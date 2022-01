Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji

Tedy, není to ješte 100% jisté, ale Ministerstvo financí na to nedalo zdroje a Ministerstvo práce dospělo k názoru, že bez těchto zdrojů to nebude fungovat. Ministerstvo financí (a nejen ono) chce diskutovat, jestli by se nedalo alespoň něco, Ministerstvo práce hovoří, že ne. Ale komunikace stále probíhá. Doufejme. Reformy musíme udělat, jinak nedostaneme evropské peníze.

Co se reforem 2. pilíře týče, ty půjdou na připomínkové konání na jaře, nebo začátkem léta. Až budou, udělám na ně další diskusi. Zajímají nás primárně, jak budou vypadat návrhy předvolených investičních strategií.



Včerejší diskuse o tomto všem:

❧ Obsah:

01:45 - Rekapitulácia prvej diskusie youtu.be/ImrImrDzgnc.

03:18 - Čo je nové v návrhoch od začiatku decembra? Čo sa neurobí v 3. pilieri?

07:36 - Nie je možné vytvoriť v 3. pilieri konkurenci aj bez stimulov?

09:31 - Čo hovorí k fiškálnym stimulom v 3. pilieri Ministerstvo financií?

12:01 - Bude mať PEPP rovnaké stimuly ako majú dnes DDS?

13:18 - Čo je PEPP?

13:41 - Bude PEPP atraktívny? Nie je to premárnená šanca?

16:21 - Išli by DSS do produktov 3. piliera, ak by v ňom neboli stimuly?

17:37 - Dobrovolné príspevky v 2. pilieri - plánujú sa aktuálne rušiť alebo pretransformovávať? Daňové zvýhodnenie týchto príspevkov?

19:26 - Posledné komentáre k 3. pilieri - keď sú zdroje ca 700 miliónov k rodičovskému bonusu 1. piliera, prečo je problém nájsť 20-30 miliónov na podporu 3. piliera?

22:42 - Čo je nové v 2. pilieri? Zákon bude daný na pripomienkovanie na jar alebo pred letom.

24:32 - Poplatky v 2. pilieri - čo si myslíte o ich výške? Ako by sa mohli upraviť?

28:55 - Čo si DSS myslia o garantovaných fondoch? Sú garantované fondy pre DSS výnosné?

31:47 - Dajú sa porovnávať poplatky podielových a dôchodkových fondov? Ako to vyzerá v zahraničí? Je to porovnateľné? Nie sú podstatné poplatky, ale čo nimi chceme dosiahnuť.

35:10 - Poplatky sú dôležitá téma, ale ne najdôležitejšia. Malo by sa riešiť zhodnotenie. A zrušiť garancie.

38:19 - Porovnanie dôchodkových fondov v rôznych krajinách – ako je na tom Slovensko? Je naša poplatková štruktúra v 2. pilieri pružná?

42:00 - Najväčšie problémy súčasného nastavenia 2. piliera.

43:30 - Dôjde k presunu z dlhopisových fondov v horizonte 2 až 4 rokov? Prečo je to politicky náročné?

45:36 - Povinný vstup do 2. piliera?

48:45 - Aké sú krátkodobé riziká pri presune z dlhopisových fondov? Ako presun urobiť?

50:29 - Povinný vstup – ako ho urobiť? Čo bolo (a je) cieľom 2. piliera?

54:00 - Úvaha o štátnej DSS.

55:05 - Zamyslenie: Prišli sme cca o 2,5 miliardy euro možných výnosov. Ale mali by sme byť opatrní. Nemali by sme kvôli tejto strate riskovať.

57:22 - Kde je riešenie? Stratégia? Prečo už dávno nie sme na správnej ceste?