Trh, svět a my v roce 2022. Smíme být optimisté?

Mluvil jsem s člověkem, který má značný rozhled, ale nepracuje v žádné velké instituci, takže mohl hovořit otevřeně :).

❧ Obsah:

01:30 - Hovorili sme spolu takto pred rokom. Povedz, nakoľko sa naplnila tvoja predpoveď. Nehnuteľnosti?

01:48 - Záporné úrokové miery?

02:04 - Inflácia?

02:20 - Dôvera v štát?

02:25 - Označil by si rok 2021 za pokojný?

02:40 - Boli všeobecne problémy v roku 2021 také veľké, ako si očakával?

03:10 - Aká podľa teba bola hlavná ekonomická udalosť roka na Slovensku?

03:47 - A v Českej republike?

04:23 - Poďme k predpovediam na rok 2022. Pozeráš sa do roku 2022 optimisticky?

07:19 - Financie? Skrachuje niekto?

10:21 - Čo inflácia? Tlačenie peňazí?

15:35 - Nakoľko bude rásť slovenská ekonomika?

16:15 - Budú mať na konci roku 2022 firmy pocit, že sa im darí?

18:25 - Bude sa dariť EÚ ako celku?

20:57 - Ktorým sektorom sa bude dariť?

22:40 - Vráti sa do 10 rokov Veľká Británia do EÚ?

23:48 - Ktorým sektorom sa bude dariť? Pokus 2.

25:28 - Logistika v praxi. Príklad Amazon.

27:43 - Energetická kríza. Nord Stream.

31:15 - Odhaduješ, že ECB zdvihne v roku 2022 úrokové sadzby?

33:44 - Ako bude do konca roku 2022 reagovať spoločnosť?

36:40 - Aké ďalšie riziká nás ešte čakajú? Krize dôvery.

43:17 - Vydrží Igor Matovič ako minister financií do konca roku 2022?

44:12 - Myslíš, že ostatné krajiny krízu zvládnu?

45:26 - Keď sme pri ostatných krajinách – keby si sa mal obzrieť na rok 2021, aké míľniky by si vo svete považoval za zásadné?

46:48 - Ako a do čoho investovať v roku 2022?

48:03 - Míľniky vo svete - pokračovanie.

50:35 - Krajina, ktorá získava veľkú časť elektriny už 30 rokov z obnoviteľných zdrojov.

52:12 - Odporúča sa návrat k sedliackému rozumu. Treba vedieť pochopiť obidve strany.

53:38 - Individualizmus a americký sen. Kríza marketingu.

55:39 - Zamyslenie: Aký je zmysel "bohatého človeka"?