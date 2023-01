Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?

Otázky zodpovedané v texte:

Kamarát nechce byť v II. pilieri. Čo mu môžem povedať, aby som ho presvedčil?

Ako II. pilier využiť čo najefektívnejšie?

Aké dobré zmeny v II. pilieri nastali?

Diskutovali:

Peter Cmorej, politik, finančný analytik a právnik

Vladimír Mlynek, predseda predstavenstva VÚB Generali,

Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (iba na videu).

Ak chcete vedieť viac, pozrite na diskusiu na videu:

Majú byť ľudia v druhom pilieri? Ako druhý pilier čo najefektívnejšie využiť? Čo sa všetko zásadne zmenilo? Prečo to dopadlo, ako to dopadlo? Ktoré zmeny v II. pilieri vnímate pozitívne a ktoré negatívne? Je to dlhodobo udržateľný systém? Existuje už plán, ako sa od júna 2023 začne realizovať presun do indexových fondov? Na presun do indexových fondov je 2,5 roka, presunie sa prvý polrok pätina, ďalší tiež pätina, atd. alebo očakávate nelineárny proces? Môžu sa oznámené plány presúvania meniť? Ako to v praxi bude fungovať?

Do ktorého konkrétneho indexového fondu sa budú od mája 2023 ľudia automaticky zaraďovať? Ako je definovaná predvolená investičná stratégia pre nových sporiteľov? Do II. piliera sa noví sporitelia prihlasujú automaticky, ale je možné z neho vystúpiť - prečo by niekto mal chcieť vystúpiť z II. piliera - existujú na to logické dôvody? Zrušili sa poplatky za zhodnotenie - budú d.s.s. napriek tomu schopné dosiahnuť pre klientov očakávaný výnos? Budú mať d.s.s. motiváciu zarobiť klientom čo najviac, aj keď neexistuje poplatok za zhodnotenie? Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odhaduje, že zmeny majú potenciál zvýšiť úspory budúcich sporiteľov po 40 rokoch v systéme až o 64 % - súhlasíte s takto uvedeným potenciálom? Aký je váš názor na aktuálne možné formy výberu? Čo je podľa vás výhodnejšie? Ako plánujete postupovať vy osobne? Ako je to s dedením? Kedy bude možné a kedy už nie? Máte názor na zmeny, ktoré nastali v I. pilieri?

Peter Cmorej:

Povedal by som mu, že prvý pilier, takzvaný štátny dôchodok, je sľub, že raz v budúcnosti sa nájde dostatočne veľa pracujúcich, ktorí zaplatia slušný dôchodok aj tebe. Vieme, že ten sľub je postavený na hlinených nohách, lebo finančne (a demograficky) to nevychádza. Sporiteľ v druhom pilieri sa naopak, čiastočne spolieha sám na seba a svoje schopnosti. Čo si nasporím, je moje a raz mi to pomôže na dôchodku.