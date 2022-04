Odpojenie od ruského plynu: Ak bude EÚ postupovať jednotne, tak to zvládneme

Otázky zodpovedané v texte:

Ako môžem ako jednotlivec v aktuálnej situácii pomôcť? Otočí Put*n kohútikom skôr, než my? Viete si predstaviť, že by sa odber ruského zemného plynu v rámci Európy vrátil k hodnotám pred vojnou? Napríklad, ak vojna rýchlo skončí a Put*n bude vystriedaný niekým iným?

Diskutovali:

Václav Bartuška, zvláštny veľvyslanec ČR pre otázky energetickej bezpečnosti,

Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR,

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu.



Ak chcete vedieť viac, pozrite si diskusiu s Karolom, Václavom a Richardom na videu. Dozviete sa odpovede na otázky: Put*n podpísal dekrét, podľa ktorého zahraniční kupci musia od zajtra platiť za ruský plyn rubľami - čo to pre nás znamená? Vie Put*n, čo robí? Ako rýchlo sa vieme zmobilizovať a urobiť rýchlu zmenu, ktorá by nám štandardne trvala veľmi dlho? Ako vieme ušetriť? Aké sú možné kroky pre Slovensko? Čo sme si v minulosti nevedeli predstaviť, ale dnes vieme? Záväzky zo Zelenej dohody a balíčka Fit for 55 - ako ich ovplyvnia dlhodobé záväzky na zvýšenú ťažbu v iných krajinách? Dá sa aktuálna situácia považovať za šanciu na zmenu? Aký je potenciál alternatívnych plynov? Prečo sa na Slovensku nevyužíva viac geotermálna energia? Ako môžu v aktuálnej situácii pomôcť dotácie do fotovoltaickych systémov formou štátnej dotácie pre bytové domy a domy? Čo sa plánuje v Českej republike? Ako vieme využiť vodík? Ako môžu jednotlivci a firmy prispieť k energetickej efektívnosti? Na začiatku mesiaca predstavila Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) desaťbodový plán na obmedzenie závislosti EÚ na ruskom plyne - zmení aktuálna situácia tento plán? Existuje paralela s rokom 2009?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou



Ako môžem ako jednotlivec v aktuálnej situácii pomôcť?

Karol Galek:

Každá kvapka s počíta. Ak by si každý z nás znížil teplotu vykurovania o 1°C a udialo by sa to v celej Európe, naša závislosť na ruskom plyne by poklesla o približne 10 mld. m3 ročne.

Úprimne. Ak Rusko teraz otočí kohútikom, bude to bolieť. Veľmi, veľmi bolieť. Ale kým budeme ako EÚ postupovať jednotne, tak to zvládneme.