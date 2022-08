Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?

Otázky zodpovedané v texte:

Bývame v trojizbovom byte, máme dve deti vo veku 9 a 11 rokov. Ja aj žena zarábame, taký slovenský priemer. Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť náklady?

Rozprávala:

Martina Valachová, autorka knihy "Kam miznú vaše peniaze?"

Ak chcete vedieť viac, pozrite si rozhovor na videu. Dozviete sa odpovede na otázky: Kde dnes bežný človek môže najviac ušetriť? Pár osobných otázok: Vyhadzuješ niekedy jedlo? Budeš túto zimu doma znižovať teplotu? Používaš v súčasnom lete klimatizáciu alebo ventilátor? Fajčíš? Študovala si už pri nákupe veľkých spotrebičov (chladnička, sporák, práčka) energetické štítky, ktoré hovoria, akú spotrebu energie čo má? Kupuješ balené vody? Varíš doma? Pripravuješ si desiatu do práce? Čo robíš pre svoje zdravie? Šetríš aktuálne na svojom vzdelávaní? Kontroluješ tlak v pneumatikách svojho auta, aby si jazdila čo najúspornejšie? Platíš v obchodoch hotovosťou alebo kartou? Si v súčasnom čase optimistická? Na čo ľudia zabudli? Koniec osobných otázok: Plytvajú aj dnes ľudia na Slovensku? Ako znížiť spotrebu energie? Ako nakupovať? Na čo si dať v obchodoch pozor? Ako sa nenechať „manipulovať“? Ako inak rozmýšľať pri varení? Český ekonóm Lukáš Kovanda dnes napísal, že sa darčeky na tohtoročné Vianoce oplatí začať kupovať už teraz - súhlasíš? Robíš rozhovory, máš YT kanál ODznova - mala si v poslednej dobe hosťa, od ktorého si sa niečo naučila alebo niečo nové dozvedela?

Ako a kde ušetriť závisí od životného štýlu, návykov a tiež ochote pozerať sa na šetrenie ako na príležitosť. Premeniť to, skrátka, na hru. Ja sa hru na šetrenie hrám celý život, lebo som bola k tomu okolnosťami donútená. A neskôr, keď už tie okolnosti pominuli, mi ostal návyk. Návyk pozerať sa, kde miznú peniaze, keď netreba, aby zmizli.



Pozrime sa na rodinu, ktorá sa pýta. Predpokladám, že ak ide o priemernú rodinu, tak majú hypotéku, a teda musia aj platiť poistku za byt. Bez toho človek hypotéku nedostane. Podmienkou je aj životná poistka. Tu sa hýbať s cenou nedá. Hypotéku a poistky treba platiť tak, ako to je nastavené a zároveň počítať s tým, že ceny oboch stúpnu, pretože ten trend tu, jednoducho, je a nezmizne do Vianoc.



Ďalšie náklady, kde už niečo robiť vieme, sú na energie, ktoré teraz aktuálne cenovo stúpajú a bude to pokračovať. Jesť človek musí, ale aj tu sa dá veľa vecí optimalizovať. Náklady za benzín či auto sa dajú optimalizovať tiež. Rozoberiem to postupne.



Energie