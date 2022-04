Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?

Otázky zodpovedané v texte:

Uvažujem o hypotéke. Mám ju riešiť teraz alebo radíte pol roka počkať?

V lete 2024 mi končí trojročná fixácia hypotéky. Radíte zasiahnuť a predĺžiť fixáciu už dnes?

Ktoré banky na Slovensku zvýšili úrokovú sadzbu najviac a ktoré najmenej?

V ktorých bankách sa dá dnes najlepšie vyjednávať? V ktorých sa naopak vyjednávať nedá?

Diskutovali hypotekárni špecialisti Slavomír Molnár a Bruno Gábel. Na rozdiel od väčšiny súčasných debat o hypotékach hovorili konkrétne informácie o konkrétnych bankách.



Slavomír Molnár:

V prípade, že má klient v najbližšej dobe kupovať nehnuteľnosť, určite odporúčam sa poponáhľať. Úrokové sadzby sa v poslednej dobe zvyšujú každý týždeň. Jednou z možností, ako eliminovať toto riziko, je využiť hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, ktorú majú v ponuke ČSOB a Unicredit banka.