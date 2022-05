Čo robiť, aby sme sa nezbláznili z inflácie? Máme infláciu riešiť?

Otázky zodpovedané v texte:

Ako by som sa mal postaviť k hroziacej inflácii?

Ako pri tom nerobiť zbrklé rozhodnutia?

Vysporiada sa človek, ktorý sa inflácie nebojí, sa s infláciou finálne lepšie, než človek, ktorý sa stresuje?

Sú pre nás užitočné rady našich rodičov alebo dnes riešime svoj život a finančnú situáciu inými nástrojmi, než mali k dispozícii oni?

Čo by sme mali čítať a študovať?

Rozprával som sa s investorom, analytikom a youtuberom Martinom Babockým.

Ako by som sa mal postaviť k hroziacej inflácii?

S otvorenou mysľou a s vedomím, že inflácia sa z času na čas v histórii na trhoch vyskytuje.