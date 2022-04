Oplatí sa v roku 2022 investovať do platiny? Ak áno, ako?

Otázky zodpovedané v texte:

Má zmysel, aby som sa ako začínajúci investor zaujímal o platinu?

O platine sa na rozdiel od zlata alebo striebra takmer nikde nehovorí. Prečo?

Falšuje sa platina?

Kde ju môžem najvýhodnejšie kúpiť?

Diskutovali:

Peter Rakvica, zakladateľ Investičný Blog,

Ondrej Putra, strieborný člen The Royal Mint v Cardifu.



Ak chcete vedieť viac, pozrite si diskusiu s Peterom a Ondrejom na videu. Dozviete sa odpovede na otázky: Je v roku 2022 vhodný čas na investovanie do platiny? Je aktuálne platina lacná? Je platina aktuálne dostupná? Čo najviac ovplyvňuje cenu platiny? Grafy, vývoj - aký potenciál má cena platiny? Prečo investovať do platiny a nie do zlata? Prečo je zlato blízko historického maxima a prečo je platina naopak tak nízko? Nie je historický problém, že je platina veľmi tvrdý kov, do ktorého je razba náročná? Krátko o platinových emisiách České mincovny. Ak o sa dá rozoznať platina od striebra alebo od nehrdzavejúcej ocele? Aké sú nefyzické možnosti investovania do platiny? Aké konkrétne ETF alebo konkrétne akcie ťažobných spoločností? Platina alebo paládium? Odporúčate investovať do platiny s pomocou futures kontraktov? Akú gramáž platinových mincí alebo odliatkov odporúčate? Aká je likvidita? Je jednoduché predať platinu? Existuje platinové investičné konto? Využívajú platinu centrálne banky alebo štáty? Zvýši sa dopyt po platine tento rok? Aký podiel v investičnom portfóliu do drahých kovov by mala platina mať?



Peter Rakvica:

V súčasnej dobe rozhodne áno. Cena platiny je aktuálne po striebre veľmi vhodná na jej nákup vo fyzickej podobe alebo vo forme investovania do ETF s platinou. Určite je tam ďaleko väčší potenciál zhodnotenia investície ako na zlate, ktoré sa aktuálne pohybuje mierne pod cenou svojho historického maxima z augusta 2020.