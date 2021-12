Úvod do ETF lidskou řečí (nekomerční webinář)

Obsah:

1:30 Definícia ETF

2:53 Špecifiká ETF - ako fungujú. Rozdiel medzi ETF a podielovými fondy. Investičné trendy.

6:47 Pre koho sú ETF vhodné a pre koho nie?

10:40 Existujú aj nevýhody ETF?

15:50 Nie sú ETF v súčasnosti preceňované? Môžu indexové fondy vyvolať krízu? Ako veľmi hýbu ETF trhom?

22:30 Čo hýbe trhom? Prečo to nie sú banky.

27:10 Ako investovať do ETF? Čo a pre koho sa oplatí? Aké možnosti sú? Ponuka brokerov. Prečo mať poradcu?

37:23 Slovensko netrpí nedostatkom brokerov alebo nedostatkom ponuky cenných papierov. Slovensko trpí tým, že je tu nedostatok finančnej gramotnosti alebo nedostatočne vysvetlené investičné produkty.

40:50 Je investícia do Trading 212 riziková?

41:10 Názor na obchodovanie cez Revolut?

42:42 Nakoľko je rizikové pre začiatočníka otvoriť účet u online brokera a vybrať napríklad najznámejšie ETF fondy, ako S&P 500, NASDAQ, MSCI World?

43:46 Investovať do NASDAQ-100 ? Vykonnosť hovorí áno, aké sú argumenty proti?

44:52 Je riziko aktuálne zainvestovať väčšiu sumu peňazí do ETF na dôchodok na 20 a viac rokov? Nie je teraz na trhoch bublina, ktorá praskne?

47:33 Aký máte názor na investovanie do akcií v tomto období, keď viaceré indikátory ukazujú na prepálené trhy a príliš vysoké ceny akcií? Ako investovať, keď sa očakáva blízky prepad?

50:33 Názor na AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov?

51:05 Na čo je nám finančné poradenstvo, keď najvýnosnejší (a najrizikovejší) podielový fond v Tatra banke - Americký akciový, mal za 10 rokov nižšiu výkonnosť ako S&P 500?

52:33 Ak chcem dlhodobo investovať do amerických ETF fondov 15 rokov a viac, je lepšie investovať v dolároch, alebo radšej cez európsku burzu v eurách?