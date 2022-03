Čo robia kryptomeny v čase vojny? Odpovede odborníkov

Otázky zodpovedané v texte:

Už dlhšiu dobu uvažujem nad nákupom kryptomien. Je teraz dobrý čas alebo mám počkať? Je dobré držať kryptomeny v čase vojny? Nemôže Rusko kryptomeny zneužiť na obchádzanie sankcií? Alebo na pranie peňazí?

Martin Gregor, zakladateľ Kryptonovinky.sk,

Jakub Jedlinský, makroekonom vyučujúci kryptomeny na VŠE v Prahe,

Juraj Bednár, etický hecker, spoluzakladateľ projektu Paralelná Polis.

Už dlhšiu dobu uvažujem nad nákupom kryptomien. Je teraz dobrý čas alebo mám počkať?

Martin Gregor:

V prvom rade ak chce niekto kúpiť Bitcoin ako investíciu, musí ju brať ako dlhodobú investíciu. Musí sa pripraviť na možnosť, že cena Bitcoinu môže ísť aj nižšie. Veľká časť začiatočníkov sa pritom popáli, pretože investujú v období najväčšieho ošiaľu, kedy je pravdepodobnosť cenovej korekcie oveľa väčšia a potom predávajú bitcoiny v strate. Ak sa ale bavíme o dlhodobej investícii v horizonte aspoň 3-4 rokov, myslím si, že je vhodný čas s investíciami do Bitcoinu začať a ideálne to robiť priebežne, napríklad pravidelnými mesačnými nákupmi. Je pre to viac dôvodov, ale ak ide o cenu, Bitcoin je teraz v zľave okolo 40% oproti svojim maximám.