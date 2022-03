Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?

Otázky zodpovedané v texte:

Nemám finančnú rezervu. Prečo by som ju mal mať? Keď budem mať finančnú rezervu, budem sa cítiť aj celkovo lepšie? Zarobím v hrubom 920 euro. Takmer nič mi nezostane. Ako mám tvoriť rezervu? Kolega by chcel tiež lepšie hospodáriť, nežije však sám. Čo by mal urobiť?

Rozprával som sa s Martinou Valachovou, autorkou knihy Kam miznú vaše peniaze?

Nemám finančnú rezervu. Prečo by som ju mal mať?



Človek bez finančnej rezervy je veľmi zraniteľný. V princípe, ak sa stane čokoľvek nepredvídateľné, tak buď príde o majetok, ktorý má, lebo mu naň siahne exekútor. Alebo ak majetok nemá, je odkázaný ostať na ulici alebo hľadať pomoc tretieho sektora. Môže sa to stať veľmi ľahko, hlavne, ak má človek aj nejaké záväzky. A tie má každý. Nutné výdaje za jedlo, bývanie (či hypotéku alebo nájomné). Ak má rodinu, tak výdaje za školskú jedáleň, klub, prípadne krúžky pre deti. A stačí iba málo. Ak jeden z partnerov príde o príjem a dovtedy neboli schopní si vybudovať záložný zdroj, tak je po strate práce (výpoveď, choroba) ohrozená základná existencia.



Veľa ľudí ale hovorí, že nemajú z čoho odkladať ...



Často sa stane, že mi to povedia. Potom ich stretnem v nákupnom centre v deň výplaty a kupujú veci, ktoré často nepotrebujú, ale iba chcú. Alebo, čo sa týka potravín, kupujú rôzne čipsy, pochutiny, veci, ktoré neprospejú zdraviu. Košíky sú plné, peniaze zmiznú a výsledok je nadváha – čo je jeden z aspektov na ohrozenie vlastného zdravia a neskoršie výpadky z práce.