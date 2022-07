Dá sa dnes predpovedať reálne zhodnotenie investície? Máme meniť svoje investičné portfóliá?

Otázky zodpovedané v texte:

Dá sa predpovedať reálne zhodnotenie? Ak to nie je možné, prečo je potom sexy investovať?

Mali by dnes ľudia meniť svoje investičné portfóliá?

Diskutovali:

Róbert Kopál, řiditel Asociácie obchodníkov s cennými papiermi,

Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády ČR,

Michal Májek, člen představenstva Tatra Asset Management,

Dušan Šulov, CEO, Elite Wealth Management & Investment Specialist,

Martin Luňáček, Managing Director Portu.



Panelová diskusia sa realizovala v rámci konferencie Invest Summit – Invest Generation v bratislavskom HubHube. Na videu začína v čase 15:55.



Ak chcete vedieť viac, pozrite si diskusiu. Dozviete sa odpovede na otázky:

Čo je tradičné investovanie? Existuje tradičné investovanie? Aký je realistický ročný výnos z tradičného investovania? Aké sú poplatky? Je možné predpovedať reálne zhodnotenie? Akým aktívam sa historicky darilo v čase rapídnej inflácie? Je reálne, aby v horizonte najbližších dvoch rokov zdvihla ECB sadzby na úroveň FEDu? Menili by ste v aktuálnom čase portfóliá vašich klientov? Uchopte svoju krištáľovú guľu: Budú akcie klesať alebo stúpať? Čo si myslíte o aktuálnej inflácii na Slovensku? Meriame infláciu správne? Nepodceňujú centrálne banky aktuálnu situáciu? Máme byť pesimisti? Aké externé vplyvy ovplyvňujú investovanie? Aké riziká očakávame v tomto roku? Vieme predpovedať, čo urobí Put*n alebo Saudská Arábia? Ako mení digitálny svet investičné možnosti? Koľko % z portfólia by človek mal mať v alternatívnych investíciách?



Róbert Kopál:

Dovolím si byť diablov advokát a budem zámerne spochybňovať. Čo vás, ľudia, zaujíma? Nejaké nominálne číslo alebo reálne zhodnotenie? Pomohol by som si výrokom "Dajte mi pevný bod a pohnem vesmírom". Dajte mi fixnú infláciu a potom sa môžme baviť o tom, či konkrétne zhodnotenie je alebo nie je sexy. Som presvedčený, že vás pri investovaní zaujíma, aby ste o peniaze neprichádzali a bavíme sa o reálnom zhodnotení. Mám pre vás dve správy. Mám za sebou 30 rokov skúseností z investovania a neviem povedať, aký bude reálne zhodnotenie. Neinvestujem, pretože očakávam nejaké zhodnotenie, nejaké konkrétne číslo, investujem, lebo som z princípu presvedčený, že investujem do aktív, tovarov a služieb, ktoré my ako bežný spotrebitelia potrebujeme pre bežný život. Na investovaní je podla mňa sexy to, že vieme investovať do všetkých oblasti nášho života. My ako Slováci sme orientovaný najmä na reality, lebo máme pocit, že sú pevne spojené so zemou, že nehnuteľnosť nestratí na hodnote a že je to najbezpečnejšie. Nie je to pravda. Okrem bývania potrebujeme jesť, piť, cestovať a mnohé iné služby. Pre mňa bezpečná cesta, keď sa bavíme o investovaní, je hľadať tieto tovary a služby. Aj nové, ktoré prichádzajú, lebo život je v pohybe. Prichádzajú nové výzvy, treba hľadať to, čo je zaujímavé. Som skôr tradičný investor, ale poviem osobnú skúsenosť so spoločnosťou Tesla. Bol som na konferencii pred pár rokmi Českej republike, kde vystúpili renomovaný odborníci, špičkový analytici a všetci desiati sa zhodli, že Tesla do 9 mesiacov skrachuje. Lebo vypočítali exaktne, že musí skrachovať, pretože im dôjde volný cash flow. Dokonca vtip koloval, že Tesla nespaľuje benzín, ale hotovosť investorov. Mal som vtedy nakúpenú Teslu a mal som dilemu. Potom som si povedal, že napriek tomu, že všetci sa zhodujú, že Tesla skrachuje, niečo si nechám. Časť som odpredal, aby som uzavrel zisk, ktorý som tam dosiahol a ostatné som si nechal. Tesla potom dramaticky akcelerovala, lebo sa Musk tri týždne zavrel vo fabrike a dokázal to, čo všetci tvrdili, že sa nedá.

A teraz sa dobrá správa. Kým zospodu prerobíte maximálne 100 percent, tak možný zárobok ohraničený nie je. Keď neshortujete, samozrejme.