaňovaní boli navrhované v roku 2016?

10:40 - Neuvažuješ diskusiu na túto tému oživiť?

12:30 - Keď je výsledkom investície strata, ale človek aj tak musí platiť daň.

16:15 - Ako ovplyvňuje znalosť daňových vecí rozhodnutie investora do čoho investovať a kedy predať?

19:40 - Pri akých transakciách je treba platiť zdravotné odvody?

23:00 - Kedy sa dá uplatniť 500 eurové zníženie daňového základu a kedy nie?

26:58 - Kde ľudia pri zdaňovaných cenných papierov najčastejšie robia chybu?

33:18 - Spojenie príjmu z predaja a príjmu z držby CP do jednej položky?

35:00 - Kde realizovať redemáciu?

36:05 - Čo nás čaká v oblasti zdaňovania v budúcnosti?

40:30 - Prečo obchodovanie s ETF v západnom svete dominuje a na Slovensku nie?

41:59 - Existuje plán podporiť sporenie / investovanie na dôchodok?

42:54 - Posúvame sa k výhodnejším "investičným nástrojom"?

45:06 - Kde sa ľudia môžu naučiť viac?

46:52 - Výnosy z dlhopisov, sa nazývajú kupóny. Z akcií dividendy. Z podielových fondov výnosy. Prečo je názvoslovie tak komplikované?

49:48 - Ľudia nevedia: "Zápočet zisku a straty." Zrazená daň z podielových fondov pri ich spätnom predaji je preddavková daň. Podajte daňové priznanie a odrátajte od výnosov stratu.

52:40 - Kryptomeny. Ako sú na tom? Zmení sa v ich zdaňovaní niečo?

54:06 - Problematika dvojitého zdanenia u krajín, ktoré medzi sebou majú zmluvy o zabránení dvojitého zdanenia. Ako to vyzerá v praxi?

56:35 - Rozdiel medzi zdaňovaním na Slovensku a v ČR.

57:30 - Na aké § v zákone o dani z príjmu si dať pozor?